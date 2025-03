Yeison Jiménez anunció que su madre volverá a operarse luego de su fallida cirugía estética: “Ella no nació para las cirugias”

El cantante de música popular anunció que su madre pasará por una cirugía reconstructiva, a ocho años de su fallida intervención estética - crédito @yeisonjimenez/Instagram

Lo que inició como un gesto de cariño de Yeison Jiménez hacia su madre, Luz Galeano, terminó convirtiéndose en una pesadilla en 2016. El cantante de música popular le obsequió un dinero que le permitió someterse a unos retoques estéticos que deseaba realizarse desde hace tiempo.

Aconsejada por una amiga, Luz acudió con un cirujano que, según se supo después, no era profesional, dejándole graves secuelas de salud. La recuperación fue tan difícil que la mujer ni siquiera podía enderezar su espalda, mientras que su estómago quedó notablemente inflamado.

Desde entonces Luz debe acudir a chequeos médicos para verificar que los tejidos y las inflamaciones derivadas de dicha intervención sanen correctamente, puesto que no podían corregir lo hecho por el supuesto cirujano hasta que la recuperación no fuese completa.

Esta situación fue traumática para Jiménez, que aseguró en distintas entrevistas que jamás deseó ver a su madre de esa manera. Desde entonces transcurrieron ocho años, y todo indica que los doctores finalmente le dieron el alta a la madre del artista, que ahora se someterá a una cirugía de reconstrucción, para reparar los daños que dejó esa fallida intervención estética.

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, Yeison reflexionó sobre su decisión de obsequiarle el dinero a su mamá para los retoques, y se mostró arrepentido. “Yo tengo que aclarar, porque la gente dirá ‘¿Pero por qué Yeison la va a mandar allá?’. No, yo no sabía. En ese tiempo apenas estaba empezando a crecer económicamente y una amiga de mi mamá le dijo que conocía un cirujano. Mi mamá me pidió la plata, yo se la di, y así comenzó todo este pedo”, recordó.

“Tuvo que esperar casi ocho años para volverla a operar, porque el daño era tan grande que no le podían hacer nada. Había que esperar que los tejidos sanaran, que le descompresionaran tejidos porque la amarraron... fue una cosa muy loca”.

“Le da muy duro la anestesia. Que pecado con mi mamita, pero ella no nació para las cirugías (...) Todos los días en la clínica, todos los días con suero, limpiándole la sangre”, comentó acerca de sus años recuperándose de la intervención.

El supuesto cirujano fue arrestado y actualmente se encuentra en prisión. Aunque Yeison recalcó que el médico tenía una historia problemático al punto que varios pacientes fallecieron bajo su cuidado, aseguró que no sentía rencor.

“Yo no odio a nadie. No me gusta guardar eso en mi corazón. Dios va a poner a cada quien en su lugar (...) Ni me interesa lo que pase con esa persona, desde que mi mamá esté bien”, sentenció.

Yeison Jiménez continúa la pelea con Amparo Grisales

Pese a lo expresado sobre el cirujano que realizó la fallida intervención estética, el cantante reconoció durante una entrevista con La Kalle su molestia frente a las experiencias incómodas que vivió durante su participación en Yo Me Llamo, como jurado junto a la actriz.

Jiménez dijo que, aunque en su momento prefirió guardar silencio sobre ciertos episodios, ahora decidió no tolerar más lo que considera un trato irrespetuoso por parte de la caldense hacia su trayectoria.

“Lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo”, expresó Jiménez en la entrevista, haciendo referencia a los comentarios despectivos que realizó en varios episodios del programa de Caracol Televisión.

“Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella”, aseguró el cantante, que también manifestó su respeto hacia el canal y los medios de comunicación, pero insistió en que “ya estuvo bueno”.