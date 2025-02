Comerciante fue baleado en el rostro en medio de un violento robo: todo quedó en video

Los delincuentes no dudaron en balear a su víctima - crédito redes sociales

Un video registrado en las cámaras de seguridad de un negocio se convirtió en pieza clave para las autoridades de Santa Fe de Antioquia, en el occidente del departamento, que están investigando el momento en que dos hombres perpetraron un violento robo en un establecimiento comercial y, no contentos con esto, atacaron de forma violenta al comerciante que intentó defenderse.

Según lo informado por el medio local Alerta Paisa, los delincuentes no solo se llevaron un bolso con una suma superior a los $50 millones, sino que también dispararon al comerciante en el rostro antes de huir del lugar. Este hecho generó preocupación entre los habitantes y demás trabajadores de la zona, que piden mayor intervención policial para garantizar su seguridad.

De acuerdo con las imágenes captadas por la cámara del establecimiento comercial, fueron dos los criminales que ingresaron al negocio con la aparente intención de realizar una compra y hasta le pidieron al trabajador dos bebidas, como si fueran clientes del lugar, pero en cuestión de segundos revelaron sus verdaderas intenciones.

Según la información revelada por las autoridades sobre este caso, los sujetos se llevaron del lugar un bolso que contenía una importante suma de dinero, por lo que se está averiguando si tenían estudiado el local y los movimientos del comerciante momentos previos al ataque. Y es que los delincuentes fueron directamente por el bolso y, antes de abandonar el lugar, uno de ellos disparó contra el comerciante y terminó impactándolo en la mandíbula.

El trabajador, que resultó gravemente herido en medio del ataque, fue auxiliado por sus compañeros, que se encargaron de trasladarlo a un centro asistencial para que pudiera recibir atención médica; aunque no se han confirmado mayores detalles sobre su estado de salud, se sabe que está siendo tratado por las lesiones sufridas. Entre tanto, los residentes de Santa Fe de Antioquia no salen del asombro por lo ocurrido y han expresado su temor ante el aumento de la inseguridad en la región, además de la violencia ejercida por los criminales, pues no solo optan por llevarse los objetos de valor de sus víctimas, sino que los atacan de forma brutal.

Ante lo sucedido, las autoridades iniciaron una investigación para identificar y capturar a los responsables del robo. Por esta razón, el video de seguridad es una herramienta fundamental en este proceso, pues allí se pueden apreciar con claridad las características físicas de los delincuentes y cómo actuaron en contra del ciudadano.

Pese a que hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso, las autoridades pidieron apoyo de la comunidad para identificar a los agresores y dar con su paradero para que sean capturados y judicializados por el brutal acto que dejó al ciudadano con graves lesiones.

Debido a que el hecho puso en evidencia la vulnerabilidad de los comerciantes en la zona, los ciudadanos piden la implementación de medidas más efectivas por parte de las autoridades. Entre tanto, los residentes señalaron que este tipo de hechos han incrementado en los últimos meses por lo que la percepción de inseguridad va en aumento. Así, se solicitó un refuerzo en la presencia policial y nuevas estrategias que permitan prevenir este tipo de delitos.

El robo y el ataque al comerciante encendieron las alarmas sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en Santa Fe de Antioquia. Mientras que las autoridades avanzan en la investigación, los habitantes de la zona esperan que este caso sirva como un llamado de atención para que se trabaje en garantizar la tranquilidad de aquellos que viven y trabajan en la región.