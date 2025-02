Karen Sevillano contó cuánto le pagaron en su primer trabajo: “Me daba pena cobrar”

La influencer caleña contó cómo fue su primer pago en las redes sociales por publicidad - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Karen Sevillano saltó a la fama durante la pandemia, cuando publicó un video durante el encierro y se viralizó gracias a que Lina Tejeiro lo replicó en sus redes sociales.

Desde ese momento, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia comenzó su carrera en el mundo de la creación del contenido digital.

Sin embargo, poco había hablado la influencer sobre sus inicios, más allá de que lo hizo por darle una mejor vida a su familia, que vivió momentos difíciles cuando ella apenas era una niña.

Recientemente, Sevillano estuvo como invitada en el pódcast Por la ventana, que organiza su compañero de reality Culotauro y por el que han pasado varios famosos para contar detalles de su vida.

Inicialmente, la presentadora contó que cuando se volvió viral en las redes sociales, su sueño no era convertirse en influencer, sino que quería ser una “empresaria exitosa e incógnita”.

Pero fue su hermana la que le dijo que Tejeiro había compartido el contenido que grabó la vallecaucana y al día siguiente ya contaba con más de cincuenta mil seguidores nuevos.

Contrario a lo que muchos pensaban, Karen comenzó a vivir de las redes sociales desde la semana en que se hizo viral, algo que para muchos como los presentadores del pódcast fue un ascenso rápido.

“Esa misma semana me empezaron a preguntar ‘oye, tú cuánto cobras por una pauta’, y yo no entendía qué era eso”, por lo que debió preguntarles a varias personas con los que tenía confianza para indagar cuánto podía cobrar por una publicidad en las redes sociales.

“De todas esas personas a las que yo le pregunté una me dijo ‘ay cóbrele dos millones’ … Y como quede como ‘uy no maric*’ eso no puede ser, eso no era ni el salario mínimo, en el 2020 no estaba en eso el salario mínimo … Y ahí yo dije ‘no, dos millones yo no voy a pedir’ me daba pena cobrar y dije ‘uy no Dios mío soy rica’”, comentó entre risas la creadora de contenido.

Pero ahí no terminó la historia de la vallecaucana, pues recordó que son sus primeros pagos en redes sociales logró amoblar el apartaestudio en el que vivía para ese entonces “porque apenas tenía una cama”.

Cabe recordar que durante el paso de Sevillano por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la vallecaucana recordó que fue gracias a Lina Tejeiro que es famosa en la actualidad.

“Yo le debo todo a ella porque se fijó en mí, pero no solo eso, me dio su amistad y me ha impulsado mucho. Ahora somos tan amigas que siempre que ella está en Cali nos vemos o si yo vengo a Bogotá nos encontramos. Vamos a todos los cumpleaños la una de la otra”, presumió la creadora de contenido.

Cuál fue el video viral de Karen Sevillano que Lina Tejeiro replicó

Se trató de una publicación que hizo Karen Sevillano en la época de la pandemia como parte del contenido que se compartía en redes sociales para entretener. En el video, la vallecaucana lanzó una advertencia a los hombres infieles, mencionando que los pondría en evidencia enviando capturas de pantalla a los que tuvieran pareja.

“Les voy a decir una sola cosa. Hombre que me esté cayendo y yo vea que tiene su novia, lo sapeo. Lo sapeo normal y lo sapeo frenteado porque ustedes como hombres tienen que dejar el zorrismo y las perridades ... El primero que llegue a responderme las historias songo sorongo y fueguito, pao, pantallazo y pa' su novia”, decía la influencer en el clip.