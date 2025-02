Más de 70 firmantes de paz y sus familias fueron desplazados de Mesetas, Meta, por enfrentamientos entre disidencias

crédito redes sociales

Este miércoles 26 de febrero, un grupo de firmantes del acuerdo de paz y sus familias abandonó el Núcleo de Reincorporación (NAR) en Mesetas, Meta, debido a la crítica situación de seguridad en la zona. Los enfrentamientos entre estructuras disidentes de las antiguas Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, han generado un clima de violencia que obligó a más de 70 personas a desplazarse forzosamente.

El Consejo Nacional de Reincorporación se pronunció sobre la situación y advirtió que, a pesar de los esfuerzos por construir una nueva vida en la vereda Nueva Esperanza, los riesgos para los firmantes se han intensificado al punto de hacer insostenible su permanencia en el territorio.

Imagen de archivo de desplazamiento forzado en Colombia. Foto: Colprensa

“Tras 8 años de construir vida y reconciliación en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Mesetas, firmantes de paz, niños, niñas y personas mayores deben salir para preservar sus vidas. ¡No hay condiciones de seguridad para mantenerse allí! En camiones, gestionados por la misma comunidad, se embarcan enseres, infraestructura y cosecha de los proyectos productivos y anhelo de una tierra de la que no tengan que salir”, comunicó el Consejo.

Este desplazamiento forzado no solo afecta a quienes han dejado la zona, sino que también pone en evidencia los desafíos que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en su proceso de reincorporación. La inseguridad sigue siendo una amenaza constante en varias regiones del país, especialmente en aquellas donde hay disputas entre grupos armados.

Las organizaciones que acompañan a los firmantes han solicitado a las autoridades nacionales tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes decidieron acogerse al proceso de paz. También han pedido que se brinden soluciones efectivas para evitar que más personas sean obligadas a salir de sus hogares por la violencia.

Denuncian falta de atención del Gobierno

Una tensa situación se está viviendo en Mesetas, (Meta), debido a la constante presencia de grupos armados al margen de la ley, que mantienen en combates con la fuerza pública y otros actores armados, generando miedo y zozobra en la problación, incluidos firmantes de paz y sus familias.

Por ello, 24 de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 insistieron en su solicitud al Gobierno Nacional de tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos fundamentales.

En el comunicado emitido por el grupo de firmantes, enfatizan que la comunidad enfrenta un grave riesgo de desplazamiento forzado, situación que, aseguran, ha sido ignorada por las autoridades locales y nacionales desde que fue reportada el lunes 17 de febrero.

Piden atención al Gobierno para que se tomen medidas en casos de desplazamiento en Mesetas (Meta) crédito AFP

“Como firmantes del Acuerdo Final de Paz y habitantes del NAR Libertad Simón Trinidad en situación de inminente desplazamiento forzado, queremos manifestar nuestra gran preocupación y angustia ante la opinión pública, dada la falta de compromiso y presencia del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo Final y de garantizar los derechos de la población en reincorporación (...)”, se lee en el comunicado emitido el sábado 22 de febrero.

A pesar de haber sostenido reuniones con representantes del Gobierno y autoridades locales, afirman, no se han implementado soluciones efectivas para abordar la crisis. En particular, señalan la ausencia del Puesto de Mando Unificado por la Vida (Pmuv), un mecanismo clave para coordinar la respuesta gubernamental frente a situaciones de violencia y desplazamiento. “Hemos puesto en conocimiento nuestra situación desde el 17 de febrero, pero no hemos recibido una respuesta efectiva ni la conformación del Pmuv, que es esencial para la protección y seguridad de nuestra población”, expresaron en la misiva