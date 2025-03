Así pueden averiguar las personas si deben declarar renta en la Dian en 2025: se necesita la cédula

El calendario tributario establece que los vencimientos para declarar renta se cumplen en agosto, septiembre y octubre - crédito @SenadoGOV/X

En Colombia, la obligación de presentar la declaración de renta depende de criterios específicos establecidos cada año por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El proceso, que implica reportar ingresos, patrimonio y movimientos financieros, es clave para determinar si un ciudadano debe pagar impuestos adicionales o si ya cumplió con las responsabilidades fiscales. Es así que los contribuyentes deben estar atentos a los parámetros definidos para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria.

La declaración de renta es un trámite que se hace cada año y que permite a las autoridades fiscales evaluar la situación económica de los ciudadanos durante el período fiscal anterior. La misma incluye información detallada sobre los ingresos obtenidos, el patrimonio acumulado y las transacciones financieras realizadas.

De acuerdo con la entidad, el procedimiento no solo asegura la transparencia en el sistema tributario, sino que también permite identificar si una persona debe hacer pagos adicionales o si, por el contrario, ya cumplió con sus obligaciones.

Cómo saber si debes declarar renta

Para determinar si una persona está obligada a presentar la declaración de renta, la Dian habilitó herramientas digitales que facilitan este proceso. Los contribuyentes pueden acceder al portal oficial de la administradora tributaria y seguir una serie de pasos sencillo:

Ingresar al sitio web oficial de la Dian, específicamente a la sección habilitada para consultar la obligación de declarar renta: https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

Iniciar sesión con su cuenta registrada o crear un usuario si aún no lo tienen.

Seleccionar la opción denominada “Consulte si debe declarar renta digitando su número de cédula aquí”.

Ingresar datos personales, como el número de cédula, la fecha de nacimiento y la fecha de expedición del documento de identidad.

Con esta información, el sistema de la Dian genera de manera automática un resultado que indica si el ciudadano está obligado o no a presentar la declaración de renta. El mecanismo busca simplificar el proceso y garantizar que los contribuyentes puedan cumplir con sus responsabilidades de manera oportuna.

Quiénes están obligados a declarar renta en 2025

La Dian ya estableció los criterios específicos para determinar quiénes deben presentar la declaración de renta en 2025. Los principales factores que obligan a un ciudadano a cumplir con esta obligación son los siguientes:

Patrimonio bruto: que en el último día del año gravable a declarar no exceda de 4.500 UVT ($224.095.500).

Ingresos brutos: que no sean inferiores a 1.400 UVT ($69.718.600).

Consumos mediante tarjeta de crédito: que excedan de 1.400 UVT ($69.718.600).

Compras y consumos: que el valor no supere las 1.400 UVT ($69.718.600).

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras: que no excedan de 1.400 UVT ($69.718.600).

Estos parámetros buscan identificar a los contribuyentes que, por su nivel de ingresos, patrimonio o actividad económica, están en la obligación de declarar renta.

Quiénes están exentos de declarar renta

Por otro lado, existen ciudadanos que no están obligados a presentar la declaración de renta. Según la Dian, son aquellos cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a 1.400 UVT , ($69.718.000), cuyo patrimonio no supere las 4.500 UVT ($224.095.500) o cuyos movimientos financieros sean por debajo de este umbral no tienen la obligación de hacer el trámite.

Además, la normativa contempla ciertas excepciones específicas. Por ejemplo, los aportes hechos a fondos de pensiones y las indemnizaciones recibidas por accidentes laborales o enfermedades están excluidos de la obligación de declarar renta. Las disposiciones buscan proteger a los ciudadanos en situaciones particulares y evitar cargas tributarias innecesarias.

Importancia de cumplir con la declaración de renta

Cumplir con la declaración de renta no solo es una obligación legal, sino que también es fundamental para evitar sanciones económicas. La Dian advierte que el incumplimiento de dicha responsabilidad puede generar multas importantes, además de afectar el historial tributario del contribuyente.

Por ello, es importante que los ciudadanos revisen los criterios establecidos y utilicen las herramientas digitales disponibles para verificar si están obligados a declarar. El proceso no solo garantiza el cumplimiento de la normativa fiscal, sino que también contribuye al fortalecimiento del sistema tributario y al desarrollo económico del país.