Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

El famoso dúo confesó que acudir a un retiro espiritual fue el punto de inflexión que necesitaban para fortalecer su vínculo y tomar importantes decisiones sobre su futuro y su familia - crédito charlasdivinas / Instagram

Luisa Fernanda W compartió recientemente detalles sobre el momento más difícil que vivió junto a su prometido, Pipe Bueno, episodio que marcó un antes y un después en la relación de la pareja.

En conversación con el pódcast Charlas Divinas, la empresaria y creadora de contenido explicó que, tras atravesar una situación delicada, ambos se vieron obligados a replantear su vida en común y buscar ayuda externa, incluyendo un retiro espiritual que resultó determinante en su historia. Según Luisa, la experiencia permitió a la pareja reconectarse y tomar decisiones clave para el futuro, incluyendo la formalización de su unión.

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Luisa Fernanda W reveló que un difícil momento de pareja con Pipe Bueno marcó un antes y un después en su relación - crédito @luisafernadnaw/Instagram

Durante la entrevista, la antioqueña relató: “En un momento de esos donde uno se quiere conectar con Dios, yo estaba de verdad en el mar orando y conectándome con Dios y yo diciendo: ‘Dios, o sea, yo te entrego esta situación, de verdad, yo en este punto no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo y eso te lo entrego a ti”.

La situación llevó a Pipe Bueno a buscar ayuda profesional y espiritual. Según la empresaria, el cantante decidió acudir a un psicólogo y luego aceptó la invitación a un retiro espiritual, apoyado por uno de los socios de su restaurante.

“Pipe, por sí solo, empezó como: ‘No, amor, yo no puedo dejar que esta situación a mí me coja ventaja. Voy a buscar un psicólogo’. Busca su psicólogo, después: ‘Amor, voy para un retiro espiritual’”, contó la creadora de contenido. Este proceso permitió a la pareja recomponer su vínculo y fortalecer los cimientos de su familia.

Los inicios y la consolidación de una familia pública

Un retiro espiritual fue clave para que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ordenaran sus prioridades y fortalecieran su unión - crédito @luisafernandaw/Instagram

La historia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ha sido seguida de cerca desde 2019, cuando confirmaron públicamente su relación. Desde entonces, ambos formaron una familia con el nacimiento de Máximo en 2020 y Domenic en 2022; además de consolidar proyectos empresariales como Rancho MX, un restaurante y centro de eventos ubicado en Cajicá, que se convirtió en uno de los emprendimientos más reconocidos del sector.

A pesar de la atención mediática, la pareja ha enfrentado múltiples desafíos y críticas, pero ha mantenido su vínculo y apostado por el crecimiento conjunto. El propio compromiso matrimonial, realizado en octubre de 2023 durante un viaje a Dubái, se mantuvo en pausa hasta que ambos sintieron estar listos para dar ese paso.

El impacto del retiro espiritual

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, seguida desde 2019, creció con la llegada de sus hijos Máximo y Domenic - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram

La decisión de avanzar hacia el matrimonio surgió tras la experiencia que vivió Pipe Bueno en el retiro espiritual. Según relató Luisa Fernanda W en el pódcast, el artista regresó transformado y con una nueva perspectiva sobre su vida familiar.

“De verdad, Dios tocó a Pipe en ese retiro. Tanto así que, acá hablando ya de otras cosas, nosotros ahorita estamos en preparación de la boda. Solo les digo que eso va a ser lo más pronto que se imaginan”, afirmó la empresaria.

La pareja explicó, según el pódcast, que el proceso espiritual fue clave para ordenar sus prioridades y fortalecer su unión, lo que finalmente destrabó los planes de boda que se habían postergado durante meses.

Preparativos de boda y nuevos proyectos

A pesar de las críticas y los desafíos mediáticos, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno apuestan por celebrar su boda y consolidar su familia pública. - crédito @pipebueno/Instagram

Actualmente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se encuentran en la fase de organización de su matrimonio, después de siete años de relación. La creadora de contenido explicó que el evento podría celebrarse en la capilla del propio Rancho MX, espacio que ha cobrado especial relevancia para la familia, ya que allí aseguran haber presenciado una manifestación espiritual que marcó su proceso de reflexión y toma de decisiones.

La empresaria ya comenzó la búsqueda de su vestido de novia, mientras que la pareja aún define si la ceremonia será íntima o de mayor magnitud, dado el entorno artístico y social del artista de música popular.