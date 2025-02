Hijo de Pablo Escobar reveló que el narco “le preguntó a médicos cómo terminar con su vida”

Escobar Henao habló de la muerte del líder del cartel de Medellín - crédito @LaSaga/YouTube

Después de la muerte de Pablo Escobar, su familia se radicó en el exterior con cambios de identidad que se mantuvieron durante varios años, hasta que en el principio de los 2000 revelaron su ubicación y publicaron múltiples libros con historias secretas sobre el capo.

Uno de ellos fue Juan Pablo Escobar, hijo mayor del narco, que dejó de llamarse Sebastián Marroquín para dedicarse a exponer su vida en conferencias en el mundo, además de entrevistas en las que cuenta cómo fue su vida cuando su padre era el criminal más peligroso del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Después de llevar a cabo una conferencia en México, Escobar Henao protagonizó una entrevista con Adela Micha, en la que habló de la “entrega” de su padre a las autoridades, de su infancia y de otros aspectos que ya había mencionado en los libros que escribió.

Sin embargo, en esta ocasión también sumó historias desconocidas sobre los momentos íntimos que compartió con el líder del cartel de Medellín, al que describió como una persona que “tenía mucho odio, era un tipo muy vengativo, muy resentido. Era un tipo que no olvidaba, él mismo me contaba, tenía un pensamiento de que si le hacían algo, en algún momento se lo iban a pagar”.

El antioqueño se radicó en el exterior tras la muerte de su padre - crédito @LaSaga/YouTube

Al describir a su padre, Juan Pablo Escobar indicó que se trataba de una persona inteligente, pero lamentó que en todo momento intentó utilizar sus conocimientos para cosas negativas.

“Tenía una virtud para conseguir soluciones simples a problemas muy severos. Él comenzó a enviar droga en jeans, lo empacaban para exportación. Ellos veían un pantalón, pero así llegaba la droga. Mi padre ve eso y decide seguir enviando jeans sin cambiar nada, él jugaba con las autoridades, porque envió jeans sin cocaína. Ellos se cansaron de lavarlos sin conseguir nada”.

De la misma forma, afirmó que su papá “enseñó el camino que no había que recorrer”, puesto que en todo momento confió en que su auge criminal se mantendría y que nadie iba a poder terminar con su vida.

“Mi papá era un hombre que creía en el destino, pero esa fe ciega le hizo algo muy delicado, le removió el miedo de su vida. Le dio impulso para sobrepasar las cosas. Él confiaba que nada le iba a pasar, en los últimos minutos dijo “estoy en un lugar muy seguro””.

El hijo del capo habló de los últimos días de vida del capo - crédito Colprensa/Look

Al recordar la muerte de su padre, Juan Pablo Escobar indicó que está seguro de que el capo terminó con su vida, puesto que fue un tema del que hablaron en más de una ocasión.

“Él no quería vivir más y había entendido que la única forma para que fuéramos libres era salir de la ecuación. Todo mundo presume que mataron a Pablo, pero él se mató. Lo hablamos muchas veces, mi papá, increíblemente, me enseñó a cometer suicidio perfectamente, él hablaba del suicidio como cosa cotidiana”.

Al entregar detalles de las clases que le entregó el líder del cartel de Medellín para terminar con su vida, Escobar Henao aseguró que no busca cambiar la historia expuesta por las autoridades, puesto que eso no ayudara a que la sociedad mejore.

“A mí me decía “tengo 15 disparos, 14 son para mis enemigos, el último es para mí”. Me decía que como en las películas, uno no se mataba, que era en el oído derecho, él preguntó a médicos sobre cómo terminar con su vida de manera inmediata. Yo no quiero llevar esa bandera del suicidio, mi papá ya está muerto, pero con su muerte no se acabó el problema, se incrementó”, indicó el hijo de Pablo Escobar.

De acuerdo a la versión oficial, el coronel Hugo Aguilar, comandante del Bloque de Búsqueda, fue quien terminó con la vida de Pablo Escobar - crédito Colprensa

Juan Pablo Escobar reafirmó que la entrevista que accedió a entregar el capo antes de morir, fue una muestra de que Pablo Escobar buscaba que sus llamadas terminarán siendo intervenidas para liberar a su esposa e hijos, puesto que tras la muerte del criminal, ellos pudieron viajar al exterior sin reparos.

“Él lo hacía para que lo ubicaran. Si miran las fotos, mi papá estaba descalzo, él no se quería ir de ese lugar; además, están las inconsistencias de los que dicen que lo mataron. Yo entiendo que no está bueno para la historia que digan que se mató, pero que se lo lleven, a mí no me cambia nada”.

Por último, el hijo del criminal habló de la herencia del narcotráfico como un camino que no está en sus planes. “Yo no creo que hubiera durado mucho, por más que tenga (dinero), es una maldición. Lavo baños si es necesario, pero no me metería a eso”.