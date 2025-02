Rubigol y Machis confirmaron el fin de su relación tras ataque en las redes sociales por supuesta nueva pareja del influenciador

Rubigol y Machis terminaron y así confirmaron la noticia - crédito @rubigol y @marianainfanteb/IG

Nicolás Rubiano, más conocido en las redes sociales como “Rubigol”, y Mariana Infante, conocida como “Machis”, confirmaron lo que sus seguidores ya sospechaban desde hace varios días con respecto a que su relación llegó a su fin.

Luego de varias semanas de especulación en las plataformas digitales, el influencer bogotano decidió hablar abiertamente sobre el tema para frenar los ataques y comentarios negativos que ha recibido.

Rubigol y Machis eran una de las parejas más queridas en el mundo digital, por lo que cualquier indicio de distanciamiento llamó la atención de sus seguidores. Los rumores de su separación comenzaron cuando ambos dejaron de compartir contenido juntos, cantaban canciones con indirectas en sus videos y los usuarios notaron que ya no se seguían en redes sociales.

Rubigol aclaró qué pasó con "Machis" - crédito @rubigol/Instagram

Sin embargo, lo que terminó de avivar la polémica fueron unos videos de Rubigol en el Carnaval de Barranquilla, donde se le vio acompañado de una misteriosa joven que no se le despegaba y con la cual apareció agarrado de la mano.

De inmediato, las redes se llenaron de comentarios acusándolo de haber sido infiel y señalando que su comportamiento en la fiesta habría sido la causa de la ruptura.

De igual forma, la mujer con la que estaba Nicolás, al parecer, habría empezado a recibir todo tipo de mensajes y reacciones en su perfil de Instagram y Tiktok, según indican algunos textos en X, de odio y rechazo por haber estado junto al creador de contenido, incluso arremetieron en contra de su físico por no parecerse a Machis.

Ante la ola de comentarios negativos, Rubigol decidió pronunciarse a través de su cuenta de Tiktok, confirmando que su relación con Machis terminó hace meses y que no tenía la intención de hacer un anuncio público al respecto.

Sin embargo, debido a la presión y a los ataques que ha recibido, sintió que era necesario aclarar las cosas.

Machis y Rubigol terminaron su relación de más de 4 años - crédito @marianainfanteb/IG

“Hoy me toca hacer este video y es para pedir perdón. Perdón por ni puta mierda, coman mierda, yo no voy a pedir perdón por nada. Vengo a dejar unas mierdas claras y lo que pase de aquí en adelante no me incumbe, no me importa y me vale tres tiras de mierda”, empezó diciendo el creador de contenido.

“Número uno, sí, lo que querían saber. Mi relación terminó hace unos meses y suficiente mal han sido estos meses hacia adentro y las vainas que uno tiene que pensar y arreglar, como para tener que tragarme este verguero que no me corresponde. Lo siento, pero la gente se separa y son cosas que pasan en la vida, me parece una huevada que yo haya tenido que salir a aclarar eso. Maduren. La gente termina y terminan bien y ya. Son cosas que pasan en la vida y no entiendo por qué les da tanto misterio esa cosa”, aclaró Rubigol.

El influenciador bogotano aprovechó para referirse a los rumores de una posible infidelidad o al hecho de que ya estuviera saliendo con alguien más.

“Además, que están con una conectadera de puntos que no tienen sentido, no sé si fue por no haberles contado, supongo que fue por eso, pero no lo vi necesario y detesto tener que hacerlo y no lo quise tener que hacer hasta que se me salió de las manos un montón”, expresó Nicolás, visiblemente incómodo con la situación.

Rubigol habla de la ruptura con Machis y aclara rumores - crédito @rubigolazo/TikTok

El influencer también reveló que su familia ha sido afectada por la controversia, mencionando que su madre está disgustada con todo lo que se ha dicho de él y que incluso su hermana ha tenido que responder a varias personas en X.

“Hago ese video para decirles que yo no le debo explicaciones a nadie y también lo hago por mi paz mental porque mi mamá está re emputada viendo toda esta mierda. Mi hermana está agarrándose en Twitter y le dije: ‘No hagas esa mierda’. Siempre le temí a esto porque a mí me gusta tener mi vida privada, pero yo sabía que esto iba a pasar y pasó, pero me importa un culo”, aseveró.

Finalmente, Rubigol aseguró que no está saliendo con nadie y pidió que no lo relacionen con ninguna persona, así como también pidió respeto con la joven a la que están atacando por haber salido con él en la guacherna en Barranquilla.

Por su parte, Machis también se pronunció sobre el tema a través de un extenso texto en sus redes sociales. En su mensaje, confirmó la ruptura, pero dejó claro que no revelaría detalles sobre las razones detrás de la separación. Además, pidió respeto tanto para ella como para Rubigol y la joven con la que se le vio en los carnavales.

Machis confirma ruptura con Rubigol y pide respeto - crédito @marianainfanteb/IG

Machis enfatizó que no era justo que su expareja y la mujer en cuestión estuvieran siendo atacados, dejando entrever que su separación ocurrió en buenos términos.