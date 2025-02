Yeison Jiménez continúa la pelea con Amparo Grisales: “Voy a salir a decir cosas de ella”

El intérprete de música popular dejó claro que no piensa quedarse callado ante futuros comentarios de Grisales - crédito Caracol Televisión

El cantante de música popular Yeison Jiménez ha vuelto a encender la polémica con declaraciones dirigidas a la actriz y jurado de televisión Amparo Grisales, a quien acusó de menospreciar su carrera y su público.

En medio de una entrevista con La Kalle, el artista expresó su molestia y recordó experiencias incómodas vividas durante su participación en el programa de imitación musical Yo Me Llamo, donde Grisales es jurado.

Jiménez, que formó parte del reality hace más de tres años, aseguró que, aunque en su momento prefirió guardar silencio sobre ciertos episodios, ahora ha decidido no tolerar más lo que considera un trato irrespetuoso hacia su trayectoria. “Desde ese día hasta el día de la tarima, nunca hablé del tema, nunca, a pesar de que se hayan vivido cosas incómodas”, afirmó el cantante.

En su entrevista con La Kalle, Yeison Jiménez también hizo referencia al comportamiento de Amparo Grisales como jurado de Yo Me Llamo, en el que señaló que su actitud hacia los concursantes ha generado rechazo entre los televidentes. Aunque no especificó incidentes concretos, el cantante dejó entrever que las críticas de Grisales no solo han afectado a los participantes del programa, sino también a su propia carrera.

“Lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo”, expresó Jiménez en la entrevista con el medio citado. Además, el cantante enfatizó que su trabajo es fruto de un esfuerzo constante, destacando que no está dispuesto a permitir que se menosprecie su dedicación.

Un conflicto que trasciende el escenario

El enfrentamiento entre Yeison Jiménez y Amparo Grisales no es nuevo. La controversia se intensificó semanas atrás cuando el cantante, durante un concierto en Villeta, Cundinamarca, respondió a comentarios que Grisales habría hecho sobre su música y su público. En ese evento, Jiménez se dirigió directamente a la actriz, refiriéndose a su audiencia como “la gente agropecuaria” y “de pueblo”, términos que, según él, Grisales habría utilizado de manera despectiva.

“Hoy la voy a respetar una vez más. Estoy en Villeta con toda esta gente chusma que usted dice, con toda esa gente agropecuaria que usted dice. Te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tú nunca tuviste: éxitos musicales”, declaró el artista en su momento en medio de un concierto.

Una decisión firme: no guardar silencio

El intérprete de música popular dejó claro que no piensa quedarse callado ante futuros comentarios de Grisales. Jiménez afirmó que, si la actriz vuelve a hablar mal de él, responderá públicamente. “Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella”, aseguró el cantante, quien también manifestó su respeto hacia el canal y los medios de comunicación, pero insistió en que “ya estuvo bueno”.

La postura de Yeison Jiménez refleja un cambio en su actitud frente a las críticas, por lo que marca un punto de inflexión en su relación con Amparo Grisales y con el programa Yo Me Llamo, del que alguna vez formó parte.

Un conflicto que divide opiniones

El enfrentamiento entre el cantante y la actriz ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambos. Mientras algunos respaldan a Jiménez por defender su carrera y a su público, otros consideran que el conflicto podría haberse manejado de manera más privada.

Por ahora, el intercambio de declaraciones entre Yeison Jiménez y Amparo Grisales sigue siendo un tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, dejando abierta la posibilidad de nuevos episodios en esta disputa que ha trascendido el ámbito televisivo.