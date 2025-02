Firmantes de Paz en Mesetas, Meta, denuncian falta de atención del Gobierno tras anuncio de desplazamiento forzado

Los firmantes de Paz afirmaron que se tuvieron que desplazar de sus territorios ante la presencia de grupos armados ilegales - crédito redes sociales

Una tensa situación se está viviendo en Mesetas, (Meta), debido a la constante presencia de grupos armados al margen de la ley, que mantienen en combates con la fuerza pública y otros actores armados, generando miedo y zozobra en la problación, incluidos firmantes de paz y sus familias.

Por ello, 24 de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 insistieron en su solicitud al Gobierno Nacional de tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos fundamentales.

En el comunicado emitido por el grupo de firmantes, enfatizan que la comunidad enfrenta un grave riesgo de desplazamiento forzado, situación que, aseguran, ha sido ignorada por las autoridades locales y nacionales desde que fue reportada el lunes 17 de febrero.

Piden atención al Gobierno para que se tomen medidas en casos de desplazamiento en Mesetas (Meta) crédito AFP

“Como firmantes del Acuerdo Final de Paz y habitantes del NAR Libertad Simón Trinidad en situación de inminente desplazamiento forzado, queremos manifestar nuestra gran preocupación y angustia ante la opinión pública, dada la falta de compromiso y presencia del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo Final y de garantizar los derechos de la población en reincorporación (...)”, se lee en el comunicado emitido el sábado 22 de febrero.

A pesar de haber sostenido reuniones con representantes del Gobierno y autoridades locales, afirman, no se han implementado soluciones efectivas para abordar la crisis. En particular, señalan la ausencia del Puesto de Mando Unificado por la Vida (Pmuv), un mecanismo clave para coordinar la respuesta gubernamental frente a situaciones de violencia y desplazamiento. “Hemos puesto en conocimiento nuestra situación desde el 17 de febrero, pero no hemos recibido una respuesta efectiva ni la conformación del Pmuv, que es esencial para la protección y seguridad de nuestra población”, expresaron en la misiva

El colectivo de firmantes de Paz volvió a emitir un comunicado en el que solicitan atención del Gobierno por situación de desplazamiento - crédito Comunes/X

Cabe señalar que el Puesto de Mando Unificado por la Vida (Pmuv) es un mecanismo diseñado para articular esfuerzos entre diferentes entidades gubernamentales con el objetivo de atender emergencias relacionadas con desplazamientos forzados y violencia. En este caso, la comunidad de Mesetas considera que la falta de implementación de este instrumento ha agravado su situación de vulnerabilidad.

El colectivo insiste en la necesidad de que el Gobierno Nacional actúe de manera inmediata para garantizar su protección. Entre las medidas solicitadas se encuentra el traslado a un lugar seguro donde puedan continuar con sus vidas de manera digna, además del acceso a servicios básicos como salud, educación, trabajo y vivienda.

“(...) De manera que se nos garantice la continuidad de nuestro proyecto político y actividades productivas, dado que, con nuestra salida, abandonamos todo lo que hemos construido a lo largo de estos años; nuestros sueños y arraigo”, añadió la misiva.

Por último, destacaron que continúan con el firme propósito de aportarle a la paz: “A pesar de nuestra salida del territorio, manifestamos nuestra voluntad firme de mantener los compromisos pactados con la paz y con la reconciliación nacional”.

Asesinan firmante de paz en Camaribo, Vichada

Hay dolor y consternación en la comunidad a la que pertenecía Hernán Amaya Velásquez tras conocerse su asesinato en Cumaribo, Vichada.

De acuerdo con lo que informó Indepaz, el crimen ocurrió el viernes 21 de febrero en circunstancias desconocidas.

Amaya Velásquez fue uno de los exintegrantes de las extintas Farc que se acogió al Acuerdo de Paz. Por ello, su labor se transformó en la de un reconocido líder campesino y defensor de la Reforma Agraria en el mencionado departamento.

A la víctima la asesinaron dos días después de recibir tierras de la ANT - crédito @Indepaz/X

Al respecto, Julián Gallo, senador del partido Comunes, afirmó que el homicidio del firmante de Paz se produjo tan solo dos días después de haber recibido tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierra (ANT).

“Hernán Amaya Velásquez, firmante de paz, fue asesinado en Cumaribo, Vichada, apenas dos días después de recibir tierras de la ANT. Los enemigos de la reforma agraria siguen apelando a la violencia para tratar de impedir que la tierra llegue a manos de quienes la necesitan para trabajar”, expresó el congresista.