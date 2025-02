Así fue como influencer bogotana evitó que ladrón le rompiera los vidrios del carro en un cambio de semáforo: “El debía tener miedo de mí”

La influencer puso a prueba una recomendación que les habría dado a sus seguidores y logró ahuyentar al ladrón - crédito @isabelariverav / TikTok

Los últimos días de febrero (2025) la influencer Isabela Rivera, conocida en redes como ‘Chabe’, fue víctima de la inseguridad en Bogotá, cuando esperaba en un cambio de semáforo.

En un video publicado a través de su perfil en la plataforma Tiktok denunció: “Oigan, me iban a atracar. Estaba en un semáforo y había un ‘mancito’ ahí... sospechoso. Se empieza a acercar y yo me hice la desentendida. Mi vidrio no es oscuro y él me podía ver; sin embargo, se pegó al vidrio para verme de cerca y lo siguiente que noté fue que tenía una piedra en la mano que había pegado al vidrio”.

Sorprendida, Chabe se quedó mirándolo durante un momento y, antes de que pudiera hacer algo, el hombre empezó a golpear el vidrio de su vehículo para romperlo y poder tomar sus pertenencias:

“En ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando y el man empezó a golpearlo (el vidrio), entonces pensé que debía actuar rápidamente. Lo primero que se me ocurrió fue pitar, si pitaba él se iba a asustar, pero no era suficiente”.

Chabe puso a prueba una recomendación que les había dado a sus seguidores - crédito @isabelariverav / TikTok

Aun con el pito sonando, el hombre seguía empecinado en romper el vidrio, entonces, Chabe recordó un consejo que les había dado a sus seguidores para evitar episodios de hurto en la capital del país.

“Me dije: voy a hacer lo que les enseñé a mis seguidores a hacer en este tipo de situaciones y es dar miedo. Él debía tener miedo de mí y ¿qué hice? Lo miré a la cara y empecé a gritar mientras pitaba”.

El hombre, viendo que Chabe estaba en posición intimidante e, incluso, había soltado un grito de guerra, dejó lo que estaba haciendo y huyó, para sorpresa de la influencer, que compartió lo ocurrido con sus seguidores, una vez comprobó su teoría:

“Ese man salió despepado. Yo nunca había visto a un tipo así, yo creo que nadie nunca le había reaccionado de esa manera. El man se fue corriendo, se puso en verde el semáforo y yo me fui”.

Ladrón les enseñó a influencer bogotano cómo hacerle el quite a la inseguridad:

El que más ha puesto a prueba Santcholo es el de "no dejarse marcar" - crédito @santcholo / TikTok

En medio de un panorama de inseguridad en el que se registran un promedio de 355 robos al día, los habitantes de Bogotá han optado por implementar medidas poco convencionales para protegerse de los robos. Según explicó el creador de contenido Santiago Rodríguez (Santcholo), tras hablar con un sujeto dedicado al robo, dichas estrategias incluyen desde el uso de objetos señuelo hasta reacciones inesperadas en la vía pública. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha llevado a que estas prácticas se popularicen, especialmente entre los jóvenes.

En un video compartido en sus redes sociales, Rodríguez indicó que durante su etapa universitaria aprendió a llevar consigo un “kit de emergencia” para enfrentar posibles robos. Este consiste en un celular viejo o dañado y una billetera antigua, que pueden ser entregados a los delincuentes en caso de ser abordado. “Si los llegan a robar, ustedes entregan eso y ya. No perdieron su celular, no perdieron su billetera” e, incluso, sugirió incluir una pequeña cantidad de dinero en la billetera falsa, como 5.000 o 6.000 pesos, para que el ladrón no sospeche y se retire tras el robo.

Un promedio de 355 robos se registran por día en la ciudad - crédito Colprensa

El listado de estrategias compartido por Santcholo no se limita a su experiencia personal. Según detalló, algunos de los consejos provienen de conversaciones con personas que se dedicaban al hurto. Uno de los más llamativos es el de escupir al suelo al pasar cerca de alguien sospechoso. “Si usted siente que lo van a robar, escupa al piso cuando pase al lado de ellos. Verá que no lo roban”, relató Rodríguez que, aunque no puede confirmar la efectividad de esta táctica, dice que le ha funcionado en más de una ocasión.

Otra de las recomendaciones compartidas por el creador de contenido es la de mantener siempre una ruta de escape al caminar por la ciudad. Según explicó, es fundamental estar alerta y evitar ser “marcado” por posibles delincuentes. Esto implica mantener distancia de personas sospechosas y, en caso de transitar por calles oscuras, optar por caminar por el centro de la vía, donde circulan los vehículos, en lugar de utilizar los andenes. Rodríguez señaló que esta estrategia fue especialmente útil durante sus trayectos nocturnos al salir de la universidad.