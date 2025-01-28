Licencia de conducción en Colombia: consulte en el Runt la vigencia del documento y si tiene multas de tránsito

Acceder al Runt facilita investigaciones sobre multas e información de vehículos o conductores - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Freepik

La licencia de conducción es obligatoria para operar cualquier vehículo automotor en Colombia, según la Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito. Este documento solo es expedido por entidades públicas o privadas autorizadas, y para obtenerlo es necesario cumplir con los requisitos legales establecidos.

La licencia atribuye al titular el derecho a conducir según las categorías indicadas en el reglamento vigente.

Conducir sin una licencia válida constituye una infracción al Código Nacional de Tránsito, tipificada bajo el comparendo B-01. Para el 2025, esta sanción equivale a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, $321.839. Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado, lo cual implica costos adicionales para el conductor y retrasos en la movilidad.

Licencia de conducción digital

La normativa vigente en Colombia permite a los conductores presentar la licencia de manera digital, en caso de no portar la versión física.

Esta opción, establecida por el Ministerio de Transporte bajo la Circular No 20221010000601 del 3 de enero de 2022, facilita la realización de trámites y busca reducir los inconvenientes para los ciudadanos.

Los conductores pueden consultar en línea el estado de su licencia de conducción, así como la vigencia del documento y la existencia de posibles multas o sanciones, accediendo al Registro Nacional Único de Tránsito (Runt) a través de un dispositivo móvil y conexión a internet.

Esta alternativa ayuda a cumplir con las obligaciones legales ante las autoridades de tránsito y facilita la verificación de la información en tiempo real.

El comparendo B-01 por no portar licencia equivale a ocho salarios mínimos diarios en 2024 - crédito Colprensa

Alternativas digitales para cumplir con la normativa

El Ministerio de Transporte implementó medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales en caso de que un conductor no porte físicamente su licencia de conducción. Según la circular mencionada, los agentes de tránsito están facultados para verificar la información del conductor en tiempo real a través del Runt, un sistema que centraliza los datos relacionados con vehículos y conductores en Colombia.

Para realizar esta consulta, el ciudadano puede acceder al enlace oficial del Runt (runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo) e ingresar los datos requeridos, como el número de serial del vehículo, el tipo de documento y el número del propietario. El sistema proporciona información detallada sobre el automotor, incluyendo datos técnicos, pólizas, certificados y otros documentos relacionados.

A través de esta opción, el conductor podrá acceder a información pertinente del automotor - crédito Runt

En el caso específico de los conductores, el Runt también ofrece una opción para consultar información personal y de la licencia de conducción. A través del enlace www.runt.gov.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona, los usuarios pueden verificar datos como el estado de su licencia, multas e infracciones, certificados médicos y otros registros relevantes.

La consulta del runt requiere conexión a internet y un dispositivo operativo funcional - crédito Runt

Recomendaciones para los conductores

El Ministerio de Transporte enfatizó en la importancia de tomar precauciones antes de iniciar un viaje. Aunque la consulta digital es una alternativa válida, se recomienda llevar consigo la licencia de conducción en formato físico o, en su defecto, asegurarse de contar con un dispositivo móvil con acceso a internet para realizar las consultas necesarias.

Además, las autoridades de tránsito están obligadas a aceptar la presentación de documentos en formato digital, siempre que la información sea consultada en los sistemas oficiales establecidos. Esto incluye no solo la licencia de conducción, sino también otros documentos como la licencia de tránsito, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y el certificado de revisión técnico-mecánica y de gases.

Detalles adicionales sobre el sistema Runt

Igualmente, este sistema permite a los ciudadanos y a las autoridades acceder a datos actualizados sobre vehículos y conductores, lo que facilita la verificación de documentos y el cumplimiento de las normativas legales.

Entre la información que los conductores pueden consultar en el Runt se incluyen:

Nombre completo y documento de identidad.

Estado del conductor y de la persona registrada.

Número y fecha de inscripción en el sistema.

Detalles de la licencia de conducción, incluyendo su vigencia.

Multas e infracciones registradas.

Certificados médicos y de aptitud en conducción.

Pagos realizados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).