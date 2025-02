Sara Uribe confesó las razones por las que podría límites en una relación: “Mi corazón late por mi hijo”

La presentadora compartió con sus seguidores las razones por las que pondría un límite en una relación - crédito @sara_uribe / Instagram

Sara Uribe es recordada por haber formado parte del grupo de participantes de Protagonistas de nuestra tele. Además, también sostuvo una relación con el futbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo, que ser roba toda la atención de la empresaria.

La también presentadora suele ser activa en sus redes sociales, donde habla sobre diferentes temas exponiendo en ocasiones su vida privada, debido a las constantes críticas que recibe. Recientemente, Uribe realizó la dinámica de preguntas y respuestas donde una de sus seguidoras aprovechó la oportunidad para pedirle un consejo sobre la maternidad siendo soltera y empezar una nueva relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sara Uribe respondió los motivos por los que pondría un límite en una relación - crédito @rastreandofamosos/IG

De acuerdo con el comentario, la seguidora pedía que le ayudara a encontrar una solución a un dilema que tenía cuando “un hombre te dice que no puede estar contigo porque tienes un hijo”. A lo que Uribe respondió tajantemente que Jacobo siempre ha sido lo más importante “mi corazón late por mi hijo”, respondiendo inicialmente a la preocupada mujer.

Agregando que: “Él es mi todo, mi razón de ser. Así que no, no me iré a dormir con cualquier hombre. Solo aquel que sea capaz de ganarse el amor y la confianza de mi pequeño, podrá tener la oportunidad de conquistarme a mí”, dejando claro que ahí está el límite que tendría que poner en una relación para que alguien pueda conquistarla.

Luego de Sara Uribe, Fredy Guarín a tenido un amplio historial amoroso - crédito @sara_uribe/Instagram

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente varios internautas respaldaron estas afirmaciones de la paisa con mensajes como: “Eso no lo entienden varias que prefieren dejar al niño a un lado y salir con el macho”; “eso pensaba yo, pero se ganó a mi hijo y cuando nos casamos salió su verdadero y falso amor”; “el de mi mamá me hacía la vida imposible y ahí anda ella con él”, entre otros.

Las pistas del estado sentimental de Sara Uribe

A mediados de febrero de 2025, Sara Uribe realizó una dinámica similar con sus seguidores donde las preguntas estuvieron enfocadas en su situación sentimental. Esto, teniendo en cuenta que para muchos después de su romance con Fredy Guarín, son pocos los amores que se le han conocido a la paisa.

Uno de los interrogantes quería saber si tenía “un arroz integral en bajo” a lo que respondió contundente que ni es en bajo y mucho menos integral, con lo que dio a entender que está saliendo con alguien.

Sara Uribe informó que estaría saliendo con alguien en su más reciente publicación - crédito @superlike_rcn/IG

Pero esto no fue de lo único de lo que habló la modelo antioqueña, que como es habitual en sus redes sociales habla del amor propio y cómo aprender a quererse uno mismo, ya que en repetidas ocasiones se ha referido a este tema teniendo en cuenta las críticas por su cuerpo.

Según dijo Uribe, es un tema muy difícil “porque estar roto es una de las peores sensaciones del mundo”, por lo que se obliga a ella misma a ponerse en pie y seguir adelante.

Y agregó: “Yo lo que hago es obligarme a pararme de la cama y hacer cosas, entrenar, salir con amigas, salir a comer, ver gente. El encierro y la cama no son buenos consejeros”, dejando de lado el dolor que puede estar sintiendo en ese momento, revivir la felicidad que tiene en su interior para enfocarse en su bienestar como mujer, madre y empresaria.

Sara Uribe habló de lo que es para ella el amor propio - crédito @sara_uribe/Instagram

Así las cosas, una vez más la creadora de contenido les da a entender a sus seguidores que se encuentra feliz y emocionada con el rumbo que está tomando su vida, enfocada en sus proyectos, su familia y los emprendimientos que tiene en Medellín.