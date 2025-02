Ella es Shakibecca, la doble de Shakira que llegó a Colombia para asistir a los conciertos de la artista barranquillera

Shakibecca llegó a Barranquilla para asistir a los conciertos de la gira Las mujeres ya no lloran de Shakira - crédito shakibecca/Instagram

Barranquilla no solo se prepara para recibir a Shakira en su esperado regreso a los escenarios de su tierra natal, sino que también dio la bienvenida a una figura que ha captado la atención de los fanáticos de la cantante en todo el mundo: Rebeca Maiellano, conocida artísticamente como Shakibecca, la doble internacional de la barranquillera.

La artista venezolana llegó a la ciudad para asistir a los conciertos de la gira global Las mujeres ya no lloran, programados para el 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Shakibecca, que ha dedicado más de una década a perfeccionar su imitación de Shakira, no solo se ha ganado el reconocimiento de los seguidores de la cantante, sino también el de la propia artista.

En 2017, durante la promoción del álbum El Dorado, Shakira expresó su admiración por el talento de Maiellano al ver un video de sus interpretaciones: “Shakibecca, me has dejado con la boca abierta, un beso muy grande. Lo haces increíblemente bien, en algún momento pensé que era yo, pero creo que lo haces mejor”, dijo la artista barranquillera en una entrevista publicada en el programa Despierta América, de Univisión.

Shakira elogió el talento de Shakibecca en 2017, expresando que en un momento pensó que era ella misma en el video - crédito @shakibecca/Instagram

La trayectoria de Shakibecca comenzó cuando tenía 12 años, momento en el que sus amigos notaron su parecido físico y vocal con la intérprete de Antología. Desde entonces, Maiellano ha trabajado incansablemente para perfeccionar su imitación, participando en programas de talento en países como Venezuela y México, y realizando presentaciones en homenaje a Shakira en escenarios de Colombia, Brasil, Guatemala, Estados Unidos y su país natal.

La artista venezolana no solo se limita a replicar la apariencia y los movimientos de Shakira, sino que también ha desarrollado una carrera que combina su pasión por la música con su habilidad para emular a la barranquillera. En una entrevista con Mix Radio Barranquilla, Shakibecca expresó: “Son muchos años trabajando este personaje y viviendo parte de mi sueño de niña de ser una estrella”.

La llegada de Shakibecca a Barranquilla fue celebrada por la Alcaldía de la ciudad, que destacó su presencia como parte de la emoción que rodea los conciertos de Shakira y el próximo Carnaval de Barranquilla, que se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo de 2025.

En un comunicado, la Alcaldía expresó: “¡La doble mundial de Shakira ya está en Barranquilla! Shakibecca llega a disfrutar del concierto de Shakira y, por primera vez, a vivir la magia de nuestro Carnaval. ¡La ciudad la recibe con los brazos abiertos para que goce como nunca!”.

La imitadora visitó la escultura homenaje a Shakira en el Gran Malecón, emocionando a los fans locales - crédito shakibecca/Instagram

Durante su visita, Shakibecca también aprovechó para recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad. La imitadora visitó la famosa escultura de Shakira, una obra de 6,5 metros de altura hecha de bronce y aluminio, ubicada en el Gran Malecón de Barranquilla. Vestida con un atuendo similar al que lleva la estatua, Shakibecca rindió homenaje a la cantante en un gesto que emocionó a los seguidores locales.

Un video viral de la gira de Shakira genera dudas sobre el posible uso de dobles en sus conciertos - crédito carlos @yegrospy/TikTok

En medio del éxito de la gira Las mujeres ya no lloran world tour, que llevó a Shakira a escenarios de Brasil y Perú antes de su regreso a Colombia, un video viral generó especulaciones sobre el uso de una doble durante sus presentaciones. El clip, grabado durante un concierto en Brasil, muestra a la cantante apareciendo de manera instantánea en otro punto del escenario, lo que ha llevado a algunos fanáticos a cuestionar si se trata realmente de Shakira o de una doble.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios señalaron diferencias en el cabello y las piernas de la artista, mientras que otros defendieron la posibilidad de que Shakira utilizara un doble para descansar durante el espectáculo. “No era Shakira”, “obviamente no es Shakira, pero qué buen show” y “es obvio que no es ella” son algunas de las opiniones que se leen en las plataformas digitales.

Aunque los rumores sobre el uso de una doble en los conciertos de Shakira han generado debate, la relación entre la cantante y Shakibecca es innegable. Según recordó la imitadora en su entrevista con Mix Radio Barranquilla, uno de los momentos más significativos de su carrera fue cuando Shakira reaccionó con sorpresa al ver una de sus interpretaciones: “¿Esa no soy yo? ¿Soy yo?”. Este encuentro ocurrió durante la promoción de El Dorado, cuando Univision mostró a la barranquillera un video de las imitaciones de Shakibecca.

Además, la venezolana compartida que tuvo la oportunidad de presenciar la histórica presentación de Shakira en Times Square, donde interpretó el BZRP Music Sessions #53. Este evento, que tuvo lugar un año antes del concierto de Shakira en el mismo lugar, marcó un hito en la carrera de la cantante y dejó una profunda impresión en su doble.

A pesar de su estrecha conexión con la figura de Shakira, Shakibecca ha demostrado que su talento va más allá de la imitación. Con más de 400.000 seguidores en Instagram, la artista venezolana ha consolidado una carrera que combina su admiración por la barranquillera con su propia pasión por la música.

En sus palabras, “son muchos años trabajando este personaje y viviendo parte de mi sueño de niña de ser una estrella”. Con su presencia en Barranquilla, Shakibecca no solo celebra el legado de Shakira, sino que también reafirma su lugar como una figura destacada en el mundo del entretenimiento.