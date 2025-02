Hija de Daddy Yankee y Mireddys sorprendió a su madre con un emotivo regalo después de la firma del divorcio: “Nuevos comienzos”

Jesaaelys Ayala González mostró su apoyo incondicional a su mamá Mireddys González tras el divorcio con Daddy Yankee - crédito @jesaaelys/Instagram

El divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, una de las parejas más conocidas del reguetón, se oficializó luego de casi tres décadas de matrimonio. La separación, que se llevó a cabo el 18 de febrero mediante una videollamada con sus abogados, será el inicio de una nueva etapa para ambos.

Sin embargo, el proceso aún no ha concluido, ya que queda pendiente una audiencia para definir la división de su patrimonio.

Después del divorcio, la hija de la expareja, Jesaaelys Ayala González, mostró un apoyo incondicional hacia su madre Mireddys González con un gesto lleno de cariño.

La influenciadora mostró su respaldo a Mireddys González con un pastel que incluía la frase “por los nuevos comienzos” - crédito @jesaaelys/Instagram

La influencer, con más de dos millones de seguidores en Instagram, compartió un video con la descripción: “Todo por ella 🥹❤️🎂”, en el que preparaba un pastel especial para Mireddys. Lo más significativo del obsequio fue el mensaje que decoraba el postre: “Por los nuevos comienzos”, acompañado de corazones.

Este detalle, que rápidamente se viralizó en las redes, fue interpretado como una muestra de respaldo hacia su madre en este difícil momento. Además, la joven incluyó una nota en la que expresó su orgullo por la fortaleza de Mireddys, destacando su valentía y resiliencia al cerrar un capítulo tan importante de su vida: “Estoy orgullosa de ti”.

La reacción de Mireddys no se hizo esperar. La empresaria compartió en sus redes sociales una fotografía del pastel y la nota escrita por su hija, acompañándola con un mensaje de agradecimiento: “Gracias, Jesaaelys, mi amor… Nada más confortable que pasar momentos tan dolorosos agarrada de tu mano y sustentada por Jesucristo”. Este gesto evidenció la estrecha relación entre madre e hija, quienes, según la influenciadora, han enfrentado juntas las dificultades derivadas de la separación.

Mireddys González agradeció públicamente el gesto de su hija después del proceso de separación - crédito @mireddys/Instagram

El gesto de la creadora de contenido hacia su mamá generó comentarios divididos en las redes sociales. Algunos internautas celebraron la unión que tienen como madre e hija, mientras que otros hicieron comentarios negativos, insinuando que solo apoya a su madre y no a su papá en su separación.

“Ahora hazle una a tu padre que gracias a él tienes todo lo tienes malagradecida 😡”; “Si traicionó al papá que más puedes esperar”; “Si no apoyara a la madre también fuera malo, quién entiende a la gente. 🙄”; “La gente que preocupa por su papá, deje de ser tan chismosa. Solo ella sabe por qué con la mamá si y el papá no”; “Qué hermoso te quedó 👏😍”; “Dios con ustedes siempre 🫀🌠 que vivan todos en plenitud!”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

En un video publicado en su canal de YouTube, Jesaaelys habló por primera vez sobre el divorcio de sus padres y los conflictos legales que han surgido a raíz de este. La joven explicó que su madre deseaba que el proceso se mantuviera en privado, pero que su padre optó por hacerlo público, lo que complicó aún más la situación.

La influenciadora habló del deterioro en su relación con su padre - crédito Jesaaelys/YouTube

“Fue de la misma manera que nos enteramos, no hubo ninguna comunicación de ‘mira, voy a hacer esto’, ‘se va a publicar esto’... a todos nos tomó por sorpresa”, indicó en el video.

La creadora de contenido también confesó que la exposición mediática del caso ha tenido un impacto negativo en su vida, ya que ha recibido amenazas e insultos: “Me han llamado Judas, traicionera, la consentida... Tantas cosas que se han dicho que me pregunto: ‘¿Qué sabes tú, si no me conoces? No sabes nada. Solo sabes lo que yo te he mostrado con mi papá, pero no conoces nuestra relación’”.

Asimismo, admitió que su relación con Daddy Yankee se encuentra “más que lacerada” debido a los acontecimientos recientes. “De la misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada, y él sabe por qué”, añadió.

Jesaaelys Ayala explicó cómo la falta de privacidad en el divorcio de sus padres marcó su vida personal - crédito @chicanorap2023/Instagram

Jesaaelys también reveló que está recibiendo terapia para sobrellevar este proceso: “Yo estoy yendo a mis terapias, creo que es super necesario visitar un psicólogo que si estas pasando por un proceso similar, que te pueda ayudar”.