A reconocido influencer e importante periodista los atracaron en el concierto de Shakira en Barranquilla: “Cómo me va a robar así”

El influencer denunció ser víctima de un robo al salir del estadio - crédito @rubigol/Instagram

La noche del 20 de febrero en Barranquilla Shakira tuvo su primer concierto como parte de su gira global Las mujeres ya no lloran. Alrededor de 45.000 personas se reunieron en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para disfrutar de un espectáculo que incluyó 32 canciones y momentos emotivos.

Sin embargo, lo que debía ser una noche inolvidable para los asistentes se vio perjudicado por una serie de incidentes, entre ellos, el robo sufrido por el creador de contenido Nicolás Rubiano, conocido en las redes sociales como Rubigol.

El influenciador mostró que el ladrón le dejó una herida en el cuello cuando le arrancó su cadena - crédito @rubigol/Instagram

El influencer de 22 años asistió al evento en la zona VIP del estadio, acompañado por figuras públicas, como la periodista Melissa Martínez, el cantante Dekko y el también creador de contenido El Mindo.

Durante el concierto, Rubigol disfrutó del espectáculo hasta los últimos momentos, pero al salir del recinto fue víctima de un hurto que dejó en evidencia los problemas de seguridad en el evento.

El creador de contendio reveló que el hurto sucedió cuando salió del concierto de Shakira - crédito @rubigol/Instagram

El robo ocurrió cuando Rubigol se disponía a salir del estadio para regresar a su hotel junto a sus acompañantes. En medio de la multitud, un hombre de contextura robusta se acercó al influencer y le arrebató una cadena de oro que llevaba en el cuello. El incidente no solo dejó al joven sin su joya, sino que le causó lesiones en el cuello debido a la fuerza que hizo el delincuente.

El influencer contó lo sucedido a través de sus historias en Instagram, donde expresó su frustración y tristeza por el robo. En uno de los videos, el cantante Dekko, que estaba con él en ese momento, comentó: “¡Hey! A Rubigol lo robaron, le robaron la cadena”, mientras mostraba el cuello del influencer.

Esta es la cadena que le robaron al influenciador - crédito @rubigol/Instagram

Por su parte, Rubigol describió el momento con indignación: “Agh, papi, qué rabia, ¿cómo me van a robar así? Se empezaron a dar en la jeta y un gordo me haló la cadena. Y le dije: ‘papi, mi cadena’, pero me la quitaron y se fue. Agh, mi cadena, papi, ¡eso era patrimonio nacional!”.

El influencer también destacó el valor sentimental de la cadena, que tenía un dije con la imagen de San Benito, y lamentó no haber podido recuperar el objeto: “Qué impotencia. Era la cadena de San Benito (...) Shakira, te amo, pero devuélveme mi cadena... Esa cadena significaba mucho para mí. Bueno, toca hacer más billete para recuperarla. Eso me pasa por estar de extravagante y todo. ¡Hubiera comprado oro laminado!”.

Rubigol lamentó la pérdida de su cadena de oro con un dije de San Benito - crédito @rubigol/Instagram

El caso de Rubigol no fue el único incidente reportado durante la noche. Varios asistentes denunciaron en redes sociales robos a la salida del estadio, entre ellos el periodista de Caracol Radio Gabriel de las Casas, quien reveló haber sido víctima de hurto, pero no especificó qué artículo le robaron.

“Un gran lunar del concierto de @shakira en Barranquilla, y ojalá revisen para hoy: cosquilleo, robo de celulares y raponazo de cadenas dentro del estadio, muchos casos, incluido el mío y de personas del grupo en el que estábamos”, escribió en la red social X.

El periodista Gabriel de las Casas también denunció haber sido víctima de un robo tras el concierto - crédito @gabodelascasas/X

Además, el periodista criticó la organización del evento y las medidas de seguridad implementadas. “Le voy a decir una pequeña crítica: la tarima estaba muy bajita, sobre todo las mujeres decían que no son tan altas y que esa tarima era muy baja, que se metía en el público […] ella bajita, la tarima bajita, y el colombiano bajito, o sea, fue la noche negra por eso, va a tocar aplicar el popular ‘echarse a tuta’, esperar qué pasa en Bogotá”, contó en una entrevista en el programa 6 am de Caracol Radio.

También destacó su molestia por los camarógrafos de la barranquillera que no dejaban ver el show: “Ya que estamos desahogándonos, otra cosa que es antipática que pasa en los conciertos: entendemos que los artistas están grabando todo el concierto para hacer los videos que vienen después, pero, hermano, uno tiene que aguantarse al camarógrafo de frente al artista todo el concierto, eso como que friega un poquito”. A pesar de sus comentarios negativos, se refirió de buena forma al sonido y la “gran fiesta” que hizo la cantante en el estadio: “Pero independientemente de eso, gran concierto, gran fiesta, gran Shakira, en el Metropolitano, el sonido impecable y muy bien”.

Rubigol había revelado en una entrevista que su cadena de oro fue su compra más cara, con un valor de $6.000.000 - crédito @Los40colombia/TikTok

¿Cuánto costaba la cadena de Rubigol?

El influenciador, quien le tenía un gran valor sentimental a su cadena, solía publicar fotografías en sus redes sociales luciendo esta prenda de lujo. En una pasada entrevista para el programa Los Impresentables de la emisora Los 40 Principales, el creador de contenido reveló que, en ese momento, lo más caro que había comprado era su cadena, por la cual pagó $6.000.000