El actor Naren Daryanani recordó cuando Shakira lo llevó a Barranquilla: “Teníamos buena energía”

Shakira, una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, y el actor Naren Daryanani compartieron una etapa destacada en sus vidas cuando ambos estaban en el inicio de sus respectivas carreras. Daryanani recordó recientemente cómo fue su relación con la cantante en los años noventa, cuando ella aún no había alcanzado la fama internacional que hoy tiene. Aunque nunca fueron formalmente pareja, Naren destacó la cercanía que tuvieron y cómo compartieron momentos importantes en la vida de la barranquillera.

El exparticipante de la primera tenporada del reality La casa de los famosos Colombia contó que conoció a Shakira en 1994, cuando ella comenzaba como una artista emergente en Colombia. En ese entonces, él ya era un actor reconocido en el país. Ambos coincidieron en varios eventos y compartieron la misma jefa de prensa, lo que los llevó a pasar mucho tiempo juntos. “Teníamos buena energía”, afirmó en una entrevista con el programa XYZ de RCN Radio.

El bogotano recordó que Shakira lo llevó a su casa en Barranquilla, donde conoció a su familia, incluyendo a su padre. También le mostró su colegio y otros lugares importantes de su vida. “Me llevó a la casa, me presentó al papá. Esa casa vieja que muestran ahora, ahí. Y me mostró su colegio. Dimos el tour”, comentó Daryanani, que destacó la confianza que existía entre ambos.

Aunque nunca fueron novios, la relación entre Shakira y Naren estuvo llena de momentos especiales - crédito @Rcnradiocolombia/TikTok

Uno de los momentos más memorables que compartieron fue cuando los cantante le pidió su opinión sobre las canciones que integrarían su álbum Pies Descalzos, el cual marcó un antes y un después en su carrera. La barranquillera le pidió a Daryanani que fuera honesto en sus comentarios. “En el carro ella me ponía lo que iba a ser Pies descalzos y me decía ‘pero dime la verdad, ¿te gusta? No por hacerme sentir bien ni nada’”, recordó el actor.

Aunque Shakira siempre ha sido conocida por su seguridad y determinación, Naren indicó que en ese momento percibió cierta inseguridad en ella, probablemente debido a la presión que enfrentaba. Según el actor, este álbum representaba “su último chance con Sony”, lo que añadía un peso a su lanzamiento.

El actor también estuvo presente en el evento de lanzamiento de Pies Descalzos, que tuvo lugar en el Teatro Nacional La Castellana, en Bogotá. El evento reunió a unas 300 personas, entre periodistas y amigos cercanos de la cantante. “La verdad, cuando la vimos salir descalza con su guitarra e hizo ese show, todos nos mirábamos y decíamos: ‘Es una bomba esta mujer, es una bomba de show’. Desde ahí ella despegó y no ha parado”, afirmó Daryanani al medio citado.

La relación entre ambos tomó un giro inesperado cuando Naren mostró interés por la actriz Flora Martínez. La reacción de Shakira ante este hecho provocó un distanciamiento, aunque el actor asegura que no hubo rencores y que la relación siguió siendo cordial - crédito @Lafmoficial/TikTok

Aunque nunca se definieron como novios, la relación entre Shakira y Naren Daryanani estuvo llena de momentos destacados. El bogotano describió a la cantante como una persona “muy segura, superinteligente y con un rumbo muy marcado”. También destacó que, a pesar de los prejuicios que enfrentaba por su origen barranquillero y su juventud, ella siempre tuvo claro que lograría sus objetivos.

“Es consentida. Tóxica no, para nada. Siempre muy segura y superinteligente. Muy segura de lo que quería y para dónde iba, porque sé que a ella le ponían muchos peros: que internacional, tan chiquita, morenita, barranquillera... Y ella ahí, con esa seguridad que decía no, voy con toda”, añadió.

Sin embargo, la cercanía entre ambos llegó a su fin debido a un incidente que involucró a otra artista. Según contó Naren, durante una sesión de fotos con la actriz Flora Martínez, hubo una conexión especial entre ellos que no pasó desapercibida para la barranquillera. “Hubo muy buena energía y pues ‘Shaki’ lo notó”, explicó el actor. El detonante fue cuando la cantante descubrió que él había anotado el número de teléfono de Flora, lo que generó molestia en la cantante y provocó que se distanciaran.

A lo largo de los años, Naren ha seguido admirando la esencia de Shakira. Según el actor, a pesar de su fama mundial, la cantante ha mantenido su humildad y cercanía - crédito @Rcnradiocolombia/TikTok

A pesar de este episodio, Daryanani aseguró que no hubo rencores entre ellos y que siempre han mantenido una relación cordial. “La vida es perfecta, lo que yo viví fue perfecto para nuestro momento y quedó un cariño muy chévere”, afirmó en su entrevista con el programa XYZ.

El actor que interpertó a Federico Franco en Padres e hijos también habló sobre cómo Shakira ha mantenido su esencia a lo largo de los años, a pesar de su éxito mundial . El bogotano destacó que la cantante sigue siendo la misma persona humilde y cercana que conoció en los años noventa. “Es una niña barranquillera con su sueño y su rumbo muy marcado”, comentó, añadiendo que siempre fue una persona que no temía involucrarse en conversaciones profundas sobre temas como la vida y la reencarnación.

El actor recordó una frase que Shakira solía decir en esa época: “Puede que exista [la reencarnación], pero Shakira soy yo y tiene que ser en esta [vida] y lo voy a lograr en esta [vida]”. Para Daryanani, esta determinación fue clave en el éxito que la cantante ha alcanzado.

La última vez que Shakira y Naren se cruzaron fue en Bogotá, cuando la cantante visitó la ciudad con su entonces pareja Antonio de la Rúa - @narendaryanani/Instagram

En la actualidad, Shakira se encuentra realizando su gira mundial Las mujeres ya no lloran, que incluyó presentaciones en Barranquilla y Bogotá. Aunque los caminos de la cantante y el actor tomaron rumbos distintos, Daryanani guarda un profundo respeto y admiración por la artista: “Donde esté uno en la vida, si se la llega a topar, estoy seguro que ella va a estar muy querida como siempre y no me arrepiento de nada”.

La última vez que se encontraron fue hace varios años, cuando la cantante visitó Bogotá junto a su entonces pareja, Antonio de la Rúa. Aunque no conserva recuerdos materiales de su tiempo juntos, el actor aseguró que no se arrepiente de nada y que, si se volvieran a encontrar, está seguro de que la cantante lo recibiría con el mismo cariño de siempre.