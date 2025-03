Gustavo Petro defendió el nuevo modelo de salud de los maestros: afirmó que no se ha implementado por supuesto “sabotaje”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, defendió el nuevo modelo de salud en los maestros de Colombia - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro defendió el nuevo modelo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), atribuyendo los problemas en su implementación a un supuesto sabotaje dentro de la Fiduprevisora y a la corrupción.

A través de un pronunciamiento en X, el mandatario aseguró que su administración ha logrado eliminar la intermediación privada en las diez regiones en las que se divide el servicio desde 2010.

Según Petro, ya se ha avanzado en la implementación de un sistema de salud preventivo y en la contratación de redes de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tanto públicas como privadas para la atención de los docentes.

“El nuevo modelo de salud no ha sido implementado por completo por sabotaje dentro de la Fiduprevisora y la corrupción. Ya hemos logrado acabar con la figura de los intermediarios privados de las 10 regiones en que se dividió el servicio desde el 2010″, indicó el mandatario.

Afirmó que, con este nuevo modelo, los maestros tienen la libertad de escoger su médico en sus respectivas regiones y que el pago a clínicas y hospitales se realiza directamente desde el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), sin intermediarios.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el Fomag - crédito @petrogustavo/X

“Ya empezamos con acierto el sistema preventivo de salud y ya se han contratado extensas redes ds IPS públicas y privadas en el servicio asistencial para enfermos. Las maestras y maestros, a partir de la contratación de amplias redes clínicas y hospitalarias, pueden escoger libremente su médico en la región”, expresó Gustavo Petro

El presidente también destacó que el servicio de entrega de medicamentos contará con el apoyo de la empresa estatal 472. Asimismo, reiteró que su Gobierno ha trabajado en desmantelar redes de corrupción que, según él, se apropiaron de recursos del magisterio durante años.

Gustavo Petro señaló que el Fomag, junto con el Ministerio de Salud, garantizará este año un servicio de salud preventivo y primario en todas las escuelas del país, beneficiando a más de diez millones de estudiantes.

Gustavo Petro señaló que el Fomag, junto con el Ministerio de Salud, garantizará este año un servicio de salud preventivo y primario en todas las escuelas de Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

“El giro directo se hace desde el Fomag a las clínicas y hospitales sin intermediarios La entrega de medicinas tendrá apoyo del servicio estatal 472 de mensajería”, indicó el jefe de Estado.

Y agregó: “Nos costó mucho trabajo, así usted, Paula, no hayas dado debido crédito a mi denuncia sobre las redes mafiosas que se quedaron con billones de pesos del magisterio, y me siento plagiado por ello señora periodista, hemos no solo denunciado, sino destruido el mecanismo de corrupción y avanzamos con paso rápido al mejor servicio de salud al magisterio de su historia”.

El presidente terminó su publicación en X afirmando que, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, lograrán por primera vez un servicio de salud preventivo y primario en las escuelas de Colombia.

“El Fomag al lado del Ministerio de Salud lograrán en este año, por primera vez en nuestra historia, un servicio de salud preventivo y primario, en todas las escuelas del país para más de diez millones de niñas y niños. Así avanza, desde el sistema educativo, la reforma a la salud que le proponemos a toda Colombia”, puntualizó Gustavo Petro.

Continuación del pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el Fomag - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio en respuesta a una publicación de la periodista Paula Bolívar en X, en la que cuestionó que, un año después de la implementación del modelo, se atribuyeran las dificultades a un sabotaje.

La periodista señaló que el trabajo debe demostrarse con hechos y destacó la indignación expresada por miembros de Fecode sobre el nuevo sistema de salud.

“¿Les parece justo venir un año después a decir que es un sabotaje en contra del Fomag? El trabajo se demuestra con hechos y los mismos profesores de Fecode han manifestado su indignación con el “nuevo” modelo de salud”, aseveró Bolívar.