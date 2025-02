Un fiscal y un juez serán investigados por su relación con ‘Papá Pitufo’, anunció el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial

Magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, confirmó que un fiscal y un juez serán investigados por su relación con ‘Papá Pitufo’ - crédito suministrada

El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, confirmó que un fiscal y un juez serán los primeros investigados por supuestos vínculos con Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, señalado en Colombia como el ‘zar del contrabando’.

De acuerdo con el magistrado Rodríguez Tamayo, el fiscal Pablo Xavier Romero, y el juez Jorge Eliécer Hernández Polo, presuntamente se reunieron con alias Papá Pitufo el 23 de agosto de 2024 en Cartagena.

“El día de hoy desde la Presidencia de la Comisión se compulsaron copias para investigar, presuntamente, una reunión que se dio el 23 de agosto del año pasado en un hotel en la ciudad de Cartagena, cuando, presuntamente, el ciudadano Pablo Xavier Romero se reunió en esa fecha, siendo, al parecer, funcionario fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia”, indicó el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial.

Magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial - crédito @CNDJ_Col/X

Y agregó: “De la misma manera, también pedí una información frente al doctor Jorge Eliécer Hernández Polo, quien presuntamente, y según se conoció en información pública, también participó en esa misma reunión con Diego Marín, alias Papá Pitufo”.

De acuerdo con la Comisión de Disciplina Judicial, el juez Jorge Eliécer Hernández Polo tendrá que explicaciones por su supuesta participación en la reunión con el ‘zar del contrabando’.

“Frente al primero de los mencionados, es decir, el señor Romero, se iniciarán prontamente las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y frente al doctor Jorge Eliécer Hernández debemos informar que ya se inició una investigación por esos hechos y las diligencias respectivas en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá”, afirmó el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo.

Así las cosas, la Comisión de Disciplina Judicial tratará de verificar si en la supuesta reunión en Cartagena, el fiscal Pablo Xavier Romero, y el juez Jorge Eliécer Hernández Polo, se intentó desviar investigaciones en su contra o de alguno de sus presuntos colaboradores.

El escándalo de Diego Marín Buitrago llevó a que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, antes director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entregara un listado a la Fiscalía General de la Nación de las personas que supuestamente acudieron a él para recomendar nombres con el objetivo de que terminaran ubicados en puestos estratégicos de aduanas. El listado compromete a 34 congresistas.

Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo - crédito Luisa González/REUTERS/Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por estos hechos, varios parlamentarios radicaron un derecho de petición para exigirle al exdirector de la Dian que entregue las pruebas que demostrarían que estos congresistas se reunieron con él para proponer hojas de vida.

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Armando Zabaraín, afirmó que, dependiendo de la respuesta de Luis Carlos Reyes, podría interponer acciones legales contra él.

“No le he entregado ninguna hoja de vida y me vinculan con una persona que no conozco, una tal Giselle Paola, que no está en mis registros y que es funcionaria de la Dian. En el caso particular he instaurado un derecho de petición para que me digan en qué momento se dio eso, para posteriormente instaurar una denuncia penal”, afirmó Zabaraín.

Saray Robayo, representante a la Cámara por el Partido de la U, también confirmó que radicó un derecho de petición para que el ministro de Comercio hable públicamente el lugar, la fecha y la hora en dónde supuestamente se llevó a cabo la recomendación.

Saray Robayo Bechará, representante a la Cámara por el Partido de la U - crédito redes sociales

“Es totalmente falso que haya hecho gestión alguna para ‘mantener un gestor I’. Radiqué un derecho de petición al ministro Reyes para que públicamente nos cuente hora, lugar y fecha de esa reunión donde supuestamente hice esa recomendación”, expresó.

Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, negó cualquier reunión con Luis Carlos Reyes, motivo por el cual espera que el jefe de la cartera de Comercio responda oficialmente.

“Pasamos un derecho de petición para que el ministro Reyes nos diga en qué momento, en qué lugar y cuáles fueron los motivos de una supuesta reunión que no existe. Queremos que el ministro Reyes nos diga por qué está sacando esa información que es falsa, porque no conozco al ministro Reyes, nunca me he reunido con él y nunca he hablado con él”, indicó Cabrales.