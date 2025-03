Maluma “se dio látigo” durante ‘show’ en el Carnaval de Barranquilla y envió reflexión a los jóvenes: “No se comparen”

Maluma hizo reflexión en medio de su concierto en el Carnaval de Barranquilla - crédito @Valeperdomocruz/Titkok

Durante el evento de coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla, el cantante paisa Maluma aprovechó su presentación para compartir un mensaje dirigido a los jóvenes asistentes.

En medio de su intervención, el artista reflexionó sobre la importancia de perseguir los sueños y cuestionó el impacto de las redes sociales en la autenticidad de las personas. Este evento, que tuvo lugar la noche del 28 de febrero en el estadio Romelio Martínez, reunió a más de 12.000 personas en una celebración que combinó música, danza y tradición.

El cantante paisa destacó dentro de los invitados en el carnaval - crédito @Carnaval_SA X

La ceremonia fue el escenario para coronar a Tatiana Angulo Fernández de Castro y Gabriel Marriaga Tejada como los nuevos reyes del carnaval. La festividad, declarada como patrimonio nacional de la Unesco, incluyó la participación de más de 400 bailarines que dieron vida a la “Sinfonía de Carnaval”, un espectáculo que destacó las raíces culturales de la región.

El paisa sacó unos minutos de su show y sorprendió al público al compartir una reflexión personal sobre su evolución como artista y ser humano.

Ante la multitud, el cantante expresó: “Veo muchos jóvenes aquí y yo desde hace como un mes o dos vengo cambiando mucho de pensar. Antes tenía una mente un poco banal y siempre pensaba en simplemente ser famoso. Ahora, las cosas han cambiado, y el mensaje ha cambiado para siempre: Quiero decirle a los jóvenes que no se cansen de soñar, no se cansen de luchar por sus sueños. Por más difícil, por más lejano que parezcan, mi gente, nunca se cansen”.

El cantante paisa quiso aprovechar la atención de su multitudinario público para enviar fuerte mensaje sobre la fama y las redes sociales - crédito @wawi26/X

El intérprete de Borro Casette también abordó el tema del impacto de las redes sociales en la vida de las personas, especialmente en los jóvenes. Durante su discurso, afirmó: “Puede sonar aburridor lo que les voy a decir, pero las redes sociales no sirven pa’ ni mierda, no se comparen, no se comparen en el Instagram en el TikTok, sean auténticos. No hay valor más grande que ser auténticos en esta vida. No trabajen por los seguidores. No trabajen por la fama”.

Estas son algunas actividades en la programación del Carnaval de Barranquilla

De acuerdo con la agenda oficial, el domingo 2 de marzo se llevarán a cabo el Festival de Orquestas y la Gran Parada de Comparsas en la emblemática vía 40, mientras que la Gran Parada de Tradición destacará las danzas más icónicas de esta festividad.

El lunes 3 de marzo será el turno del Desfile de Comparsas de Fantasía y la Coronación de las Reinas Populares, un evento que tendrá lugar en la Plaza de la Paz y que celebra el talento y la creatividad de las comunidades barranquilleras.

Ya inició el Carnaval de Barranquilla 2025 - crédito Juan Manuel Cantillo/Colprensa

El cierre del Carnaval, previsto para el martes 4 de marzo, estará marcado por el tradicional entierro de Joselito, un acto simbólico que representa el fin de la fiesta. Este evento, cargado de emotividad y tradición, se realizará en la carrera 54 a partir de las 3:00 p. m. Según consignó la organización del Carnaval, este ritual es uno de los momentos más esperados por los asistentes, ya que combina elementos de teatro popular y folclore para despedir la celebración con un mensaje de renovación.

Cabe señalar que para garantizar la seguridad en el evento, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha diseñado un operativo de que incluye no solo la presencia de más de 2.000 uniformados en los principales puntos de concentración, sino también el uso de tecnología avanzada.

Según detalló la institución, el helicóptero Halcón y 10 drones equipados con cámaras de alta precisión estarán en funcionamiento durante los días del Carnaval. Estas herramientas permitirán monitorear en tiempo real las actividades desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, ubicado en el Comando de la Policía Metropolitana.

