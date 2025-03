Mafe Carrascal ironizó mensaje de Katherine Miranda sobre Benedetti por supuesta conversación con el ministro: “Pero salúdelo”

El cruce de palabras entre Katherine Miranda y Mafe Carrascal por el nombramiento de Armando Benedetti refleja las tensiones dentro del feminismo político en Colombia - crédito Mafe Carrascal - Katherine Miranda/Facebook

La designación de Armando Benedetti como ministro del Interior ha sacudido el Congreso, no solo por su controversial trayectoria política, sino por las denuncias de violencia de género que pesan sobre él. Mientras su llegada generó reacciones de rechazo por parte de un sector del Legislativo, lo que más ha llamado la atención no es la controversia en sí, sino la división que provocó entre figuras políticas que históricamente han compartido luchas y banderas, como las congresistas Mafe Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, y Katherine Miranda, del Partido Verde.

El cruce de palabras entre ambas legisladoras expuso una fractura en el feminismo político dentro del Congreso, donde el debate ya no se centra únicamente en Benedetti, sino en la coherencia y las posturas de quienes defienden los derechos de las mujeres en el escenario legislativo.

La llegada de Benedetti al Salón Elíptico fue un episodio simbólico de la crisis que atraviesa el Congreso. Pese a los cuestionamientos en su contra, el nuevo ministro fue recibido por la bancada del Pacto Histórico, incluyendo a figuras que han abogado por los derechos de las mujeres, como Mafe Carrascal y María del Mar Pizarro.

Sin embargo, lo que generó revuelo fue la postura de Katherine Miranda, que reaccionó ante la presunta filtración de una conversación por WhatsApp con Benedetti, en la que ella le habría pedido que evitaran saludarse ese día, considerando la presión mediática que había en ese momento sobre él y su designación como ministro, un cargo estratégico dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

Supuesta conversación entre Miranda y Benedetti - crédito @UnCaricaturista/X

Además, notificó que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento, uniéndose a otras congresistas como Cathy Juvinao y Jennifer Pedraza, esta última responsable de recibir al ministro con un cartel que decía: “Fuera Benedetti”.

En su publicación en X, Miranda explicó: ”Conozco a Benedetti hace varios años en el Congreso, he trabajado con él en varios proyectos de ley. Desde hace tres años no lo saludo, me llamó para saludarme ese día y le dije que no me saludara. Y de paso le notifiqué que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento”.

Katherine Miranda aclaró la situación de su relación con el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito @KatheMirandaP/X

Carrascal responde y desata la controversia

Lo que Miranda no esperaba era la reacción de Mafe Carrascal, que es criticada por recibir a Benedetti a pesar de ser una de las congresistas que se ha declarado feminista y defensora de los derechos de las mujeres.

En un tono irónico, Carrascal le respondió en X:“Pero salúdalo, @KatheMirandaP, al fin y al cabo él es el Ministro del Interior y tú eres una congresista. Siempre las cartas por encima de la mesa”.

La llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior desató una discusión entre Katherine Miranda y Mafe Carrascal, dejando en evidencia la división dentro del feminismo político en el Congreso - crédito @MafeCarrascal/X

Este comentario desató una ola de críticas contra Carrascal, a quien muchos acusaron de ser incoherente en su postura. ¿Cómo podía una defensora de los derechos de las mujeres recibir con normalidad a un ministro con denuncias de violencia de género en su contra?

La respuesta de Miranda no se hizo esperar. La congresista del Partido Verde reiteró su rechazo a Benedetti y enfatizó que su postura no era personal, sino basada en principios.

En una entrevista posterior, señaló: “Sería incoherente no condenar la presunta violencia de género solo porque conozco a Armando Benedetti. Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”.

Katherine Miranda rechazó la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @KatherMirandaP/X

El cruce de palabras entre ambas legisladoras dejó en evidencia una fractura dentro del feminismo político en Colombia. Mientras Miranda insiste en que el rechazo a Benedetti es una cuestión de principios, Carrascal y otras congresistas del Pacto Histórico optaron por una postura más institucional, argumentando que el trabajo legislativo no puede condicionarse por las posturas individuales sobre el ministro.