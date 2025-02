Juliana presenta su más reciente trabajo discográfico, ‘La Pista’: “Quería que fuera un espacio para todes”

Juliana estrenó este martes 25 de febrero su nuevo álbum de estudio 'La Pista' - crédito Colprensa

Reconocida por su faceta como actriz y presentadora, Juliana Velásquez apostó por desarrollar su carrera en la música y de manera paulatina no solo fue encontrando un público y una plataforma para expresar todas sus inquietudes musicales, sino que se puso en marcha para perfilarse como una promesa que cada vez más se hace una realidad en el pop latinoamericano.

Ya había indicios cuando se llevó el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2021, con el éxito que alcanzó su segundo álbum de estudio Mar Adentro y su reconocimiento como Mejor Artista Femenina en los Premios Nuestra Tierra de 2024. Pero, es ahora, en 2025, cuando la bogotana se prepara para ir al siguiente nivel.

Compuesto de 12 canciones, su tercer álbum de estudio, La Pista, llega en un momento especial para la bogotana, que ya tuvo la oportunidad de exhibir su puesta en escena y su talento vocal en el Festival Cordillera 2024.

Su presentación fue una de las transmitidas para toda América Latina a través de Disney +, ayudando a su proyección internacional y allanando el camino para esta placa con la que espera dar un nuevo salto en términos de convocatoria.

La artista habló con Infobae Colombia acerca de los secretos que esconde su tercer larga duración, comenzando por su título y el concepto detrás de esta producción, minutos antes de sumarse a la fiesta de lanzamiento que tuvo lugar en Casa Spotify.

“Yo hace dos años fui artista igual de Spotify. Tuve el privilegio de estar por primera vez en el Times Square gracias a Spotify”, comentó la cantante en reconocimiento al apoyo de la plataforma de streaming musical desde sus inicios.

La historia detrás de ‘La Pista’

La cantante se presentará en el Movistar Arena el próximo 23 de mayo, siendo la primera vez que una bogotana solista se presenta allí

“Este álbum se llama La Pista porque nació justamente en una noche en una pista de baile", explicó Juliana, en una salida en la que le acompañaba su mánager Juancho Muñoz.

“Veíamos todas las realidades que pasaban en una misma noche en una misma pista de baile. Veíamos como en una esquina había una pareja que se notaba que estaban a punto de divorciarse y que no querían estar juntos. Y en la otra esquina estaba una amiga nuestra, borracha, jurándole amor a un mesero, jurando el amor a un extraño. Había un señor bailando como si tuviera 18, pero tenía más de 70. Y una persona que se veía que estaba volviendo a bailar después de mucho tiempo”.

Esta situación sembró en la cantante la certeza de que “las fiestas también son un lugar que guardan profundidad, que muchas veces la forma de sanar no siempre es a través de leer, de escribir, como lo he hecho en álbumes anteriores, sino a través del baile”.

Las muchas realidades en la pista de baile se trasladan también a los distintos géneros presentes en La Pista. Hay cumbia en La Colombiana, hay reguetón en Maldito Reggaeton, y hasta hay sintetizadores en línea con los años 80 en San Fernando.

“Ese siempre fue el plan”, señaló Juliana sobre esta diversidad de estilos. “Queríamos que fuera un álbum multigénero porque también nos dimos cuenta que así como había diversidad de historias en la pista, había una diversidad impresionante de géneros musicales y de gente que vibraba con el reguetón, gente que vibraba con la salsa, gente que vibraba con el merengue. Y yo quería que esta pista fuera un espacio para todes, que todo el mundo sintiera que tenía un espacio”, expresó la bogotana, quien añadió que el punto de partida para la composición fue trabajar con piano, guitarra y voz, luego de lo cual cada tema iba derivando en un estilo específico.

Juliana mantuvo que esta producción es tan profunda como su antecesor 'Mar Adentro'

Juliana reconoció la notable diferencia entre La Pista y lo que exhibió en su trabajo anterior, Mar Adentro, de un carácter más sobrio y profundo. “Mar Adentro era un álbum muy específico, era un álbum que buscaba como prioridad ser el soundtrack de un libro, de una novela. La prioridad de este álbum es que la gente lo sienta en el cuerpo, lo sienta en la cadera, lo sienta en la cabeza, en el baile”. Pese a ello, aseguró que su nuevo álbum es igual de profundo a Mar Adentro.

“Es abordar la profundidad desde otro campo, desde otro lugar. Y eso es lo que hace que yo ame tanto este álbum que me permite seguir siendo profunda y seguir buscando sanar, pero en otros espacios, con una música a la que yo le llamaría, si se puede decir, más generosa. Yo no quería que mi música solamente se pudiera escuchar en un contexto, en un mood. Yo quisiera que mi música se escuche siempre y que haya música. Juliana en la fiesta, en la noche, en la rumba, el sábado por la mañana, el domingo por la noche”, subrayó.

Juliana presentó su álbum 'La Pista' en la Casa Spotify, acompañada de cientos de fans

Mientras los adelantos se dieron a conocer durante 2024 y todavía en las primeras semanas de 2025, hubo algunas sorpresas en la lista de canciones, entre las que se incluye Aurora, una colaboración con Piso 21 que, según explicó la propia Juliana, le sirvió para conectar con una parte de su pasado.

“Piso 21 fue una de las primeras bandas que yo como entrevistadora de programas infantiles entrevisté en mi vida. A los 12 años hice la primera entrevista. Nunca me imaginé que unos años después iba a terminar compartiendo una canción”, recordó.

Sobre su concierto en el Movistar Arena el próximo 23 de mayo, Juliana no ocultó su emoción por lo que promete ser una noche muy especial. “Está siendo una preparación muy ardua. Los preparativos empezaron desde enero. Es el primer Movistar Arena de Juliana, pero además es el primer Movistar Arena de una bogotana solista en la historia y eso es muy grande. Queremos tomarlo con la responsabilidad que merece con la grandeza que merece. Vamos a ser más de 30 artistas en escena porque a mí no me gusta brillar sola (risas)”.