Ecopetrol y Enel están a punto de hacer el negocio del año: Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que decidir

Ecopetrol, principal empresa de hidrocarburos en Colombia, está a punto de concretar su incursión en la energía eólica mediante la adquisición del parque Windpeshi, un proyecto que en la actualidad está en desarrollo en La Guajira. La propuesta formal fue presentada a Enel Colombia, propietaria del proyecto. En la misma detalló el interés que tiene en destinar esta infraestructura para satisfacer las propias necesidades energéticas.

Sin embargo, la operación requiere la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). “La operación que se proyecta realizar consiste en la transferencia del proyecto en desarrollo denominado Windpeshi por parte de Enel Colombia a favor de Ecopetrol”, señaló la compañía.

El parque Windpeshi tiene una capacidad inicial estimada de 205 megavatios, generados por más de 40 aerogeneradores distribuidos en una extensión de aproximadamente 6.200 hectáreas en los municipios de Uribia y Maicao. El proyecto podría producir alrededor de 1.011 gigavatios-hora (GWh) al año, energía que en un principio había sido diseñada para suplir las necesidades de aproximadamente 500.000 hogares, equivalentes a ciudades como Ibagué o Montería.

A pesar de los avances, Enel Colombia suspendió la construcción en mayo de 2023 debido a constantes bloqueos y conflictos sociales en la zona. La empresa reportó que cerca del 50% de las jornadas laborales terminaron afectadas en 2021 y 2022, cifra que aumentó al 60% durante los primeros meses de 2023. “Desde 2022 y en lo que va de 2023, el parque eólico Windpeshi y la vía Uribia–Wimpeshi reportaron 33 bloqueos por parte de las comunidades vecinas”, expuso la compañía.

Proyecto inviable y con sobrecostos

Además, estos inconvenientes generaron sobrecostos muy importantes, lo que llevó a Enel a declarar inviable la continuidad del proyecto bajo sus términos iniciales. Según un informe de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), hasta diciembre de 2024 el cronograma de construcción reflejaba un avance del 64%, lo que constituye un retraso del 36% , o aproximadamente 965 días en comparación con los planos originales.

Inicialmente, se proyectaba que el parque comenzaría a operar el 8 de noviembre de 2021, pero ahora se estima que la fecha podría extenderse hasta el 30 de septiembre de 2026, según informes del auditor del proyecto.

Ecopetrol pretende un cambio en el propósito del parque eólico, ya que el objetivo principal sería utilizar la energía generada para el autoconsumo en su operación petrolera.

“La actividad que pretende realizar Ecopetrol es la de ser autogenerador, es decir, que la producción de energía eléctrica la destinará, principalmente, para atender sus propias necesidades”, comentaron representantes de Jaeckel Montoya Abogados a El Tiempo. Esto difiere del plan inicial de Enel Colombia, que consistía en inyectar la electricidad producida en Windpeshi a la red nacional para reducir costos de energía para los consumidores.

Subasta de cargo por confiabilidad

Cabe resaltar que, el parque eólico fue uno de los proyectos ganadores de la subasta de cargo por confiabilidad de 2019, comprometiéndose a entregar energía firme en caso de presentarse el fenómeno de El Niño o fallos en el sistema eléctrico nacional. Pese al cambio de rumbo, existen condiciones bajo las que Ecopetrol podría suministrar excedentes de energía al mercado mayorista colombiano. Esto sería posible por medio de un comercializador o generador, en caso de que la empresa decida contribuir con la red pública.

Respecto a la planeación empresarial, la firma de abogados afirmó al medio que esta transacción no representa una integración empresarial vertical ni afectará la competencia en el mercado de energía. Según estos representantes, “la operación proyectada no recae sobre productos que se ofrecerán en el mercado y no afecta ningún eslabón de la cadena de valor, pues se trata de la adquisición de un proyecto futuro de energía con fines de autogeneración destinados para el autoconsumo de Ecopetrol“.

Asimismo, recalcaron que la compañía actuaría simplemente como usuario del sistema eléctrico sin involucrarse como productor o comercializador principal.

A medida que se esperan autorizaciones oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los retos sociales y técnicos para Windpeshi reflejan los desafíos de implementar proyectos de energía renovable en áreas con conflicto social. Si bien este parque ya no llevará directamente energía a los hogares colombianos como fue planteado inicialmente, podría convertirse en un modelo para atender las necesidades energéticas internas de corporaciones nacionales como Ecopetrol, con el fin de ampliar así el portafolio hacia fuentes más sostenibles.