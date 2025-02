Paloma Valencia sobre proceso de Petro en la Comisión de Acusaciones: “No tenemos la mayoría para conseguirlo, se debe ganar con votos”

Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, habló del proceso contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones - crédito Pedraza Producciones

El proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 continúa avanzando. El 19 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la documentación relacionada con la investigación que se adelanta contra el jefe de Estado por un presunto exceso en los topes electorales.

En ese contexto, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo una publicación en su cuenta de X en la que respondió a preguntas que, según ella, le han hecho en redes sociales sobre este proceso.

La legisladora comentó que, si bien la oposición considera que “Petro debe ser juzgado en el Congreso por la violación de los topes electorales”, también reconoció que “sabemos que no tenemos la mayoría para conseguirlo”.

Y es que, el mayor en retiro Jorge Castillo publicó en su cuenta de X una captura de pantalla de una conversación de redes sociales en la que un usuario cuestiona a la senadora Paloma Valencia sobre el apoyo del Centro Democrático a la investigación en la Comisión de Acusaciones. En su respuesta, la legisladora afirmó que su partido respalda el proceso, pero reconoció que no cuenta con los votos suficientes para avanzar, debido a las mayorías con las que cuenta el gobierno en ese organismo.

Ante esta imagen, Valencia hizo una publicación en la misma red social en la que reiteró su postura y aseguró que el presidente Petro debe ser juzgado por la presunta violación de los topes electorales. “Lo hemos dicho, hemos mostrado evidencia, defendido el procedimiento. Hemos apoyado desde el inicio. Mucha evidencia hay de eso”, señaló. No obstante, explicó que el principal obstáculo es la falta de votos en el Congreso. “Como se lo expresé al tuitero, también sabemos que no tenemos la mayoría para conseguirlo, se debe ganar con votos. No es porque no queremos, sino porque el CD no es mayoritario”, agregó.