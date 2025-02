Pianista de Shakira llegó a Barranquilla e hizo revelación sobre show de la artista: “Será muy especial”

Albert Menéndez, pianista de Shakira contó lo importante que será el concierto en Barranquilla para la artista - crédito @AlbertSMenendez/X

En la tarde del martes 18 de febrero, la artista de talla mundial Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida solamente como Shakira, llegó a su natal Barranquilla a descansar y prepararse para su cuarto concierto que hace parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La barranquillera tendrá dos shows en la Puerta de Oro de Colombia, el jueves 20 y viernes 21, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, prometiendo, una vez más, deleitar y emocionar a sus seguidores con un repertorio de más de 30 canciones de todas sus épocas.

“La Loba”, en efecto, llegó acompañada de su manada, que expresó a El Heraldo la emoción de regresar a La Arenosa y, en el caso del pianista cubano Albert Menéndez, enfatizó en que este show será especialmente emocionante para la barranquillera.

Shakira y su equipo artístico llegó a Barranquilla a prepararse para su cuarto show - crédito @AlbertSMenendez/X

“El show está increíble, muy bueno, lo van a disfrutar mucho (...) La música, las pantallas, ella, los bailarines (...) No es la primera vez que estoy en Barranquilla y se siente lindo el recibimiento de la gente. Sin duda, este show será muy especial en su tierra y estoy emocionado por verlos a todos”, dijo al medio citado el músico cubano, que ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Jamiroquai y Janet Jackson.

Por su parte, Tim Mitchell, su guitarrista y director musical, expresó que el concierto simplemente será “muy bonito”. “espero verlos a todos allá en el estadio”, complementó.

Otro de los músicos que habló con el medio fue Donald Alford, que afirmó: “Que lindos fans que tiene Shakira acá. Nos hemos preparado mucho para brindarles un show especial”.

La cantante barranquillera ya está en su tierra natal para presentar su cuarto show - crédito Difusión

Quien también se mostró emocionado, y que ha captado especialmente la atención de los Shakifans es Brendan Buckley, su baterista, que no dudó en coincidir con sus compañeros y colegas: “Uff, cantar en Barranquilla será muy bonito. Gracias por el recibimiento. Estamos muy contentos”.

Shakira lloró en su concierto en Perú y publico la ovacionó

Shakira regresó este lunes 17 de febrero al Estadio Nacional de Lima para ofrecer un esperado concierto tras un desafortunado contratiempo de salud que la llevó a cancelar su presentación inicial, programada para el día anterior.

La artista colombiana logró reunir a más de 45.000 personas en un espectáculo cargado de energía, emoción y nostalgia, donde interpretó tanto sus temas clásicos como sus más recientes éxitos.

Desde el principio, Shakira dejó claro su profundo agradecimiento al público peruano, que la acompañó no solo con mensajes de apoyo en redes sociales, sino también en las afueras de la Clínica Delgado, donde estuvo internada debido a un problema abdominal

En un breve discurso al inicio del show, la cantante expresó: “Qué emoción de estar aquí, 14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño desde el día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Son los mejores. ¡Los quiero mucho! Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”.

Shakira lloró al cantar "Antología" - crédito @radiolazona/TikTok

A lo largo de la noche, Shakira desplegó su talento y carisma característico con un repertorio que incluyó canciones como Te felicito, Chantaje, Loca y Soltera. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores llegó cuando interpretó Antología, un tema emblemático de su álbum debut Pies descalzos. Durante esta canción, visiblemente emocionada, la artista no pudo contener las lágrimas al ver cómo el público entonaba junto a ella cada palabra. Al culminar, recibió una estruendosa ovación, a lo que respondió enviando besos al público y expresando un sincero “¡Gracias!”.