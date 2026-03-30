Petro confirma cumbre sobre eliminación de combustibles fósiles: “La descarbonización de la economía es fundamental”

La convocatoria ha generado debate interno, especialmente entre sectores que consideran clave el papel del petróleo y el gas en la economía nacional. - crédito Europa Press

El presidente Gustavo Petro, confirmó que el país albergará una cumbre internacional centrada en la eliminación de los combustibles fósiles y la descarbonización de la economía.

El evento, titulado “Primera Conferencia para la Transición Energética: más allá de los Combustibles Fósiles”, se llevará a cabo en Santa Marta del 24 al 29 de abril y reunirá a representantes de gobiernos, organizaciones sociales, sector privado y academia de al menos 45 países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La organización de esta cumbre posiciona a Colombia como un referente regional en la discusión sobre políticas energéticas orientadas a enfrentar la crisis climática.

Petro destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “la descarbonización de la economía es fundamental para la existencia humana”. El objetivo central del encuentro es consolidar una coalición de países comprometidos con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a nivel global.

Petro confirmó la realización de la cumbre en Colombia - crédito @petrogustavo/X

La convocatoria, realizada en conjunto con Holanda durante la pasada COP30 en Belém, busca reunir a naciones que estén dispuestas a transformar sus economías y superar la dependencia del petróleo y el gas.

De acuerdo con El Espectador, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, subrayó la relevancia del momento, mencionando que la cita en Santa Marta se produce en un contexto de “máxima crisis” energética debido a los conflictos en Oriente Medio.

Participación internacional y retos en la agenda

El Gobierno confirmó la asistencia de delegaciones provenientes de 45 países, entre ellos grandes productores de hidrocarburos de Europa y Norteamérica. La diversidad de actores convocados tiene como finalidad propiciar consensos y estrategias comunes para avanzar hacia matrices energéticas más sostenibles.

Según el medio ya mencionado, la ministra Vélez declaró que el objetivo es contar con una “coalición de quienes tenemos la voluntad de eliminar los combustibles fósiles” y quienes están “listos para la acción”.

Dentro de los temas principales que se abordarán se encuentra la superación de la dependencia económica de los países productores de hidrocarburos, la eliminación de subsidios a la producción de combustibles fósiles y la revisión de la deuda externa de los países del sur global, aspectos considerados clave para facilitar la sustitución de la matriz extractiva por alternativas sostenibles.

Petro resaltó que la descarbonización de la economía es fundamental para la supervivencia humana. - crédito Ovidio González/Presidencia

Críticas y controversias internas

Según El Colombiano, el anuncio de la cumbre generó cuestionamientos en sectores políticos y gremiales que consideran que la estrategia de transición energética “sataniza” industrias tradicionales como el petróleo y el gas. Estos sectores sostienen que los combustibles fósiles continúan siendo esenciales para la economía nacional y la seguridad energética, en un escenario internacional de alta demanda y precios volátiles.

Las recientes tensiones en Oriente Medio y los bloqueos en el Estrecho de Ormuz han elevado el precio del barril de crudo por encima de los 100 dólares, lo que ha intensificado las presiones inflacionarias y evidenciado la dependencia global de los combustibles fósiles. La ministra Vélez ha planteado que la conferencia debe servir para lanzar una coalición de países decididos a impulsar la transición, en un contexto de crisis prolongada en el mercado energético.

Santa Marta acogerá una conferencia internacional en la que representantes de diversos países analizarán estrategias para la transición energética. - crédito REUTERS/Nelson Bocanegra

Santa Marta, punto de partida para acuerdos globales

La expectativa oficial es que la cumbre de Santa Marta complemente el proceso iniciado por la presidencia brasileña de la COP30, que busca elaborar una hoja de ruta internacional para dejar atrás los combustibles fósiles. El Gobierno espera la presencia de figuras relevantes del ámbito internacional, como el gobernador de California, Gavin Newsom, quien lidera políticas climáticas en Estados Unidos.

La cita, apoyada inicialmente por 20 países, aspira a superar la falta de consenso en otras conferencias multilaterales y establecer compromisos concretos para acelerar la transición energética. El encuentro también abordará la necesidad de garantizar mecanismos de financiamiento y cooperación internacional que permitan a los países del sur global avanzar en la descarbonización de sus economías.