Luis Alfonso confesó si le ha sido infiel a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín: “A veces soy muy mironcito”

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso, intérprete de canciones como Chismofilia, Contentoso, La ex y La Cantina, tiene una amplia carrera musical en la que su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, lo ha acompañado. Llevan juntos por lo menos 10 años, luego de haberla conocido en una feria equina en Medellín (Antioquia).

“Luisa hizo parte del Ejército Nacional, es investigadora judicial. Cuando yo la conocí, tenía un arma de dotación en la cintura y un radio al otro lado. A mí me encantaba, pero me daba siempre miedito acercármele para que de pronto no me fuera a pegar un cachazo, pero ahí vamos”, contó en su momento el artista, oriundo de Popayán, Cauca, en una entrevista en La Red Viral.

Años después de haberla conocido y de haber entablado una relación estable con ella, “El Señorazo”, como se le conoce en la industria musical, afirmó que, quizás, en algunas ocasiones rompió el acuerdo de fidelidad que tienen, pero no necesariamente habiendo besado a otra persona o, incluso, habiendo tenido relaciones íntimas.

Según detalló en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la presentadora española Eva Rey, tiende a mirar a otras mujeres que le son atractivas y a hacer comentarios sobre ellas. En su explicación, trató de hacer una diferenciación entre hombres y mujeres sobre cómo viven sus relaciones a nivel sentimental y físico.

“¿Hombre, de pronto sí he sido infiel, porque usted no necesita ir a llevarse a una vieja, a robársela, pero yo sí, a veces soy muy mironcito y por ahí pasan mujeres y uno: ay, qué hijueputa tan bonita (sic). Usted sabe que los hombres somos como perritos, así, acalorados, de pronto ustedes son más del corazón y eso nos pasa a todo el mundo, pero siempre he tratado de ser un esposo bueno”, explicó en la entrevista.

En todo caso, aseguró que en su relación se siente satisfecho, sobre todo por un factor que considera esencial: la intimidad. Tanto él como su pareja disfrutan de tener relaciones sexuales constantemente: “Esa también es como yo, es acaloradita, echa pa’ adelantico (sic)”, afirmó, añadiendo que admira la apariencia física de su pareja. “Ahora es que se está poniendo linda”.

Justamente, en entrevista en el programa La Red de Caracol Televisión, “El Señorazo” reveló que ha tenido intimidad con su esposa en lugares poco convencionales y que, en una ocasión, vivieron un incómodo momento debido al lugar que eligieron: un gallinero.

Según su relato, la experiencia resultó siendo muy diferente a lo que esperaba debido a que un tercero intentó dañar el momento: “Se fue la patrona para un gallinero que teníamos, era para recoger los huevos para el desayuno, yo la veía toda bonita con esa pijamita y yo la ensillé allá dentro de ese galpón… Y como eso era todo estrecho, pues con una mano me tenía y con la otra le pegaba a una gallina que me vio y quería picarme, pero yo no me dejaba, y la gallina brincando a cogérmelas (…). Yo miraba a esa gallina, yo me dije a mí mismo que podía seguir”, contó el artista de música popular entre risas.

En el programa de Desnúdate con Eva, añadió otro dato relacionado con su relación: no quieren tener más hijos. El cantante ya tiene tres, por lo que tanto él como su pareja se operaron para reducir las posibilidades de ser un embarazo no deseado. “La patrona ya se operó y yo también ya (…), hace tres años me hicieron la vasectomía, ya quedé de fogueo, pura bulla, no más”, detalló Luis Alfonso.