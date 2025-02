Camilo refutó afirmación de Evaluna de que es una mala madre: “Quiero que me lo expliques”

Camilo defendió la labora de Evaluna como mamá - crédito @evaluna/Instagram

La cantante venezolana, madre de Índigo y Amaranto, junto a su esposo Camilo Echeverry, abrió su corazón en un reciente video de su canal de Youtube, donde habló sobre la culpa y el miedo que ha sentido en su rol como madre.

A sus 27 años, Evaluna reveló que, pese a sus esfuerzos por brindar lo mejor a sus hijas, en ocasiones se ha cuestionado si realmente está tomando las decisiones correctas.

Durante la conversación, Camilo la sorprendió con una pregunta que dejó en evidencia la carga emocional que Evaluna ha enfrentado en su maternidad.

“El otro día dijiste que cuando nuestras hijas no duermen bien, porque se levantan muy temprano o porque en la noche no descansaron lo suficiente, sientes que eres una mala madre (…) ¿Tú, de verdad, tuviste esa sensación y nunca lo hablamos? Quiero que me lo expliques”, expresó el cantante colombiano en el video que ellos comparten en su canal de Youtube todos los lunes.

Evaluna reconoció que, en ocasiones, la presión social y la exposición mediática han hecho que dude de su propio criterio como madre, pues tiene un estilo y forma de cuidarlas y de darles una sana educación a sus hijas que no todo el público respeta y, por ende, la han puesto a dudar de sus obligaciones maternas.

“Todas las mamás que están viendo este capítulo pueden decir que, en algún momento, tuvieron ese sentimiento de: ‘qué mala madre soy’, aunque no sea cierto. Yo sé que soy una buena madre, pero a veces me pregunto: ‘¿Estaré haciendo todo mal? ¿Será que ellas necesitan más estructura?’”, confesó la artista.

En medio de sus declaraciones, Evaluna expresó que sus inquietudes también crecen por el estilo de vida que llevan como familia, ya que no es tan convencional, pues están constantemente de gira y viajando por el mundo, por sus actividades artísticas.

Es por esto que en un momento se preguntó si esta dinámica era la mejor para sus hijas, aunque su madre, Marlene Rodríguez, le recordó que ella creció en un ambiente similar debido a la carrera de su padre, Ricardo Montaner, y no tuvo problemas con ello, pues está segura que fue una buena madre y que sus hijos crecieron bien.

Tras escuchar la vulnerabilidad de Evaluna, Camilo no dudó en salir en su defensa, expresando públicamente su admiración por la dedicación de su esposa como madre.

“Te quería exponer porque tú eres la mejor mamá que yo he visto en el mundo, esto es en serio, Evaluna, me parece que eres la mejor mamá que hay en el mundo. Y me pateó muy fuerte darme cuenta de que tu dijeras: ‘Siento que soy una mala madre’. Parce, no. De verdad que te quiero exponer porque, de verdad, eres la mejor madre del universo. Esa culpa es innecesaria, baby, borremos.”, afirmó el cantante, dejando claro su apoyo incondicional y lo seguro que se siente de la crianza y cuidado que les da la cantante a sus hijas.

Por su parte, la hija de Ricardo Montaner indicó que “amaba a su esposo” por el apoyo y las palabras, sin embargo, aclaró que ese sentimiento de culpa es algo que le pasa a varias madres de familia, que aunque no sea verdad ni necesaria, es un facto.

Las declaraciones de Evaluna han resonado entre sus seguidores, especialmente entre madres que se han sentido identificadas con sus palabras. Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando de su faceta como padres, equilibrando la crianza de sus hijas con sus carreras musicales y su vida en constante movimiento.