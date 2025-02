Petro lanzó clara advertencia a nuevos miembros del gabinete de cara al próximo Consejo de Ministros: anuncio sorprendió

En el Consejo de Ministros se evidenció la molestia por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Flickr

La posesión de los ministros de Trabajo y Transporte, y la nueva directora del Dapre, con las que el presidente de la República, Gustavo Petro, intentó reaccionar a la crisis que vive en su gabinete, tras el caótico Consejo de Ministros del martes 4 de febrero de 2025, en el que asumió funciones el jefe de despacho, Armando Benedetti, dejó -si se quiere- una noticia que generó toda clase reacciones; no solo entre los sectores de oposición al Gobierno, sino también entre algunos de los integrantes de la colectividad de Gobierno.

El jefe de Estado, que oficializó la llegada a su gabinete de Antonio Sanguino, en reemplazo de Gloria Inés Ramírez; de María Fernanda Rojas por la saliente María Constanza García, pese a que esta última se desvinculó desde el 23 de enero; y de Angie Rodríguez, en lugar del fugaz Jorge Rojas, mandó un llamativo aviso a los dos nuevos funcionarios y a los que siguen de manera atenta las novedades de su Gobierno, en relación con el futuro del equipo de trabajo que lo acompaña y si se volverá a implementar la estrategia que, si bien a juicio de algunos, entre ellos Petro, no salió como debía, no ha sido descartada por su despacho.

Angie Rodríguez, Antonio Sanguino y María Fernanda Rojas, los nuevos integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro - crédito Juan Cano/Presidencia

Según el primer mandatario, los Consejos de Ministros se seguirán transmitiendo, con lo que hizo una advertencia a ambos en el sentido de estar preparados para la próxima aparición. Una decisión que había adelantado al periódico que difunde su administración, denominado Vida, y en el que no se le ha dado espacio a los políticos contrarios a su mandato para que puedan, así como lo hace el gobernante, difundir sus iniciativas. En otras palabras, es un medio que solo destaca los logros del presidente.

“El Consejo de Ministros se seguirá transmitiendo. Es una forma de que la gente pueda sentir que su gobierno es su gobierno y que no estamos haciendo ahí monerías, ni chanchullos por debajo de la mesa. Es un golpe de democracia y de transparencia que voy a mantener”, expresó Petro en la entrevista que fue divulgada por este espacio, en la que también se refirió a otros asuntos que hoy lo tienen en medio de la polémica, como los presuntos aportes a su campaña del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

El presidente Gustavo Petro sigue defendiendo al jefe de despacho, Armando Benedetti, pese a los señalamientos en su contra - crédito Ovidio González/Presidencia

En medio de los nuevos funcionarios, a los que les tomó juramento en la Casa de Nariño, Petro hizo su particular anuncio: que generó una serie de reacciones, incluso entre quienes lo calificaron como un acto de terquedad, consciente que esto podría traer más inconvenientes a su ya desgastada imagen ante el país y, más aún, cuando el escándalo del “zar del contrabando” en Colombia ha dominado la agenda de los principales medios de comunicación.

“Así que, entonces, buen viento y buena mar. Empezamos cuando hagamos el próximo Consejo de Ministros, que será transmitido públicamente, porque el pueblo merece saber cómo dirigen sus gobernantes el país”, expresó el mandatario, en medio de las risas de los presentes, en un momento en el que si bien hizo el anuncio de forma distendida, mantiene su intención de exponer todo lo que sucede al interior de su gabinete; en una iniciativa con la que, en un principio, buscó conjurar la inconformidad por la molestia que causó la llegada de Benedetti.

Al Gobierno del presidente Gustavo Petro le faltan 18 meses de contrato - crédito Presidencia

Y es que en diálogo con Vida, Petro dijo estar sorprendido, pues no pensó que hubiera “tanta torpeza” por parte de sus ministros en usar los problemas, incluso los conflictos personales, “ante millones de personas que estaban viendo el programa”, al punto que sacó pecho porque, según la cifras que le allegaron, “es uno de los programas más vistos en la historia de la televisión reciente”. Al punto de que indicó que la llegada de Benedetti no es porque fuera “chanteajeado”.

“Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. O sea, ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos”, puntualizó Petro, que lentamente empezó a reorganizar su equipo de cara a lo que se avecina para su gestión.