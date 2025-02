Francia Márquez publicó mensaje tras dejar “plantado” a Gustavo Petro en la presentación de los nuevos ministros: “Quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido”

El presidente anunció cambios en su gabinete, destacando el inicio de un nuevo liderazgo en la institución enfocada en políticas igualitarias en Colombia - crédito Canal de difusión Francia Márquez

La salida de la vicepresidenta Francia Márquez del Ministerio de Igualdad fue confirmada este jueves 27 de febrero tras semanas de rumores y especulaciones.

Este movimiento interno en el gabinete del presidente Gustavo Petro marca un punto de inflexión en la relación entre la exministra y el presidente.

Durante la presentación oficial del nuevo equipo ministerial el pasado jueves 27 de febrero, el mandatario anunció que el líder social Carlos Rosero será quien tome las riendas de la polémica cartera.

“El Ministerio de Igualdad pasa a estar bajo la dirección de Carlos Rosero”, declaró la presentadora del evento.

La vicepresidente indicó que corre peligró por denunciar corrupción del Gobierno nacional - crédito Francia Márquez Ministerio de Igualdad

Por medio de su canal de difusión, Francia Márquez compartió un audio de poco más de dos minutos de duración, en el que inició diciendo “... ¿Están lista para conocer la verdad? Te hablo directo porque la verdad no se esconde. Por eso le envío este mensaje por Whatsapp, porque el pueblo necesita saber el rumbo de la igualdad y la equidad en este país. Y la verdad es esta: quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido...”.

Las tensiones entre Márquez y Petro habían escalado desde el accidentado Consejo de Ministros televisado el 4 de febrero. Durante esa reunión de casi seis horas, Márquez hizo visibles sus críticas hacia ciertas políticas y decisiones dentro del Gobierno, incluyendo la política de “paz total” y sus fallos percibidos.

“Oportunidades para que los jóvenes tengan un futuro lejos de la violencia. Para que las mujeres vivan sin miedo y para que ninguna familia se acueste con hambre. Como madre me duele ver la situación en el Chocó, la Guajira, Cauca, Catatumbo, la Amazonía y en muchos otros lugares del país donde nuestros niños y niñas mueren por desnutrición o enfermedades conexas al consumo de aguas no aptas para el ser humano”, continuó Márquez en su audio.

En las semanas previas a conocerse este cambio ministerial, Márquez alzó la voz en defensa de su gestión y denunció los riesgos que ha afrontado por su posición política. Además, en diálogo con la W Radio, la vicepresidenta aseguró que un año atrás, ya había presentado una renunica y fue rechazada.

Los escasos avances del Ministerio de la Igualdad, que lidera Francia Márquez reflejan la falta de recursos y apoyo institucional - crédito Colprensa

Sin embargo, las críticas al ministerio no se limitan a su rendimiento. El Espectador informó que Petro dejó en claro durante reuniones con su gabinete que no veía posibilidades realistas de que el Ministerio de Igualdad sobreviviera más allá del año 2026, tras la decisión de la Corte Constitucional de invalidar la ley que dio origen a su creación. Esto generó “gran molestia” en Márquez, quien optó por iniciar diálogos con congresistas para intentar garantizar la continuidad de la institución.

“No olvide porque estoy aquí. No es por cargo, no es por títulos, estoy aquí por ustedes, por quienes nunca han tenido voz en el poder. Por eso necesitamos unirnos, necesitamos estar juntos. No se dejen engañar. Yo no me aferro a un puesto. Me aferro al compromiso por el cual fui elegida. Estoy aquí para cumplirle a la gente”.

Francia Márquez también criticó lo que ella percibió como marginación por parte del Gobierno y la falta de recursos asignados tanto a la Vicepresidencia como al Ministerio de Igualdad.

La vicepresidenta consideró que, tras haber sido clave para el triunfo electoral de Petro, su protagonismo y capacidad de acción se vieron rápidamente reducidos. “El trato que se le ha dado ha sido injusto”, señalan fuentes vinculadas al alto gobierno, citadas por El Espectador.

La relación entre la vicepresidenta y el mandatario alcanzó un punto crítico con su salida del Ministerio de Igualdad. Discrepancias estratégicas, acusaciones de obstrucción y luchas por recursos condicionaron el fin de su gestión - crédito Ernesto Guzmán / EFE

En un audio compartido con sus seguidores en WhatsApp, Márquez expresó su frustración sobre las problemáticas del país y quienes, según ella, intentan obstruir sus esfuerzos. “Quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido.

Finalmente, el intercambio de diferencias políticas y choques internos señala un distanciamiento importante entre Márquez y Petro, quien está configurando un gabinete para cerrar su gobierno.

La presencia de Márquez en el acto oficial donde se anunciaron nuevos ministros era incierta hasta último momento, dadas las especulaciones sobre su salida. Ahora queda por verse cuál será su rol tras abandonar la dirección del Ministerio de Igualdad, pese a eso, Francia afirmó que “Voy a seguir trabajando sin descanso hasta que la igualdad y la equidad lleguen a cada rincón de nuestro país. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un lindo día”