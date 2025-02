Cabecilla de disidencias le hizo advertencia a Gustavo Petro, en caso de que autorice la extradición de alias Araña a Estados Unidos: “Destruyeron la confianza en el proceso”

Walter Mendoza, jefe negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El 12 de febrero de 2025, Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue detenido por las autoridades en Bogotá, al finalizar el ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo saliente de la Segunda Marquetalia, que lidera alias Iván Márquez.

Tras su detención, fue trasladado hasta la cárcel La Picota de Bogotá, y luego se conoció que la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por cargos relacionados con narcotráfico.

Ante esta situación, Jose Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza, líder del grupo insurgente, se refirió a la petición hecha por el ente acusatorio, al considerar que la captura del miembro del Cneb fue ilegal, e hizo una dura advertencia al presidente Gustavo Petro para que defina si procede o no con la extradición de uno de los delegados de la organización armada.

Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa

Además, el jefe negociador de la estructura alzada en armas aseguró que la detención de alias Araña afecta la confianza del grupo en los diálogos con el Gobierno Petro, pues asegura que se habían alcanzado grandes logros en la última conversación realizada en Bogotá.

“Se trató de un entrampamiento. La circular roja apareció de un día para otro y, cuando lo detuvieron, estaban allí agentes de la DEA y la Fiscalía, y nos llama la atención que aparezca la circular roja un día antes. Eso destruye la confianza en el proceso, y eso es algo que no había pasado en Colombia ni en el mundo (...) Yo creo que de aquí en adelante ya el balón está en cancha del gobierno. No son los Estados Unidos los que deciden. El presidente (Gustavo Petro) es quien tiene la última palabra. Necesitamos que Araña siga en la mesa, pues es un vocero clave en la negociación”, dijo Walter Mendoza en declaraciones a W Radio.

Así mismo, el líder de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano señaló que, si se confirma la extradición de alias Araña hacia los Estados Unidos, el proceso entraría en riesgo de que no se reanude, al considerar que el grupo armado no tendría las garantías suficientes en la mesa de diálogos, e incluso, advirtió que si se realiza un nuevo ciclo en la capital de la república, no asistirá por temor a que ocurra una captura en su contra.

El integrante de los Comandos de Frontera, Giovanny Andrés Rojas (c) observa al jefe de la delegación del gobierno nacional, Armando Novoa García (i) y al exintegrante de las FARC 'Walter Mendoza' (2i) durante una rueda de prensa este martes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Aquí nos hemos reunido varias veces con la comandancia de la Coordinadora, y estamos de acuerdo en que la mesa debe continuar, pero debe de donde verdaderamente haya las garantías para los negociadores. Si no, nadie se va a mover de los territorios (...) yo no me voy a arriesgar nuevamente, a ir a Bogotá, a ir a Pasto porque los gringos no respetan a nadie, pasan por encima de todo el mundo”, aseguró al citado medio de comunicación.

A su vez, Walter Mendoza señaló que la mesa perdería uno de sus integrantes más fuertes del Cneb, si se confirma su extradición a territorio estadounidense.

“Nosotros lo que le decimos al gobierno y eso queremos hacer es que Araña debe seguir en la mesa de negociaciones, pues es vocero plenipotenciario y lo necesitamos en la mesa. Entonces, pues ya en su en sus sabias decisiones, el presidente será quien define si lo extradita o no”, explicó Mendoza.

Según alias Walter Mendoza, el presidente Petro tendrá la última palabra para definir si se extradita o no a Alias Araña - crédito Presidencia

Por otra parte, el vocero del grupo alzado en armas se refirió a los cuestionamientos contra alias Araña sobre los delitos de narcotráfico y posibles intermediaciones en las pasadas elecciones de gobernador en Putumayo, que se celebraron el domingo 23 de febrero, dejando como ganador a Jhon Molina.

“Siempre nos han etiquetado como narcotraficantes, pero nosotros solo cobramos impuestos por la base. Los verdaderos capos están en las altas esferas, dentro y fuera del país (...) Somos una organización política y, claro, tenemos relación con diferentes sectores. Pero de ahí a obligar a la gente a votar, no. Las comunidades son soberanas”, mencionó el líder del grupo guerrillero a W Radio.

La elecciones se desarrollaron sin inconvenientes según confirmó el registrador Nacional Hernán Penagos- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil