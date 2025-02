Mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza muy cerca de Bogotá: esto fue lo que le ocurrió

El criminal huyó tras cometer el brutal ataque - crédito Colprensa

La inseguridad en Soacha, Cundinamarca, tiene en alerta a sus habitantes luego de que ocurriera el homicidio de una mujer en el barrio Luis Carlos Galán, ubicado en la comuna 4, conocida como Cazucá. Según reportó el medio Q’hubo Bogotá, el crimen ocurrió la noche del viernes en la carrera 26 Este con calle 57, a tan solo dos cuadras del límite con Bogotá. De acuerdo con las versiones preliminares, la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría sido atacada por un hombre que le disparó a quemarropa, impactándola en la cabeza y causándole la muerte de manera inmediata.

De acuerdo con lo informado por el medio local, el ataque se produjo alrededor de las 9:50 p. m. del 14 de febrero de 2025, cuando la mujer caminaba sola por la zona. Testigos relataron que el agresor huyó rápidamente por los callejones del barrio y no se conocen detalles de su paradero ante la falta de cámaras de seguridad y el temor de los vecinos para hablar sobre lo sucedido, lo que dificulta las investigaciones iniciales.

Tras el ataque, varios residentes del sector alertaron a las autoridades, que se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias judiciales, por lo que la Policía permaneció en el sitio hasta altas horas de la madrugada del sábado, recopilando información que pudiera esclarecer los hechos.

Un trabajador del sector, citado por el medio, comentó sobre la situación de inseguridad que se vive en la zona: “Acá no se escuchó nada y la verdad uno prefiere no salir tan tarde para evitarse problemas. Sí supe que le habían disparado a alguien, pero la gente en este sitio no dice nada para evitarse líos ajenos”.

El asesinato de esta mujer no es un hecho aislado en Soacha, pues este crimen se suma a otros tres homicidios registrados en el municipio durante la última semana, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes, por lo que la comunidad mostró su inquietud por el aumento de la violencia y la falta de vigilancia en las calles, especialmente durante las horas nocturnas.

La comuna 4, donde ocurrió el ataque, es conocida por ser una de las zonas más vulnerables de Soacha, con problemas de inseguridad y limitaciones en infraestructura y ante la ausencia de cámaras de seguridad se dificulta la prevención de delitos, así como la identificación de los responsables.

El miedo a represalias parece ser un factor determinante en el comportamiento de los residentes del barrio Luis Carlos Galán, pues prefieren no involucrarse ni proporcionar información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, lo que obstaculiza el trabajo de la Policía. La falta de confianza en las instituciones y la percepción de abandono por parte de las autoridades contribuyen a que los habitantes opten por el silencio como mecanismo de autoprotección.

El aumento de los homicidios en Soacha reitera la importancia de fortalecer las medidas de seguridad en el municipio, por lo que los residentes expresaron su preocupación por la falta de vigilancia policial y la ausencia de herramientas tecnológicas, como cámaras de seguridad.

Aunque las autoridades han implementado estrategias para combatir la delincuencia, los recientes hechos violentos demuestran que estas medidas no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los habitantes, así que se realizó un nuevo llamado de atención para que se tomen acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad en las calles de Soacha.

Aunque no se saben mayores detalles sobre el asesinato de esta mujer en el barrio Luis Carlos Galán, las autoridades trabajan para esclarecer si se trata de un feminicidio o un ataque por represalias.