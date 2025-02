El presidente respondió a los colombianos que gritaron “Fuera Petro” en el concierto de Andrea Bocelli: “Yo quería estar allí”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre concierto de Andrea Bocelli - crédito Luisa González/Reuters

Durante su intervención en la Vitrina Turística - Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2025, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2025, en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo énfasis en el turismo y cómo este sector se convirtió en una parte clave de la economía nacional.

A su vez, aseguró que este cambio ha sido gracias a las medidas que ha impulsado su Gobierno en su tres años al mando del país, logrando mejorar las cifras de este sector. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el número de visitantes al país en 2024 aumentó en un 8,5%.

Entre otros temas, el gobernante de los colombianos se refirió a las arengas de miles de personas “Fuera Petro” que predominaron en el concierto de Andrea Bocelli, realizado en el Estadio Nemesio Camacho El Campin en Bogotá, el 21 de febrero de 2025. Lo anterior, en una clara disconformidad con su manejo del país en los últimos años.

Dejando de lado las críticas, manifestó que se siente indignado porque no recibió la invitación de los organizadores del evento para ir a ver al cantante italiano conocido por sus éxitos Vivo por Ella y The Prayer.

“Vengo a hacer un reclamo, no me invitaron al concierto de Andrea Bocelli, al que yo quería ir y no supe nada”, exclamó Petro.

Incluso, demostró su fanatismo por el intérprete oriundo de Pisa, Italia, mencionando que tenía muchas ganas de ir al concierto y disfrutar su música, además de poder escuchar a los fanáticos que gritaron arengas en su contra.

“Dicen que gritaron fuera Petro, pero yo no estaba allí y yo sí quería estar ahí (...) ahora no sé si querrán ir a Santa Marta, pero yo necesito una gran ayuda con eso”, dijo entre risas.

Petro también hizo referencia a la canción +57 de Karol G y otros reconocidos artistas, que generó indignación por su letra, en la que, según denunciaron, se sexualizaba a las adolescentes de 14 años. En sus consideraciones, este tipo de música no representa al país ni su arte.

“No es lo mismo traer turistas a través de +57 que a través de la música real y el arte colombiano. Nuestras grandes fortalezas para atraer tienen que ser naturaleza y cultura, no el cuerpo. Ese es un cambio que no le corresponde a la Fuerza Pública, sino a la sociedad colombiana y a los procesos educativos. Si pensamos que lo que atrae de Colombia es el cuerpo, pues estamos es en otra cosa y lo que viene no es más, sino la degradación completa de una sociedad”, aseveró el primer mandatario.

Petro y la verdadera razón por la que no irá a Davos

El presidente Petro aprovechó para confirmar que delegó al ministro de Hacienda, Diego Guevara, para que asistiera al Foro Económico Mundial en Suiza. Según él, su visión de progreso no es compartida por las grandes naciones a nivel mundial, sino que prefieren la perspectiva neoliberal del presidente de Argentina, Javier Milei.

“Yo no quise ir a Davos por allá prefieren a Milei, entonces ta no voy a Davos, pero como hay que llevar a Colombia, entonces porque yo no vaya no significa que no va la casa”, explicó.

Siguiendo con la línea del sector turístico, el gobernante de los colombianos planteó la posibilidad de comenzar una campaña masiva en redes sociales, cuyo objetivo sea publicitar y posicionar el turismo en Colombia como una alternativa a nivel mundial.

“Yo creo que tenemos que empezar a realizar una campaña masiva por redes de publicidad de Colombia, país de la belleza, que se diversifique en Facebook o en Twitter, aunque ya me tenga que salir de ahí”, subrayó.