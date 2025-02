Hija de Rey Ruiz lo sorprendió en el escenario de ‘Yo me llamo’: cantaron uno de los éxitos del jurado

Rey Ruiz y su hija Laura Gabriela protagonizan un emotivo momento en Yo me llamo - crédito captura de pantalla Yo me llamo

El capítulo 32 de la décima temporada de Yo me llamo, transmitido el 20 de febrero por Caracol Televisión, dejó a los televidentes conmovidos con una sorpresa que marcó la noche.

El reconocido salsero cubano Rey Ruiz, que forma parte del jurado del programa, vivió un momento inolvidable al ser sorprendido en el escenario por su hija Laura Gabriela Ruiz, que llegó para interpretar junto a él uno de sus éxitos más conocidos, No me acostumbro. Este inesperado encuentro no solo emocionó al público, también se convirtió en tendencia en redes sociales.

La sorpresa ocurrió al final de la jornada, tras la presentación de la imitadora de Whitney Houston. Mientras los jurados se preparaban para deliberar, César Escola interrumpió el proceso anunciando que la producción tenía preparado una última presentación: “Perdón, ¿a dónde van? Hay un último show. Me acaban de avisar que hay un último show”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Laura Gabriela Ruiz, de 33 años, sorprendió a su padre con una interpretación de ‘No me acostumbro’, uno de los éxitos más populares de su carrera - crédito @caracoltv/Instagram

Las luces del escenario se apagaron, y una voz femenina resonó en el estudio: “Yo me llamo Laura Gabriela”. La reacción de Rey Ruiz fue de total desconcierto al inicio, pero al reconocer a su hija, no pudo contener las lágrimas. “No me hagan eso, no me hagan eso”, expresó el salsero ante la sorpresa.

El emotivo momento continuó cuando Laura Gabriela, de 33 años, invitó a su padre a acompañarla en el escenario. Aunque inicialmente el salsero expresó su sorpresa y nerviosismo, finalmente aceptó la invitación. Juntos interpretaron No me acostumbro, una de las canciones más emblemáticas de Rey Ruiz.

Además de cantar, padre e hija sorprendieron al público con un baile que complementó la actuación, dejando a todos los presentes sorprendidos.

Rey Ruiz y su hija Laura Gabriela comparten escenario en un momento único en Yo me llamo - crédito captura de pantalla de Yo me llamo

El jurado, integrado por Amparo Grisales, César Escola y el propio Rey Ruiz, no tardó en reaccionar. Grisales destacó la belleza del momento y la conexión entre ambos: “¡Ay, pero qué belleza! ¡Miren, es la hija de Rey Ruiz!”. Mientras que Escola elogió la calidad vocal de Laura Gabriela. Por su parte, las presentadoras del programa, Laura Acuña y Melina Ramírez, resaltaron el talento heredado por la hija del salsero.

El inesperado encuentro entre Rey Ruiz y su hija no solo fue un regalo para los jurados, también para los televidentes. La presentación fue recibida con elogios en las redes sociales: “Tremendo concierto nos regalo Caracol. Una voz espectacular la de Rey Ruiz mis respetos 🙌”; “Que bella sorpresa 😍🩷”; “Rey espectacular 👏👏”; “Una calidad de persona @reyruizsalsa un gran cantante y crítico constructivo de la música, lo mejor que ha llegado a Yo me llamo, Dios te bendiga y te siga regalando esas sorpresas te las mereces varón 🙌”; “Que belleza de presentación hermosos. Lo mejor de este año Rey Ruiz que prudencia, que elegancia, que profesional para opinar. ❤️”; “Que bello momento 😍”; “Rey, bailé y sigo disfrutando de tus hermosas canciones. Quédate a vivir en Colombia. Te amamos 👏”.

Laura Gabriela Ruiz Machado es fruto del matrimonio entre Rey Ruiz y su esposa, Sonia Machado. Desde pequeña, estuvo rodeada de música y arte, lo que le permitió desarrollar un talento innato para el canto.

Laura Gabriela cantó junto a su padre el éxito ‘No me acostumbro’ en un emotivo reencuentro - crédito captura de pantalla de Yo me llamo

Aunque durante años decidió mantenerse alejada de los escenarios, recientemente retomó su pasión por la música, combinando la salsa tradicional con sonidos contemporáneos. “Laura canta desde que es chiquita, desde siempre. Lo que pasa es que desde hace unos años para acá decidió dedicarse a cantar”, contó el salsero, conocido como ‘El Bombón de la Salsa’, en el programa.

En redes sociales, Laura Gabriela ha compartido su admiración por su padre, describiéndolo como un hombre entregado a su arte y a su familia. Además, ha expresado su agradecimiento por el apoyo incondicional que él le ha brindado, tanto en su carrera musical como en su vida personal. Actualmente, la artista también se desempeña como madre y ha logrado conquistar a su audiencia con su carisma y talento, acumulando miles de seguidores en las plataformas digitales.