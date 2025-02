Yeison Jiménez despide con lágrimas a su caballo campeón: “Se murió el trochador galopero de Colombia”

El cantante de música popular despidió entre lágrimas a su lujoso caballo - crédito montaje @yeison_jimenez / Instagram

El cantante de música popular Yeison Jiménez expresó su profundo dolor por la muerte de Caballero de Rancho de Luna, un caballo de paso fino que se destacó en las competencias equinas, tanto en Colombia como en el exterior.

El artista compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4,7 millones de seguidores, para rindirle un emotivo homenaje al ejemplar que fue campeón mundial en 2017.

El intérprete de éxitos como Ni tengo ni necesito no solo se ha destacado en la musica, sino que también ha construido una sólida reputación en el mundo ecuestre.

Jiménez es propietario del criadero La Cumbre, un negoci dedicado al adiestramiento y comercio de caballos de paso fino, que además ha inspirado el diseño de las gorras que comercializa bajo el mismo nombre.

El cantante se mostró afectado por la muerte de su caballo - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

En su publicación, Jiménez expresó con palabras cargadas de emoción el impacto que tuvo la pérdida de Caballero de Rancho de Luna.

“No se murió un Caballo🐴, se murió el trochador galopero más hp de Colombia. Se murió el caballo más completo que he conocido, se murió EL GRAN CABALLERO DE RANCHO LUNA… y no se los niego escribiendo, esto tuve que llorar", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

La publicación de la noticia en las redes sociales del cantante tomaron por sorpresa a los seguidores, pues en la zona de comentarios lamentaron la muerte del animal e incluso recordaron que en un evento del fin de semana lo habían visto caminar.

“Ese viernes de feria nacional 🐴brillaron juntos 😢 increíble”, “Hoy lloramos todos 😢 Porque para quienes amamos verdaderamente a estos animales nos duele hasta la vida”, “Que duro parce, se nos va un angelito al cielo los caballos deberían ser eternos 😢”, “Se despidió de todos contigo al anca. Que fuerte Dios mío “, “Le hiciste el homenaje a lo grande, grabando “el mejor caballo” montado en el. Además de la despedida con la tricolor puesta.🙌”, fueron algunas de las reacciones.

El animal se había destacado como uno de los caballos más valiosos del país - crédito @crlacumbre / Instagram

El criadero La Cumbre: un proyecto que une pasión y negocio

El criadero La Cumbre, propiedad de Yeison Jiménez, es un espacio que refleja su amor por los caballos y su compromiso con la excelencia en la crianza y adiestramiento de ejemplares de paso fino. Este proyecto no solo ha sido un negocio exitoso, sino también una plataforma para que el cantante comparta su pasión con otros aficionados al mundo equino.

El criadero también ha servido como inspiración para el diseño de las gorras que llevan el mismo nombre, un producto que ha ganado popularidad entre sus seguidores. Además de su faceta como criador, Jiménez ha utilizado sus redes sociales para dar visibilidad a su trabajo en el criadero y para compartir momentos especiales con sus caballos, mostrando una conexión genuina con estos animales.

Yeison Jiménez continua disputa con Amparo Grisales y promete revelar detalles sobre la actriz

El cantante de música popular ha decidido no guardar más silencio sobre lo que considera un trato irrespetuoso hacia su carrera por parte de la actriz y jurado de televisión Amparo Grisales.

El artista expresó su molestia durante una entrevista para La Kalle, en la que recordó episodios incómodos vividos mientras participaba en el programa de imitación musical Yo Me Llamo, donde Grisales es jurado. La controversia se reavivó recientemente durante un concierto en Villeta, Cundinamarca, cuando Jiménez respondió a comentarios que, según él, Grisales habría hecho sobre su música y su público.

Yeison Jiménez interrumpió su concierto en Villeta para responder a las opiniones recientes de Amparo Grisales sobre su música - crédito redes sociales

Jiménez aseguró que, aunque en su momento prefirió no hablar públicamente sobre ciertas situaciones, ahora ha decidido no tolerar más lo que considera un menosprecio hacia su trayectoria.

El cantante afirmó que, desde su participación en el programa hace más de tres años, ha guardado silencio sobre experiencias negativas, pero que ya no está dispuesto a hacerlo. “Desde ese día hasta el día de la tarima, nunca hablé del tema, nunca, a pesar de que se hayan vivido cosas incómodas”, señaló el artista.

Sin embargo, dejó entrever que las críticas de Grisales no solo han afectado a los participantes del programa, sino también a su propia carrera. “Lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo”, declaró Jiménez a la Kalle.