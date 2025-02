Emiro Navarro, por primera vez, fue nominado en ‘La casa de los famosos’: estos participantes están en riesgo de eliminación

La placa de nominados, en la quinta semana de 'La casa de los famosos Colombia 2025', no tuvo mayores cambios, excepto por la entrada de Emiro Navarro por cuenta de Mauricio Figueroa - crédito cortesía Canal RCN

Los liderazgos en La casa de los famosos Colombia 2025 están causando estragos en los habitantes que asumen este rol. En esta oportunidad, el actor Mauricio Figueroa quedó en el ojo del huracán tras decidir enviar por primera vez a Emiro Navarro a la placa de nominación.

La tensión aumenta en la quinta temporada del reality de convivencia, que en su quinta semana pondrá a prueba el apoyo que tiene el joven magangueleño, el cual, hasta el momento, no había quedado en riesgo de eliminación.

El resto de sentenciados no dejaron mayores sorpresas en el tablero final en el que tanto José Rodríguez como La Abuela repiten como los menos favoritos del público; la Toxicosteña, como la elegida de la casa estudio por segunda oportunidad; y, una vez más, Yina Calderón entró al grupo por elección de “el Jefe”.

El capítulo 32 emitido la noche del 26 de febrero dejó ver una noche llena de momentos inesperados, ya que los habitantes de la casa estudio vivieron una gala de nominación atípica en la que la suerte sería determinante a la hora de conocer aquellos participantes que deberían iniciar campaña para salvarse. Mientras que, gracias al azar, La Liendra obtuvo la inmunidad, un regalo sorpresa puso por tercera vez a la empresaria de fajas en manos del público.

“No tengo nada en contra de nadie. No quiero ser yo quien sea el que trunque los sueños de ser el que se gane este gran reality. Con dolor en mi corazón, pero tal vez porque sé que la van a defender y la van a salvar, porque yo sé que la quieren mucho dentro de la casa y fuera también. Sé que va a regresar, mi nominada es Emiro. Te quiero”, mencionó “Don” Mauricio a la hora de hacer efectivo su poder de nominación directa como líder de la quinta semana en La casa de los famosos Colombia 2.

““Como se ve que no entendieron la estrategia. Enviar a Emiro reduce la probabilidad de que alguna del cuartel se salve”, “Ay don Mauricio, con la niña no”, “don Mauricio dijo algo muy Real y es que lo queremos mucho y que su fandom lo va a defender”, “Colombia no sabe votaaaaaar! Como así que yaya aún no está en placa “, “hagamos que Emiro sea el más votado de todas las eliminaciones”, “ese señor salió más inteligente que todos”, “la gente atacada porque Mauricio nomino a Emiro pero no piensan que es una estrategia para reducir votos a las de fuego”, fueron parte de las reacciones de los seguidores de la competencia en redes sociales.

Estos famosos repiten nominación en la quinta semana del ‘reality’ de convivencia

Si bien en esta ocasión Yina no está sancionada, una dinámica propuesta por “el Jefe” la dejó por tercera semana consecutiva en riesgo de salir del juego.

En medio de la gala de nominación se reveló que el “Negro” Salas fue el habitante que utilizó la nominación espontánea dándole tres puntos fueron para la Toxicosteña que recibió también votos por el lado de La Liendra, José Rodríguez y el “Flaco” Solórzano.

Gonzalo Escobar Coco, fue el primer famoso en quedar posicionado por determinación de La Jesuu, ya que, como cuarta eliminada por decisión del público, lo dejó en la plata alegando que notó en el comportamientos extraños durante su liderato.

Karina García que la anterior semana quedó sentenciada por el Coco, esta semana fue la segunda con más votos de sus compañeros. Algunos argumentaron que su imprudencia les resulta un tanto innecesaria.

Hasta la fecha quedaron en la placa siete de los participantes que continúan en competencia, sin embargo, falta que se defina quienes deberán pelearse los votos de la audiencia luego de la prueba de salvación y, cuando “Don” Mauricio desvele quién será su protegido de la semana que saldrá de la placa.