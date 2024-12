Estos son los predios del “zar” de las Esmeraldas que el Gobierno Petro busca recuperar: los herederos se rehusan a entregarlos

Terrenos en disputa pertenecientes al Estado suman 950 hectáreas y han sido foco de conflictos legales - crédito montaje Infobae (Jesús Avilés)

La familia Carranza Carranza, de la que hacen parte la mayoría de los hijos de Víctor Carranza, el esmeraldero colombiano al que también se la ha mencionado por, presuntamente, financiar grupos paramilitares en el país, vuelve a estar en el ojo del Gobierno nacional por cuenta de dos megapredios que, al parecer, fueron usurpados por el empresario hace décadas.

Y es que Kimberlly Carranza, representante de la empresa Ganadería Brisas de Agualinda S.C.A. e hija del esmeraldero, ha mostrado su disposición a devolver al Estado los terrenos conocidos como ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’, ubicados en Puerto López, Meta, según información revelada por El Tiempo. Estos terrenos, que suman 950 hectáreas, han estado en el centro de una disputa legal desde 2014, cuando fueron declarados baldíos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La ANT, dirigida por Felipe Harman, ha señalado a diversas empresas y personas, incluidos empresarios, políticos y narcotraficantes, de apropiarse de terrenos del Estado destinados a la reparación de víctimas del conflicto.

En este contexto, los predios ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’ han sido objeto de investigación para determinar su estatus legal. En septiembre de 2019, la ANT emitió una resolución que confirmó que estos terrenos eran baldíos, indicando que no existían registros que demostraran que habían salido del dominio estatal.

“Se determinó que sobre los predios no recaen antecedentes registrales que den cuenta de que los mismos han salido del dominio del Estado y los documentos aportados por los ocupantes no son idóneos para acreditar el derecho de dominio”, señala la resolución.

“La sociedad Brisas de Agualinda no es sujeto de reforma agraria (...) La ocupación adelantada no fue y no es realizada bajo la convicción plena de estar obrando conforme a la Constitución y la ley”, se agrega en el documento.

María Blanca Carranza, viuda de Víctor Carranza Niño, también conocido como el ‘zar’ de las esmeraldas, interpuso un recurso legal contra la resolución de la ANT, pero este fue ratificado el 30 de octubre, señalando que los terrenos han sido usufructuados como baldíos durante décadas. Víctor Carranza, quien falleció en 2013, había dejado instrucciones a su familia para que entregaran al Estado los predios que no estuvieran a nombre de empresas o de su familia.

En la empresa Ganadería Brisas de Agualinda, además de Kimberlly Carranza, figuran otros miembros de la familia Carranza, como Luz Mery, Felipe Andrés, Jorge Arturo y Hollman Carranza Carranza, así como Yamile Piñeres de Carranza y Víctor Ernesto Carranza Piñeres.

Según reveló el diario nacional, Hollman Carranza, a través de Seaweed International Business S.A.S., forma parte de la junta directiva de Esmeraldas Santa Rosa, que controla gran parte de la zona esmeraldera de Boyacá.

Por otro lado, existe un proceso legal iniciado por Iliana Catalina Carranza Patiño y Ginna Juliana Carranza Aguirre, hijas extramatrimoniales de Víctor Carranza, que acusan a los hijos matrimoniales de ocultar bienes derivados de la sucesión, incluyendo acciones de Brisas de Agualinda.

Kimberlly Carranza ha rechazado las acusaciones de la ANT, afirmando que desde 2014, cuando se declaró que ‘La Chorrera’ y ‘Siberia’ eran baldíos, han estado dispuestos a entregarlos. Además, hizo énfasis en que su familia se dedica a la ganadería y no a la ocupación ilegal de tierras.

“Han sido ataques constantes del director de la ANT. En declaraciones y eventos dice que nos va a quitar predios y nos señala de ocuparlos ilegalmente y no es así. Desde que en 2014 se declaró la Chorrera y Siberia como baldíos, dejamos eso quieto y siempre les hemos dicho que estamos dispuestos a entregarlos”, señaló la hija del “zar” en diálogo con El Tiempo.