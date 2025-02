Petro volvió a defender la reforma pensional previo a la votación de la Corte Constitucional que busca tumbar la ley: “Nunca había pasado”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la reforma pensional en 2024 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/X

Continúa la polémica en torno a la reforma pensional, que se aprobó en el Congreso de la República y fue sancionada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que la Corte Constitucional afirmara que iba a revisar una ponencia que pide declarar como nula esta ley.

Dicha ponencia negativa fue presentada por el magistrado Jorge Ibáñez, que argumentó que durante su aprobación en la Rama Legislativa el proceso estuvo caracterizado por tener varios vicios.

En este contexto, el premier mandatario utilizó sus redes sociales para hacer una férrea defensa a una de las pocas iniciativas que logró sacar adelante a lo largo de sus casi tres años al mando de la Casa de Nariño.

En su opinión, la reforma no debería ser tumbada por los magistrados del alto tribunal, ya que con la medida cualquier persona en el territorio nacional tendría garantizado su derecho a pensionarse y a vivir una vida cómoda luego de varios años trabajando.

De igual manera, sostuvo que le parece inconcebible que intenten derogar la reforma, puesto que es un accionar que nunca había ocurrido en la historia reciente del país.

El gobernante de los colombianos argumentó que con la iniciativa los habitantes del país tendrán garantizado su derecho a jubilarse - crédito @petrogustavo/X

“Toda colombiana y colombiano debe entender lo que se está jugando en la reforma pensional. A partir de la reforma pensional, toda persona colombiana actual, o que vaya a nacer, tiene derecho garantizado a pensionarse o a un bono pensional. Eso nunca había pasado”, escribió en su cuenta de X previo a la votación en la Corte Constitucional de la ponencia que pide hundir esta ley del gobierno.

A propósito, el jefe de Estado mencionó que hay razones por las que la Corte Constitucional no puede declarar como no válida la reforma pensional. Para Petro, el principal argumento que protege esta ley es que no hubo ningún tipo de trámite irregular mientras el articulado era discutido en el Congreso.

El presidente Petro señaló que no se puede caer la reforma pensional en la Corte Constitucional -crédito @petrogustavo /X

“Con mucha sabiduría jurídica el constitucionalista Uprimmy desmonta con argumentos la tesis de la irregularidad por ausencia de debate, de la aprobación de la reforma pensional, cuando lo que ha existido es un debate de dos años, profundo y extenuante, de la reforma en la opinión pública, en el Congreso y, en particular, en la Cámara y en su último debate en Cámara”, encabezó su publicación en la misma plataforma digital.

Gustavo Petro también explicó que pese a que se presentaron textos diferentes en el Senado y en la Cámara de Representantes, no fue necesaria una conciliación que pretendía liderar el congresista Iván Name.

“La Cámara al adoptar el texto del senado en su último debate, y su reglamento se lo permite, impidió que se formara un comité de conciliación entre la cámara y el senado, por presentar textos distintos, convocado exclusivamente por Iván Name, que jamás Name, el sub judice de corrupción, iba a convocar [sic]”, aseveró.

Incluso, lanzó fuertes acusaciones en contra de los congresistas de la bancada de oposición, a quienes culpo de torpedear este y otros proyectos de ley con el fin de evitar a toda costa se debatan en el Congreso.

Petro acusó a congresistas de sabotear debates de sus reformas- crédito @MinSaludCol/X

“El sabotaje de la oposición a las reformas presentadas por el gobierno no ha sido argumentativo, sino puro y simple filibusterismo, una práctica parlamentaria de obstrucción que ojalá, la corte constitucional no legitime porque acabaría con la función del Congreso y lo degradaría [sic]”, reiteró.

Así las cosas, afirmó que ponerse a gritar desesperadamente, durante horas, para impedir una votación que la mayoría quiere votar” buscaban realizar un “golpe antidemocrático” contra los ciudadanos cuando con esas prácticas impedían las deliberaciones del proyecto de ley que finalmente se aprobó, pese a las controversias.