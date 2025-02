Variel Sánchez confesó que por amor casi abandona la actuación: “Hubiera cometido un error muy grande”

El actor confesó que siendo joven llamaba la atención de mujeres y gracias a ello aprendió muchas cosas - crédito @VarielSanchez/Instagram

Variel Sánchez es uno de los actores más reconocidos del país. Su carisma ante las cámaras y su personalidad le han permitido ganarse un gran número de seguidoras. El amor ha sido siempre un tema de interés para su público y, en su juventud, mientras su carrera crecía vertiginosamente, no dudó en conocer y experimentar en el ámbito sentimental.

El actor bogotano, reconocido por su participación en producciones como A mano limpia (2010), Loquito por ti (2018) y Pa’ quererte (2020), confesó que, siendo joven, tuvo suerte en el amor, al punto de casarse con una mujer que siempre le pareció “un bombón”.

Según comentó en el programa de entretenimiento La Red, nunca se consideró el hombre más atractivo, pero su personalidad le permitió conocer y salir con muchas mujeres.

“No soy el más alto ni el más fortachón, pero a mí me fue bien con las chicas”, dijo entre risas al recordar su pasado.

Sánchez estuvo a punto de dejar su carrera profesional por un amor que le pidió dejar atrás su pasión - crédito @varielsanchez / Instagram

También confesó que siempre ha sido honesto en sus relaciones y que no dudaba en entregar su corazón cuando se enamoraba. “Siempre he sido muy auténtico; salí con muchas chicas, una etapa que toca vivir. Soy detallista, romántico, me gusta descrestar, guardo secreticos para darles ganchitos”, comentó.

Sin embargo, esta misma entrega lo llevó a estar a punto de abandonar su carrera cuando apenas estaba comenzando.

Era 2012 y, según relató, era joven y estaba profundamente enamorado, al punto de casi cometer un error que habría cambiado el rumbo de su vida. “Tuve una novia que demandó toda mi mejor energía y mi amor. Una vez me dijo que si yo seguía trabajando en televisión, ella no iba a seguir conmigo”, confesó.

El actor contó en La Red que, ante esta situación, llamó a su manager y le comunicó su decisión de dejar su carrera, tal como se lo había pedido su pareja.

A Variel Sánchez, Estefanía Godoy siempre le había parecido una mujer muy atractiva- crédito @VarielSanchez/Instagram

“Estaba muy enamorado, llamé a mi manager y le dije: ‘Hola, mira, me retiro, no sigo’. Me preguntó qué me pasaba y le comenté: ‘Sí, es que me dijeron que si sigo trabajando en televisión, paila, no pueden seguir a mi lado’”, dijo el actor.

Esta confesión enfureció a su representante, quien, según recordó Sánchez, “casi me mata”.

Riendo, el actor aseguró que hoy agradece a su manager por haber sido tan firme con él y haberlo regañado tan fuerte. “Hubiera cometido un error muy grande”, reconoció.

¿Cómo conoció Variel Sánchez a su actual esposa?

Tres años después de haber terminado aquella relación, Variel Sánchez se reencontró con Estefanía Godoy, la actriz que siempre le había gustado: “Un día, en un aeropuerto, me la encuentro y le dije: ‘Oye, voy a grabar una serie en otra ciudad, ¿y tú qué haces?’. Yo siempre la molestaba, le decía que era, que es, un ‘bombón’, divina. Ella me comentó que había terminado con su novio y que iba para Cartagena”.

Ante la confesión de la actriz, Sánchez recordó que hizo todo lo posible por conquistarla.

“Le pregunté si quería salir cuando ambos volviéramos y le boté todo. Ella me respondió todo y, una vez, me confesó que ya me veía como un hombre más maduro. A los tres meses nos fuimos a vivir juntos”, relató el actor.

En la actualidad, la pareja lleva más de diez años de matrimonio y tienen dos hijos - crédito @VarielSanchez/Instagram

Años después, decidió casarse con ella y contó con el apoyo de amigos y familiares para hacer realidad su sueño.

“Hablé con varios familiares, ellos se dieron cuenta de que iba en serio. Fui donde mi suegra con unas flores y le pedí la mano de su hija; a mi suegro lo invité a comer y le pedí la mano de su hija”, recordó.

También rememoró cómo planeó la propuesta de matrimonio y la ayuda que necesitó de muchos familiares para llevar a cabo uno de los momentos más felices de su vida.

“Yo hice un montón de videos por toda la sabana de Bogotá con un hermano, le fueron mostrando los videos. Al final, llegó a una parada donde nos encontramos y le dije: ‘Oye, ¿te quieres casar conmigo?’”.

En la actualidad, Variel Sánchez y Estefanía Godoy llevan alrededor de diez años de matrimonio, y de su amor nacieron sus hijos, Valentín y Ramón.