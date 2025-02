Becas de intercambio para profesores colombianos, Reino Unido está ofreciendo nuevas plazas

El programa, liderado por el British Council, durará entre seis y diez meses promoviendo el intercambio cultural - crédito Johan Largo/Infobae

El Reino Unido lanzó una nueva convocatoria para su programa de intercambio de asistentes de idiomas, dirigido a profesores colombianos de inglés que deseen trabajar como asistentes de enseñanza de español en instituciones educativas británicas.

Según informó el British Council, la duración del programa oscilará entre seis y diez meses, y tiene como objetivo principal fomentar el aprendizaje y uso simultáneo de los idiomas inglés y español, además de promover el intercambio cultural entre ambas naciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Por su parte, el Icetex precisó que el programa está diseñado exclusivamente para docentes que actualmente laboren en el sector oficial de Colombia y que cumplan con una serie de requisitos específicos. Entre ellos, se encuentra ser licenciado o filólogo en inglés o lenguas extranjeras, tener entre 20 y 60 años, y contar con un promedio académico mínimo de 3,7 sobre 5,0 en sus estudios de pregrado.

Además, los aspirantes deben demostrar al menos un año de experiencia profesional como profesores de inglés, con una carga mínima de 18 horas semanales en instituciones de educación básica, media o superior.

Los postulantes deben ser docentes del sector oficial en Colombia con requisitos específicos, como título en inglés o lenguas extranjeras - crédito Ministerio de Educación

Requisitos de idioma y documentación necesaria

Uno de los aspectos fundamentales para postularse es el dominio del idioma inglés. Los candidatos deben acreditar un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcer). El nivel debe ser validado mediante exámenes reconocidos como el PET de Cambridge, el Ielts con un puntaje mínimo de 4,5, o el Toefl IBT con al menos 57 puntos, entre otros. Es importante destacar que los resultados de estas pruebas no deben superar un año de antigüedad al momento de la postulación.

Adicionalmente, los aspirantes deberán presentar un certificado médico que garantice su buena salud física y mental, emitido por un médico particular o de su EPS. También se exige contar con un seguro de repatriación en caso de ser seleccionados. Cabe mencionar que no se aceptarán solicitudes de profesores que trabajen en instituciones privadas ni de aquellos que hayan participado previamente en este programa.

El proceso de inscripción estará abierto hasta las 5:00 p.m. (hora de Colombia) del 4 de abril de 2025. El Icetex detalló que los candidatos deben abstenerse de incluir documentos no solicitados, como cartas de reconocimiento o constancias de cursos y seminarios, ya que estos no serán considerados durante la evaluación. Para participar, los aspirantes deben ingresar al siguiente enlace: Becas Icetex 2025.

Los asistentes recibirán un estipendio mensual que varía según la región asignada, pero deben asumir costos como pasajes y visado - crédito Johan Largo/Infobae

Condiciones del programa y beneficios económicos

El programa ofrece a los asistentes un estipendio mensual en libras esterlinas, suficiente para cubrir los gastos básicos de manutención. Para el ciclo 2024-2025, los montos varían según la región asignada:

£1,013.05 para la mayoría de las regiones del Reino Unido.

£1,270.45 en la región de Londres.

£1,078.72 en la periferia de Londres.

£1,200.76 en las afueras de Londres.

No obstante, el programa no cubre ciertos costos, como el pasaje internacional de ida y regreso, la visa para el Reino Unido ni el seguro de repatriación. Además, se advierte sobre el alto costo de vida en Londres, una de las regiones más caras del Reino Unido y Europa, así como las dificultades para encontrar alojamiento.

Aunque en algunos casos se puede recibir apoyo para el alojamiento, los seleccionados deben estar preparados para asumir estos gastos de manera independiente.

El British Council aclaró que no se gestionarán licencias laborales para los participantes. Por lo tanto, los docentes seleccionados deberán tramitar los permisos necesarios con sus empleadores actuales. Asimismo, el programa no es considerado una beca de estudios, por lo que no se emitirán certificados académicos, sino una certificación que acredite la función desempeñada como asistente de idiomas.

Los docentes seleccionados podrán elegir preferencias de región, área urbana o rural, y nivel educativo para colaborar - crédito Maja Smiejkowska/REUTERS

Los asistentes trabajarán bajo la supervisión de un profesor titular de español, colaborando en la enseñanza del idioma como lengua extranjera. Durante el proceso de postulación, los aspirantes deberán seleccionar sus preferencias de ubicación entre tres categorías de regiones:

Región A: incluye áreas como el suroeste de Inglaterra, Sussex, Gran Londres, Midlands, East Anglia, Lancashire, Merseyside, Isla de Man y Escocia.

Región B: abarca South Central, Kent, South Midlands, Gales, North East Midlands, Yorkshire e Irlanda del Norte.

Región C: comprende Surrey, Essex, Hertfordshire, South West Midlands, North West Midlands, Cumbria y el noreste de Inglaterra.

Finalmente, los candidatos deberán especificar si prefieren trabajar en áreas rurales, ciudades intermedias, grandes urbes o cualquiera de estas opciones. También podrán indicar su interés en colaborar con grupos de primaria, secundaria, instituciones universitarias o cualquier nivel educativo.