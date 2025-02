Petro volvió a criticar a Donald Trump por sus políticas migratorias en Estados Unidos: “Está siendo engañado por sectores uribistas”

Petro dejó claro su desacuerdo con Trump, insistiendo en que la política migratoria de Estados Unidos debe ser más humana y menos represiva con los colombianos - crédito AP Foto/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, volvió a pronunciarse en contra de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a través de sus redes sociales, cuestionando sus políticas migratorias y acusando a sectores uribistas de desinformar al mandatario norteamericano.

Esta confrontación se produjo luego de que el analista Óscar de la Rosa, en una entrevista en NTN24, destacara que Trump es un político que cumple sus promesas y que, al igual que sus predecesores, ha mantenido una política de deportaciones masivas.

De la Rosa explicó que “lo que estamos viendo es un presidente que lo que dice lo está haciendo y se puede ver de una manera buena o mala. Durante los primeros cuatro años de Obama, él tuvo más de tres millones de deportaciones, luego Biden con 1,9 millones y el mismo Trump que hizo lo mismo, pero vemos ahora que el mandatario está deteniendo más indocumentados que en su primera presidencia”.

Las declaraciones del analista provocaron una reacción inmediata de Gustavo Petro, que utilizó su cuenta en X para manifestar su rechazo a las prácticas de deportación bajo la administración de Trump y su posible regreso al poder. En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que el presidente estadounidense está siendo engañado por sectores políticos opositores en Colombia y rechazó cualquier acusación de que su Gobierno impida la entrada de colombianos deportados.

Gustavo Petro insiste en que la diplomacia debe basarse en la "franqueza y no la mentira", refiriéndose a la política migratoria de Trump y su posible regreso al poder - crédito @petrogustavo/X

Aunque la controversia surgió a raíz del análisis de Óscar de la Rosa, que afirmaba que Trump cumplía con lo que prometía a pesar de haber llevado a cabo una campaña intensa y polémica sin basarse en falsedades, el presidente Petro no tardó en responsabilizar al sector político de derecha, opositor a su Gobierno y seguidor del expresidente Álvaro Uribe, acusándolo de difundir información falsa sobre el trato que reciben los colombianos deportados desde Estados Unidos.

“No sé si le están diciendo mentiras a Trump o esto es cierto. Pero Trump debe saber que mucho uribista ricachón y maiamiense le dice mentiras al oído. ¿Cómo que yo voy a rechazar colombianos? O es propaganda a lo Goebbels, o lo engañan”, escribió el mandatario colombiano.

Incluso retomó su habitual discurso y mencionó nuevamente los principios de propaganda atribuidos a Joseph Goebbels, que fue el ministro de Propaganda de la Alemania nazi y es reconocido por utilizar estrategias de comunicación que consistían en la repetición constante de mensajes con el objetivo de moldear la percepción pública.

Gustavo Petro arremetió contra Trump y aseguró que sectores uribistas lo desinforman, además, enfatizó que no permitirá que los migrantes colombianos sean tratados como criminales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El mensaje de Petro también enfatizó su posición sobre el trato que reciben los migrantes colombianos en Estados Unidos. “Lo que no permito es que los colombianos migrantes sean tratados como animales y raza inferior, trayéndolos en sus aviones encadenados y esposados. ¡Jamás! Han entrado mil colombianos deportados, y no vienen esposados”, afirmó.

Este nuevo cruce de declaraciones entre Petro y Trump se suma a una serie de enfrentamientos diplomáticos y discursivos que tiene desde que el mandatario norteamericano subió al poder, el 20 de enero de 2025. El jefe de Estado es un crítico constante de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la deportación de ciudadanos colombianos. En varias ocasiones, señaló que la crisis migratoria debe abordarse con un enfoque humanitario y no con medidas de fuerza que, según él, despojan de dignidad a las personas en condición de migrantes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue firme con su política migratoria, al sacar del país a todos los ciudadanos indocumentados - crédito AFP

A pesar de la controversia generada por sus declaraciones, el presidente colombiano insistió en que su enfoque diplomático se basa en la “franqueza y no la traición y la mentira”, al destacar que seguirá defendiendo los derechos de los migrantes sin ceder ante presiones políticas externas, aunque Trump hizo duras advertencias a Colombia en temas económicos si no acataban sus políticas de migración.

“Han entrado mil colombianos deportados, y no vienen esposados. Y está bien, y ese es mi punto. La persona es más importante que la mercancía y el migrante no es un criminal, ni un inferior. Los colombianos y colombianas llegan libres y sin esposas de USA y así ha sido desde que devolví los aviones norteamericanos. Así que digan verdades, a mí no me gusta mentir. La diplomacia del siglo XXI debe ser la franqueza y no la traición y la mentira”, se lee en el mensaje de Petro, compartido en X.