Colombia

Fiscal Camargo cuestiona presencia de alias Calarcá en mesa de negociación: “Hay hechos muy graves”

La funcionaria reveló que las pruebas encontradas en los dispositivos incautados muestran mensajes sobre delitos graves y vínculos con miembros de instituciones públicas, motivo por el cual la Fiscalía solicitó reactivar la orden de captura y avanzar en nuevas acciones judiciales

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La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación formal sobre posibles vínculos entre integrantes de las disidencias de las Farc y funcionarios del Estado - crédito redes sociales - EFE
La fiscal Luz Adriana Camargo advierte sobre la gravedad de los hallazgos en los dispositivos de alias ‘Calarcá’, que evidencian delitos y vínculos con funcionarios - crédito redes sociales - EFE

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, advirtió sobre la gravedad de las pruebas encontradas en dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá, líder de una de las disidencias de las Farc, y cuestionó su continuidad en la mesa de negociación con el Gobierno.

En entrevista con El Espectador, la funcionaria explicó que, tras cuatro meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación corroboró la autenticidad de la información hallada en esos equipos, incautados durante un retén en Antioquia a mediados de 2024. El contenido de estos aparatos, revelado inicialmente por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, expone un alto nivel de infiltración de las disidencias en instituciones estatales.

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Los archivos digitales incluyen correos electrónicos que mencionan a dos funcionarios clave: el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Fiscalía sostiene que estos documentos demuestran que el grupo armado ilegal cuenta con informantes dentro del propio ente acusador, el Ejército Nacional, la Policía y varias agencias de inteligencia.

El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica
Correos y chats incautados mencionan al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, señalando posibles nexos con la estructura criminal de alias ‘Calarcá’ - crédito composición fotográfica

Solicitud de reactivación de orden de captura

La jefa del ente acusador explicó a El Espectador que el contenido de los dispositivos incautados fundamenta la petición de la Fiscalía para reactivar la orden de captura contra alias Calarcá. Además, la entidad abrió una investigación formal contra el general Huertas y Mejía, adelantada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá”, detalló Camargo en la entrevista. Según la funcionaria, estos hallazgos también han sido divulgados por Noticias Caracol y están relacionados con homicidios que habría encargado ese cabecilla.

Debate por suspensión de órdenes de captura

El caso de alias Calarcá pone en el centro del debate la política de suspensión de órdenes de captura para jefes de estructuras criminales inmersos en procesos de paz. La fiscal Camargo enfatizó que, aunque algunos líderes de grupos armados participan en diálogos con el Gobierno, los expedientes penales avanzan de forma independiente y no se congelan por el hecho de que los implicados estén en una mesa de negociación.

Sobre este punto, Camargo subrayó: “El hecho de que se suspendan órdenes de captura no significa que las investigaciones penales se detengan. Las cuentas con la justicia no se congelan por una mesa de diálogo”. La funcionaria indicó que la Fiscalía solicitó al comisionado de paz el levantamiento de la suspensión de la orden de captura, dado que alias Calarcá habría continuado con actividades delictivas tras ser designado gestor de paz.

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
La Fiscalía solicitó reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’ tras confirmar la veracidad de pruebas sobre homicidios y actividades criminales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación sobre vínculos y homicidios

Entre las pruebas analizadas, la Fiscalía identificó comunicaciones relacionadas con el homicidio de un líder social, en las que existirían mensajes que muestran la orden y el reporte del asesinato directamente a alias Calarcá. Camargo precisó que la investigación por estos hechos se desarrolla en la Unidad Especial de Investigación y que también se solicitó la reactivación de órdenes de captura para otros cabecillas del frente 33 de las Farc, quienes permanecen imputados virtualmente.

“Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, resaltó la fiscal general en la entrevista.

Relación con otras investigaciones y postura institucional

Durante la conversación con El Espectador, Camargo también abordó otros expedientes de alto perfil bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe y casos de corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La funcionaria explicó que, en todos los procesos, la entidad mantiene la coordinación con el comisionado de paz, aunque existen diferencias sobre la interpretación de la ley y la suspensión de órdenes de captura.

En relación con la ley de Paz Total y la sentencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía ha requerido que las órdenes de captura no se suspendan en casos de flagrancia o delitos de lesa humanidad, y ha establecido una metodología de seguimiento para evaluar la continuidad de estas medidas.

Fiscalía General de la Nación. Foto/Fiscalía.
La Fiscalía avanza en investigaciones por los delitos asociados a alias ‘Calarcá’, incluyendo homicidios y vínculos con miembros de instituciones públicas - crédito Fiscalía.

Seguimiento y próximos pasos

La fiscal general destacó que la Fiscalía avanza en las imputaciones correspondientes, independientemente de la situación de libertad de los implicados. “Vamos a ver resultados pronto”, aseguró Camargo a El Espectador, refiriéndose a los casos que involucran a alias Calarcá y a los demás cabecillas de estructuras armadas.

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