Ciclista denuncia que le robaron su vehículo y lo apuñalaron en un exclusivo sector de Bogotá

Un violento hecho de inseguridad fue denunciado por un ciclista, que fue herido con arma blanca cuando se desplazaba su bicicleta en la mañana del sábado 22 de febrero por la localidad de Chapinero en el norte de la capital colombiana.

La víctima contó en un video que los criminales lo interceptaron, sin mediar palabra lo atacaron y atentaron contra su integridad para quitarle su vehículo.

“Esta mañana salí a montar salí del barrio Castilla a las 4:30 de la mañana y a las 5:10 ya estaba aquí en la Séptima con 79. Me salió un man en una moto y otras dos personas. Apenas me vieron uno de la moto se bajó y se vino corriendo hasta acá, me tacleó, me enterró una puñalada y me quitó la cicla”, narró el joven, que no se identificó, en un video que publicaron en la cuenta de la red social X Pasa en Bogotá.

El deportista instó a sus colegas a no salir a esas horas de la mañana por la peligrosidad que representa, ya que hay poca vigilancia y los ciclistas quedan vulnerables ante los delincuentes.

“Mi recomendación es que traten de no salir en horas de la madrugada tan temprano y traten de salir acompañados, porque mire como estamos de expuestos. ¡Lastimosamente la seguridad está terrible!“, expresó.

Del grave hecho se inseguridad, hizo eco la concejal del Centro Democrático Diana Diago, que le volvió a solicitar al alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, que tome acciones para proteger a los deportistas en la ciudad.

“Como quieren que Bogotá sea capital de la bici con esta inseguridad tan bárbara. Este ciudadano como muchos están cansados de la inseguridad! En Bogotá nadie camina segura, y mucho menos monta bici seguro, ese cuento solo se lo cree @CarlosFGalan y su secretario @SeguridadBOG [sic]”, afirmó en su cuenta oficial de X.

Pese a estos hechos, los hurtos a personas fue uno de los delitos que más se redujo el año pasado, en un 18 %, pasando de 158.747 casos en 2023 a 130.163, de acuerdo con los datos del Siedco (Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional).

Ciclista de alto rendimiento denuncia robo de bicicleta y falta de acción policial

Un incidente de inseguridad en Bogotá evidenció nuevamente la preocupación de la ciudadanía por la falta de respuesta efectiva de las autoridades ante delitos violentos. Un ciclista aficionado de alto rendimiento, identificado como Javier, resultó víctima de un robo ocurrido en la madrugada del jueves 23 de enero. El hecho tuvo lugar en la Autopista Norte, cerca de la estación de TransMilenio Alcalá. Además de perder su bicicleta, valorada en más de 23 millones de pesos, el deportista sufrió lesiones físicas que incluyeron una dislocación del hombro.

El asalto ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., momento en el que Javier pedaleaba a una velocidad de 34 kilómetros por hora por el sector de la Calle 135. Un grupo de hombres armados irrumpió desde los arbustos cercanos, lo empujó violentamente y le arrebató su bicicleta junto con otros objetos personales. Las lesiones recibidas lo dejaron tendido en el suelo, completamente vulnerable.

Tras el asalto, un grupo de ciclistas que transitaba por el lugar acudió en su ayuda, brindándole los primeros auxilios y ayudándolo a dirigirse al centro de atención inmediata (CAI) más cercano para denunciar lo sucedido. Javier utilizó un sistema GPS instalado en su bicicleta, lo que permitió localizar el equipo robado en las inmediaciones de la cárcel La Picota cerca de las 7:30 a.m. Sin embargo, aunque entregó esta información a las autoridades, denunció que no actuaron con rapidez para recuperar sus pertenencias. “Después de ese momento, ya no sé nada más”, expresó con decepción.