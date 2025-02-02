Con particular regalo, Abelardo de la Espriella alentó a Álvaro Uribe a hacer frente al petrismo: “Necesitamos que usted vea más que nunca”

El abogado Abelardo de la Espriella le hizo un llamativo regalo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que lanzó un mensaje entre líneas de cara al 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En medio de su correría por diferentes partes del país, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo un llamativo encuentro con el que se ha autoproclamado uno de sus más grandes seguidores: el abogado Abelardo de la Espriella, que lo recibió “con todos los honores” en las oficinas de su bufete de abogados en Barranquilla. Ambos, que sostienen una amistad de vieja data por compartir la misma postura política, dieron de qué hablar en las redes sociales, tras conocerse importantes detalles.

En su perfil de X, el reconocido letrado, que lleva en su despacho sonoros casos, atendió al exmandatario y aprovechó su visita para obsequiarle un regalo: con el que aprovechó para enviar, entre líneas, un mensaje a los contradictores políticos del proyecto de derecha; el cual fue entendido como la posición que debería tomar el Centro Democrático y, en especial Uribe, para evitar que la línea de mando que hoy gobierna a Colombia tenga cuatro años más, como es el deseo de Gustavo Petro.

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Abelardo de la Espriella ha estado activo en las redes sociales, en las que ha criticado la postura de Gustavo Petro sobre la situación en Venezuela - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

De La Espriella le dio unas gafas de reconocida marca al exmandatario, aprovechando que Uribe Vélez requiere usar lentes oscuros para proteger su visión, y mientras se las entregaba dejó deslizar su mensaje; el cual, como era de esperarse, no pasó desapercibido entre quienes mantienen pendientes de las publicaciones del expresidente.

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“Presidente. Como Colombia atraviesa sus horas más oscuras, necesitamos que usted vea muy bien. Y esas gafas Gato negro que tenía le van a dañar la vista. Por eso le traigo aquí con mis amigos de las gafas que son las Ray-Ban para usted, porque esas que usted compró Gato negro no, le dañan la vista. Estas sí tienen un buen lente“, dijo el abogado, mientras el exjefe de Estado se probaba sus nuevas gafas, justo en el despacho del abogado.

El abogado, que es partidario de las ideas del exmandatario de los colombianos, lo recibió en Barranquilla, en donde le entregó un llamativo obsequio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La reacción de Álvaro Uribe al regalo hecho por Abelardo de la Espriella

En respuesta al regalo hecho por el abogado, Uribe Vélez quiso no darle mayor importancia al detalle y explicó el porqué debía usar lentes oscuros.

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“¿No? ¿Pero cómo se le ocurre? No. Porque él sabe que tengo que usar unas gafas por el reflejo del sol, por ahí cuando estoy trabajando en el campo o en la calle haciendo política. Pero hombre, ¿Para qué mencionar gafas tan bonitas? Como le dije al Santo Padre, yo soy un político de pueblo", dijo Uribe, en el diálogo con De la Espriella, que insistió en darle el presente. El abogado, incluso, bromeó con el lugar en donde las había comprado el expresidente.

“Las que usted tenía le daña la vista, porque esas las compró en un ‘agáchate’. Esas son Mickey Mouse, Gato negro, Estas son originales”, expresó el abogado, que además de los lentes, le obsequió a Uribe Vélez un caballo en madera, con la bandera de Colombia, al que llamó Patriota, como símbolo del compromiso de ambos por el país; y del reto que los espera en las jornadas electorales que se avecinan en el territorio patrio.

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La relación entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella es estrecha, pues comparten la misma visión de país - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

El jefe político de uno de los partidos de oposición se pronunció en capital del Atlántico se pronunció sobre los decretos del estado de conmoción interior en Colombia. E indicó que esta determinación debe utilizarse solo en los casos en los que la integridad de los ciudadanos está en riesgo.

“La conmoción es para proteger a los ciudadanos, no para crearles más problemas”, refirió el exmandatario, en lo que respecta con el artículo 213 de la Constitución Política de 1991, que no era aplicado desde 2008, cuando justamente Uribe decretó esta medida excepcional, pues estaba en riesgo “la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana”.

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