Mafe Carrascal salió en defensa de Susana Muhamad por quedarse en el Gobierno Petro: “Qué vergüenza haberlos dejado viendo un chispero”

María Fernanda Carrascal defendió a la exministra de Ambiente y comentó que la renuncia "no es la única vía ante la presencia de funcionarios señalados de agresiones machistas" - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

El domingo 23 de febrero se confirmó que Susana Muhama pasaría a liderar el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Su designación se da en el marco de los recientes cambios en el gabinete, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia protocolaria de sus ministros.

Muhamad había presentado su renuncia como ministra de Ambiente debido a las diferencias que sostiene con Armando Benedetti. De hecho, en varias entrevistas en medios de comunicación dejó abierta la posibilidad de dejar el gabinete si Benedetti continuaba en su cargo como Jefe de Despacho Presidencial.

Frente a estas declaraciones de Muhamad, varias personalidades políticas criticaron que la politóloga vuelva a formar parte de la administración de Gustavo Petro.

No obstante, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió a Muhamad. “Qué vergüenza haberlos dejado viendo un chispero”, dijo la congresista en una publicación de su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, cuestionó a quienes critican la permanencia de Susana Muhamad en el Gobierno, señalando un cambio en su percepción sobre la funcionaria.

“Jamás en la vida le darían un voto a Muhamad, pero hasta hace unas horas era una heroína para aquellos que pensaban que sería la punta de lanza contra Petro. Ahora se las dan de decepcionados, porque sigue en el gobierno que ella misma ayudó a elegir”, expresó Carrascal en su cuenta de X.

Mafe Carrascal defendió a Susana Muhamad por no irse del Gobierno nacional - crédito @MafeCarrascal

La legisladora destacó que la renuncia no es la única opción frente a la presencia de funcionarios señalados por agresiones machistas y defendió la decisión de mantenerse en el Gobierno como una postura igualmente válida dentro del feminismo. Señaló que ser una voz crítica desde adentro permite dar la pelea y aportar a la construcción de un proyecto político más sólido. Además, afirmó que las diferencias son necesarias en cualquier proceso y concluyó con un mensaje de continuidad y unidad, expresando que quienes esperaban una ruptura se quedaron “viendo un chispero”.

“La renuncia no es la única vía ante la presencia de funcionarios señalados de agresiones machistas. No considero que la única postura feminista legítima sea abandonar el gobierno, ser una voz crítica y mantenerse dando la pelea desde adentro es completamente válido, las voces disonantes son necesarias y constructivas en todo proyecto político. Qué vergüenza haberlos dejado viendo un chispero, seguimos adelante y en unidad”, aseveró la congresista perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Pero no fue el único mensaje que hizo en defensa de Muhamad, pues, contestó a una publicación de la periodista Darcy Quinn en que cuestionaba a la exministra de Ambiente. “Yo francamente no puedo entender la incoherencia de personas como @susanamuhamad que supuestamente se fue indignada por el nombramiento de @AABenedetti como jefe de despacho y que ahora no le importa compartir gabinete con él como directora de @DNP_Colombia no que era”, comentó la comunicadora.

Mafe Carrascal le contesta a la periodista Darcy Quinn - crédito @MafeCarrascal

A lo que Carrascal le respondió lo siguiente: “Las renuncias irrevocables no existen jurídicamente hablando, se aceptan o no y eso le corresponde al Presidente de la República. Lamento que se hayan quedado viendo un chispero, seguimos adelante y en unidad”.

La información, de que Susana Muhamad pasaría a liderar el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fue revelada en primicia por el periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W Radio, surge días después de su renuncia, la cual estuvo marcada por controversias y desacuerdos dentro del Ejecutivo.

Susana Muhamad, con formación en ciencia política y experiencia en temas ambientales, había expresado su inconformidad con algunas dinámicas dentro del Ejecutivo, particularmente con la participación de Armando Benedetti, jefe de Despacho de la Presidencia, en el Consejo de Ministros - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Susana Muhamad, con formación en ciencia política y experiencia en temas ambientales, había expresado su inconformidad con algunas dinámicas dentro del Ejecutivo, particularmente con la participación de Armando Benedetti, jefe de Despacho de la Presidencia, en el Consejo de Ministros. Tras dejar su cargo, afirmó en una entrevista que su decisión estuvo marcada por desacuerdos en la forma de medir los avances del Gobierno, argumentando que la metodología utilizada no representaba con precisión el trabajo de cada ministerio.