Carla Giraldo contó cómo es la vida con sus hijos tras el final de su matrimonio: “Es más complicado”

2024 fue un año de quiebre tanto en la vida como en la carrera de Carla Giraldo en la televisión. Por un lado, fue el momento en que se produjo su debut como presentadora, tras sumarse a La casa de los famosos.

Pese a que la inexperiencia le jugó malas pasadas en sus primeras apariciones (así como tensiones visibles para los televidentes con su compañera Cristina Hurtado), paulatinamente la antioqueña se ganó a los televidentes hasta el punto que se mantuvo en su puesto para la segunda temporada, esta vez acompañada de Marcelo Cezán.

Por otra parte, 2024 marcó el final de su matrimonio con Mauricio Fonnegra, reconocido DJ en el panorama nacional, y con el que tuvo dos hijos, Adrián y Damián.

Aunque la actriz reconocida por sus papeles en Me llaman Lolita, Juego Limpio, Los graduados o Las muñecas de la mafia 2 intentó mantener esta situación alejada del ojo público, el tema resurgió en una reciente entrevista, lo que aprovechó para aclarar algunas situaciones relacionadas con dicha ruptura.

Giraldo fue la más reciente invitada en Impresentables, el programa radial de Los 40. Allí abordó aspectos relacionados con su experiencia en lo corrido de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, pero también del final de su matrimonio con Fonnegra y cómo vive esta nueva etapa.

Inicialmente, explicó que su vida privada intenta mantenerla alejada de las redes sociales, y manifestó que no se considera una persona polémica.

“Lo que yo hago lo vuelven polémica, pero yo no me considero polémica. De hecho, yo trato de no hablar de mi vida personal, mi marido, mis hijos. Trato de no exponer ese tipo de cosas en mis redes, y terminan pasando cosas que uno dice ¿En qué momento si yo estuve juiciosa?”, comentó entre risas.

Más adelante se refirió a su experiencia como madre de dos hijos, separada, y dio a conocer cómo es la vida tras el final de su matrimonio con Fonnegra.

“Yo creo que la maternidad es una de las cosas más complicadas que hay. Guiar a un niño y darle consejos cuando tú la has embarrado tantas veces en tu vida. Hacer tareas... Ahorita por ejemplo que estamos divididos una semana y una semana, es más complicado porque te desprendes durante una”, comentó.

En ese sentido, Giraldo no dejó de remarcar la importancia de sus hijos en su vida. “La maternidad es muy difícil y de dos seres más, dos muy diferentes (...) Yo amo a mis hijos, me enseñan más ellos a mí que yo, a ellos, su amor, su bondad, su tranquilidad para haber llevado un proceso que para nadie es fácil”, manifestó.

Carla Giraldo habló de las dificultades en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’

Uno de los aspectos que se abordó en la entrevista incluyó los problemas que afrontó Carla en el estreno del reality show en 2024, pues los televidentes se manifestaron con dureza en los primeros días de transmisión tanto por los problemas en el apartado técnico, como las equivocaciones de la propia Giraldo en sus primeros días como presentadora.

“Yo era la peor presentadora. Las tres primeras semanas me funaron, con toda la razón”, reconoció, para hacer referencia a Cristina Hurtado inmediatamente.

“Me tiraron al agua en el en vivo donde realmente sí me faltó generosidad de la contraparte a la hora de empezar a hacer un programa donde yo soy la nueva” dijo. “Si todo el mundo se aleja, es más difícil poder acoplarte”, recalcó.

“Fuimos un caos total en producción, en presentación... Todo nos falló esa primera semana. Fue un mes eterno, lloraba todos los días”.