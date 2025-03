Luis Alfonso habló del síndrome de Williams que padece su hijo mayor: “La hermanita lo defiende de burlas en el colegio”

Luis Alfonso contó que su hija defiende a su hermano mayor del matoneo que le hacen en el colegio por el síndrome que padece - crédito @luisalfonso/Instagram

Luis Alfonso, artista de música popular nacido en Popayán (Cauca), habló del problema con el que nació Jerónimo, el mayor de sus tres hijos y cómo este sortea las consecuencias que le ha traído este trauma en el colegio, pues por el síndrome de Williams que deforma su apariencia física y afecta su aprendizaje es víctima de burlas en el colegio.

El cantante del éxito Chismofilia, explicó de qué se trata esta extraña afectación que tiene su primogénito de 10 años y relató como su hija Laura se convirtió en su protectora: “Ella salió atravesada como yo y se va a los puños por defenderlo de los compañeros que se burlan”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luis Alfonso explicó el síndrome con el que nació Jerónimo, su hijo mayor y las consecuencias que le han traído este trauma - crédito @des_coneva/Instagram

En conversación con el programa digital Desanúdate con Eva Rey, Luis Alfonso abrió su corazón y se pronunció muy a su estilo jocoso con respecto al matoneo del cuál es víctima Jerónimo, su hijo mayor que sufre síndrome de Williams, una especie de autismo que deforma su rostro, extremidades y afecta el desarrollo tanto físico como mental de quienes lo padecen.

“Empezamos con Jerónimo. Él es un ángel que nos ganamos en una rifa de un millón de niños en uno. Jerónimo tiene un síndrome que se llama síndrome de Williams, esto es como un síndrome de Down, pero tiene otros rasgos físicos que no aparentará el síndrome, pero él sí tiene muchas contraindicaciones. Por ejemplo, ya sufre del corazoncito, ya le dan convulsiones”, así fue como el artista conocido en la escena musical como “el Señorazo” comenzó describiendo a sus pequeños de los que poco habla en público.

En medio de la entrevista, Luis se sinceró con sus seguidores y desveló una parte de su vida como padre, pues confesó que ha enseñado a sus hijos para se defiendan en la escuela de los posibles ataques de otros compañeros, advirtiendo que siempre les impone el respeto por los demás, sin que eso implique dejarse maltratar.

Luis Alfonso confesó que su hija Laura es la que protectora de su primogénito en el colegio - crédito @luisalfonso/Instagram

Luis Alfonso habló de cómo son su hijos en el colegio

“Luego siguió la niña, Laurita nació en Popayán en la tierra natal mía, es una negra hermosa, tiernita, inteligente, me sacó todo, esa es Luis Alfonso, pero contenta, mire para montar a caballo, para gustarle los animales, para la música, para todo es igualita a mí. Y no deja que ningún niño moleste al hermanito porque ahí mismo le ofrece puños. Ella está en el mismo colegio de ‘Jerito’”.

Luis Alfonso se refirió a la relación que tienen sus tres hijos y el matoneo del que es víctima su primogénito en el colegio - crédito @luisalfonso/Instagram

Según compartió el artista, su niña es la encargada de exigir respeto y proteger a su hermano mayor de aquellos niños que atacan a Jerónimo por su condición física.

“Hay niños que le hacen bullying a ‘Jerito’ y en estos días llegó a la casa toda asustada. «Papá, es que le metí la mano a un niño». Y yo «ayy, ¿Cómo así?» Ah, es que me le estaba pegando a mi hermanito. Yo le dije, “Le hubiera dado más duro.” Que yo voy y hablo con el profesor, mi amor. No deje huevoniar a hermanito. Que yo les he enseñado a que no busquen problemas a nadie, pero que tampoco se dejen coger de huevones. En ese sentido, ella también igual de atravesada a mí”, agregó Luis.

“Ya luego está Agustín que es la adoración, el menor que me tiene encantado con su talento, le gusta la música, ya es todo un artista, es igual de loco y también le gusta montar a caballo”, concluyó.

“Este es todo montañero”, “soy team Laurita 😍🙌 el que venga a molestar a Jerito eso es pra, pri, pra”, “amo y soy fan de Laurita”, “Laurita y yo sabemos cómo son vueltas”, “de lo mejor este hombre!! Sin filtros y corazón abierto....”, “Laurita me representa, la familia por delante”, “tremendo personaje, auténtico sin apariencias 😍”, “él y su familia son hermosos... Por más artistas así sin máscaras ni dobles vidas”, “por más Lauritas que hagan valer los derechos y el respeto”, son algunas de las reacciones que tuvo la historia de Luis Alfonso en redes sociales.