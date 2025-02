“Me llama la atención el poco aguante que tienen”: migrante argentina sobre los bogotanos en días soleados

Según Micaela, en su país natal, la sombrilla solo se usa bajo la lluvia - crédito @micaelasposetti / TikTok

Si bien la exposición a la radiación UV acelera el proceso de envejecimiento de la piel y puede generar daños que provoquen, incluso, cáncer, tomar el sol de manera moderada puede mejorar el sueño, reducir el estrés e, incluso, mantener los huesos fuertes y un peso ideal, según la organización Select Health.

De ahí que la migrante argentina, Micaela Posetti, con domicilio en Bogotá, se mostrara sorprendida al descubrir que los capitalinos utilizan la sombrilla para huir de los rayos solares, cuando el cielo está despejado.

“Si hay algo de los colombianos que a mí me llama muchísimo la atención... oh bueno, no de los colombianos, sino de los bogotanos, es que, a pesar de que la ciudad todo el año tiene exactamente el mismo clima, donde el sol es medio inusual y siempre está fresco o llueve, ellos (los bogotanos) tienen muy poco aguante por el sol”, expuso, en un video compartido a través de su perfil en la plataforma TikTok.

En comparación con el sol que suele experimentarse en otras ciudades, Posetti insistió que el bogotano es agradable y, por tanto, los capitalinos deberían disfrutarlo al máximo, los pocos días en los que se toma el firmamento:

“Hay días en los que, si sale el sol y pega bastante fuertecito, pero no es un sol tan fuerte como el de la costa o el de Argentina cuando es verano, pero, aunque salga un poquito el sol, los bogotanos ya salen con su sombirlla y eso es algo que solo he visto acá”.

Pese a haberse mudado hace unos meses, sigue pareciéndole extraño ver a las personas con sombrilla en los días soleados, con todo y que, en las playas, suelen alquilarse espacios en los que turistas pueden estar bajo la sombra:

“En Argentina los paraguas y las sombrillas son solamente para cuando llueve, no para el sol y, acá, es muy común que la gente salga a comprar el sol con sombrilla porque salió un poco el sol y no les gusta que les dé. Les digo: disfruten, tomen vitamina D, pónganse en bloqueador en todo caso, peor no usen sombrilla, aprovechen el solecito, de por sí que sale poco”.

Expresión utilizada en Colombia puso en aprietos a una Argentina que se mudó a Bogotá:

Una expresión común entre los colombianos generó confusión en una una creadora de contenido argentina conocida como Camilups, que, actualmente, reside en el país del realismo mágico. La influencer compartió en sus redes sociales una experiencia laboral en la que la frase “de hoy en 8″ la llevó a un malentendido con sus compañeros de trabajo.

El problema surgió cuando le indicaron que una tarea debía ser revisada “de hoy en 8″. Al ser lunes, Camilups asumió que la revisión tendría lugar el martes de la semana siguiente. Sin embargo, cuando llegó el lunes siguiente, sus colegas le preguntaron si ya había revisado el trabajo, lo que la tomó por sorpresa. Este malentendido la llevó a cuestionar públicamente la lógica detrás de esta expresión, que es ampliamente utilizada en Colombia pero que no tiene el mismo significado en otros países hispanohablantes.

La creadora de contenido trató de debatir en redes su uso - crédito @Camilupss / TikTok

“¿Por qué dicen ‘de hoy en 8′ si en realidad no son 8 días? Lo que quieren decir es ‘de hoy en 7′, si es lunes y se refieren al próximo lunes”, expresó la creadora de contenido en un video compartido en sus redes sociales. Y es que, la confusión no solo le generó problemas en su trabajo, sino también la llevó a reflexionar sobre las diferencias culturales que pueden surgir en el uso del lenguaje.

Tras compartir su experiencia, Camilups recibió múltiples respuestas de sus seguidores colombianos, quienes intentaron aclarar el significado de la expresión. Según estos comentarios, la frase “de hoy en 8″ incluye el día presente en el conteo, lo que efectivamente suma ocho días hasta la fecha indicada. Por ejemplo, si hoy es lunes, el próximo lunes sería el octavo día, de ahí la lógica detrás de la expresión:

Camilups tuvo una discusión con uno de sus compañeros de trabajo sobre cuándo se cumplían los ocho días - crédito @camilupss / TikTok

“Ten en cuenta que en Colombia, desde septiembre se siente que viene diciembre”, “No le meta tanta mente y parchese”, “Nena, tú solo fluye”, “Cuando es de hoy en ocho, sumas el día que está transcurriendo a la cuenta”, “Colombian math”, “De hoy en 8: Hoy lunes (1), martes (2), miércoles (3), jueves (4), viernes (5), sábado (6), domingo (7), próximo lunes (8)”.

Sin embargo, la creadora de contenido no quedó del todo convencida con esta explicación. En su video, también cuestionó otra expresión similar: “de hoy en 15″. Según su razonamiento, si se sigue la misma lógica matemática, 8 más 8 serían 16, lo que haría incorrecto el uso de “de hoy en 15″ para referirse a dos semanas. Este análisis matemático, aunque planteado de manera humorística, evidenció las diferencias en la interpretación del tiempo entre culturas.