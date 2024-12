Marbelle lloró al pedir perdón a participante de ‘La Descarga’ que fue eliminado por decisión suya: “No tuve opción”

Marbelle pidió perdón entre lágrimas a concursante que quedó eliminado de 'La Descarga' por su culpa - crédito @marbelle.oficial/Instagram

En shock quedó Marbelle luego de que un hecho sin precedentes en La Descarga le jugara en contra y dejara por fuera de manera directa a uno de sus integrantes favoritos. Por primera vez en el reality musical tanto el jurado como los participantes del campamento votaron de manera unánime, pero además, el postulado resultó ser el mismo, razón por la que no existió enfrentamiento final y Marbelle y Ranfi Rivas salió automáticamente.

Tras conocer la noticia, la mentora del equipo morado rompió en llanto y entre lágrimas pidió perdón al que fue uno de sus pupilos favoritos, pues al no elegirlo para cantar con ella en la siguiente gala, lo expuso al riesgo. “Ni siquiera tuve la opción de escoger. Quería que te quedaras conmigo hasta la final, pero no tuve opción, perdón”, expresó la cantante vallecaucana que en esta oportunidad no debió salvar a ninguno de los sentenciados.

La historia entre Ranfi Rivas y Marbelle no comenzó con el pie derecho y tampoco terminó de la mejor forma, sin embargo, la mentora del equipo morado y su pupilo vivieron un bonito proceso dentro de la competencia en el que pasaron del odio al amor, pues cuando el reciente eliminado de La Descarga presentó su audición no quería que la artista de música ranchera girara su silla, ni que lo eligiera. No obstante, fue justamente ella la única de los cuatro jurados que le quiso dar una oportunidad.

Marbelle también recordó el momento en el que Ranfi llegó al programa y reiteró aquello que la sedujo de su voz cuando el joven interpretó la canción Una fan enamorada del dúo Servando y Florentino, una audición que el público apoyó con aplausos y que luego se comentó bastante en redes sociales por las palabras directas y sinceras de Rivas hacía la artista que pudo conocer mejor y terminó amando.

No obstante, la jugada en la que Marbelle le quiso dar la oportunidad a Eliú para cantar a su lado, puso en riesgo a Ranfi, una decisión que los demás concursantes no desaprobecharon para votar por él, ya que consideraron que su rendimiento iba en descenso.

“La envidia de los participantes del campamento, hace rato se la tenían montada”, “no fue justo, Marbelle debió tener la opción de elegir”, “no fue justo”, “qué injusticia”, “la sorpresa de la noche”, “el voto de los participantes es muy peligroso, sacan de competencia a los rivales fuertes y van quedando los mediocres”, “no fue justo, Ranfi estaba para llegar a la final y ganar”, estas son parte de las reacciones de los televidentes ante la sorpresiva eliminación del joven productor musical que también sueña con ser cantante.

¿Qué pasó entre Marbelle y Ranfi Rivas?

La clara postura política de Marbelle la puso en el ojo del huracán en las redes sociales en donde despierta amores y odios, sin embargo, la también conocida como la ‘Reina de la Tecnocarrilera’ lleva una amplía trayectoria en frente de concursos de talentos de donde sus participantes generalmente salen vencedores o alcanzan un espacio en la industria musical, pese a esto, en La descarga 2024 existió un aspirante que no quería trabajar con ella.

El también compositor colombo venezolano ha tenido un giro sorprendente a lo largo de su estadía y es que cuando llegó a la competencia el conductor del programa, Carlos Calero, le preguntó por el mentor con el que jamás le gustaría estar, a lo que sin dudar Ranfi respondió: “¿Te ha pasado que alguien te cae mal, pero no sabes por qué? Eso me pasa con Marbelle”.

La razón por la que la artista de despecho le caía mal Rivas por la errada percepción que tenía acerca de ella, pues Marbelle le recordaba a alguien que le hizo mucho daño en el pasado.

“A mí me cuesta mucho cambiar la imagen que tengo sobre alguien, y tú me recuerdas una persona del pasado que me hizo mucho daño”, aclaró Ranfi durante el programa, pues su problema con Marbelle no era personal ni tenía nada que ver con el talento o criterio de la cantante, de hecho terminó admitiendo que admira su carrera.

Por su parte, Marbelle aseguró: “Valoro mucho que seas frentero y honesto, porque creo que eso de entrada rompe muchos estereotipos. Esa es la razón por la que mucha gente no me quiere, porque a veces voy en contra de las normas”.