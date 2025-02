La Jesuu reprendió a Yina Calderón y le pidió no pasar la línea del respeto con Melissa Gate: “Ella no te ha hecho nada”

La Jesuu le recalcó la importancia del respeto y los límites a Yina Calderón - crédito @tuprimaklajesuu/IG y cortesía Canal RCN

Luego de que “el Jefe” sancionara a Yina Calderón por las faltas de respeto que ha tenido con su compañera de competencia, Melissa Gate, algunas de sus amigas más cercanas se tomaron el tiempo y la palabra para hablar con la empresaria de fajas y pedirle que parara la ‘tiradera’ fuera de tono y de los límites.

Justo antes de irse a dormir, La Jesuu y La Toxicosteña interpelaron a Yina y le recalcaron que no cruce ciertas líneas con Melissa ni con ningún participante de La casa de los famosos Colombia, especialmente porque le está mencionando temas personales, privados, sentimentales y familiares a la influencer, y de esta manera le está tocando susceptibilidades con las que le podría causar daño emocional.

“Yina, lo tuyo es muy sencillo. No cruces la delgada línea de la familia, trata de no herir sentimientos, porque independientemente de la guerra que tengas con Melissa son cosas de ustedes dos, ahí no va ni tu mamá, ni la mamá de ella, y además, nadie se mete”, empezó diciéndole La Jesuu a Calderón.

Esta conversación se dio porque Yina comentó sus intensiones de abandonar el programa debido a su personalidad y forma de reaccionar ante las pullas y los momentos tensos, sin embargo, sus amigas le aclararon que la solución no era dejar la competencia, sino aprender a manejar sus emociones y comprender que se trata de un juego.

Asimismo, le pidieron que no se saliera de los parámetros, ya que mencionarle el hijo a Melissa a manera de burla o su familia, e incluso hacerle amenazas eran abusos. Además, La Jesuu defendió a Gate y aseguró que la mujer no le ha hecho nada a Yina para que el trato sea hasta ese punto.

“Cuando el niño de ella llegó aquí, vea yo ni lloro, pero las lágrimas se me salían solas, el sentimiento que se le veía a esa niña (Melissa Gate cuando vio a su hijo en la dinámica de congelados) era una cosa que yo no te puedo explicar y vos le heriste ese sentimiento. ¿Vos te has llegado a imaginar o pensar cómo se pudo haber sentido ella el día que le dijiste eso (que el hijo no la quería) o cómo le pudiste haber dañado el día? Independientemente de todo, Yina, métete en la cabeza algo y es que ella (Melissa) no te ha hecho nada“, expresó Valentina Ruiz.

La creadora de contenido le explicó a Calderón que es entendible que existan algunas diferencias entre las dos, que no es necesario que sean amigas, pero sí le pidió que parara con algunos tratos y palabras. Para eso le recordó que en su momento Yina se ha metido, afuera del reality, verbalmente hasta con la misma Jesuu y no por eso han guardado una enemistad en el programa.

“Entonces vos y yo tendríamos que ser las peores enemigas como vos me has tirado a mí y como yo te he tirado a vos. Yina, no me vayas a hacer recordar las veces que me tiraste feo en las redes sociales porque te metiste con muchos temas fuertes y tienes que reconocerlo, entonces parte de ahí, entonces tendríamos que ser las peores enemigas. Uno la coge contra alguien cuando esa persona ha sido humillativo o ha tenido malos detalles, algo así, pero que se estén tirando por bobadas como mal vestida o algo así, no es nada”, dijo La Jesuu.

Yina Calderón fue intervenida por La Jesuu parfa que deje de meterse con Melissa Gate - crédito @diego_arias97 / X

Finalmente, tanto La Jesuu como La Toxicosteña le recalcaron a Yina Calderón que todo era parte de un juego y de la competencia, incluso, aseguraron que Melissa usa su personaje para lanzar comentarios, pero que se los toma en broma y siempre estaba sonriendo, por ende, le pidieron que dejara de tomarse todo tan personal.

Además, Valentina aseguró que una próxima oportunidad saldría a defender a Melissa en caso de que le mencionara temas personales o a su hijo para burlarse o hacerla sentir mal.